Шойгу оценил работу парламентской координационной группы по вопросам СВО

Министр обороны Шойгу заявил о важности работы парламентской координационной группы по вопросам СВО

Работа координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО) чрезвычайно важна, она потребует постоянного и длительного внимания, должна быть построена планово и результативно, заявил министр обороны Сергей Шойгу на первом заседании группы.

Министр обороны заявил, что работа координационной группы по вопросам СВО не факультативная, требует ежедневного постоянного внимания.

«Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно. Работа очень важна и, что самое главное, она не на один день. Это надо понимать. Проблемы возникают, потом они разрешаются, возникают другие проблемы», – цитирует ТАСС Шойгу.

Он указал, что спецоперация и мобилизация касаются всех и каждого, каждый субъект и каждый населенный пункт, поэтому помощь, поддержка сенаторов и депутатов необходима.

Напомним, рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей создана по распоряжению президента России Владимира Путина.