Шойгу отметил оперативность решения проблем частичной мобилизации

Обозначены цели работы парламентской координационной группы по вопросам СВО

Парламентская координационная группа по вопросам СВО будет формировать «тепловую карту» проблем в регионах, связанных с обеспечением мобилизованных и их семей, и ежемесячно представлять доклад президенту, заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Турчак заявил, что на площадке парламентской координационной группы будут рассматривать и дорабатывать вместе с Минобороны и отраслевыми ведомствами законопроекты, и после этого они будут вноситься в Госдуму с уже консолидированной позицией всех парламентских партий.

«Цель у нас одна – выявление и решение системных проблем, связанных с проведением специальной военной операции. Устранение любых барьеров на пути к нашей общей победе», – подчеркнул вице-спикер, добавив, что рабочая группа сформирована, чтобы максимально оперативно убирать бюрократию и посредников при принятии решений.

Турчак отметил, что рабочая группа не должна рассматриваться как «жалобная книга», по его словам, это инструмент контроля полноты и своевременности выплат военнослужащим, оснащения бойцов, обеспечения членов их семей – всего того, что гарантировано государством в соответствии с решениями, принятыми президентом. Он также обратил внимание на контроль полноты и своевременности выплат, правильности их начислений, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

«У нас уже была рабочая поездка в Единый расчетный центр Министерства обороны. Мы посмотрели, как производятся начисления. Есть, безусловно, большой запрос по цифровизации этого процесса, а также системы наших военкоматов. Есть конкретные предложения в этой части, которые мы представим», – сообщил Андрей Турчак.

На первом заседании было принято решение о создании внутри группы пяти подгрупп по основным направлениям. Это развитие мобилизационных мощностей, мобилизационный учет граждан, материально-техническое обеспечение участников СВО, поддержка членов их семей и военно-патриотическое образование и воспитание граждан. Их возглавят председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, вице-спикер Госдумы, глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова, первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике, секретарь Херсонского отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу оценил работу парламентской координационной группы по вопросам СВО на первом заседании группы.

Ранее по распоряжению президента была создана рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.