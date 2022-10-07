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Меркель: Прочный мир в Европе возможен только при участии России
Экс-канцлер Германии Меркель: Прочный мир в Европе возможен только при участии России
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на церемонии по поводу 77-летия издания Suddeutsche Zeitung заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России, а до тех пор холодная война на самом деле еще не закончилась.
Меркель подчеркнула, что прочного мира в Европе можно добиться только при участии России, а до тех пор холодная война на самом деле еще не закончилась, приводит ТАСС со ссылкой на dpa.
Она отметила, что события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно. «Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам и относиться к ним серьезно, а не классифицировать их как блеф с самого начала», – констатировала Меркель.
Ранее Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Зеленский призвал НАТО нанести «превентивный» ядерный удар по России
СМИ: Президент Украины Зеленский призвал НАТО произвести «превентивный» ядерный удар по России
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России, сообщают украинские СМИ.
Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи, пишет korrespondent.net.
«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне – прим. ВЗГЛЯД) знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас», – заявил Зеленский.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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Захарова отреагировала на требование к России выплатить репарации Украине
Представитель МИД Марина Захарова назвала аморальным требование Германии и Польши к России выплатить репарации Украине
Требование Берлина и Варшавы к России выплатить репарации Украине непристойно и аморально, заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, просто «неприлично и непристойно» и абсолютно аморально, что Польше и что Германии на совместном медиамероприятии, пресс-конференции заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за период любой исторический, передает радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что «не Польше и не Германии это делать».
Ранее глава МИД Польши Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика якобы должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценить высказывания Дуды и привлечь его к ответственности.
Минобороны Белоруссии заявило о развертывании ударных группировок НАТО у границ страны
Министр обороны Белоруссии Хренин заявил об опасных для России силах НАТО в сопредельных с республикой странах
Силы и средства НАТО, развернутые в соседних с Белоруссией странах, станут основой для формирования ударных группировок против республики и России, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь как ее ближайшего союзника», – передает ТАСС слова главы белорусского ведомства.
Напомним, после подачи Киевом заявки на вступление в НАТО глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что заявку Украины о вступлении в НАТО якобы публично поддержали 11 стран.
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Немецкий политолог Рар: Протесты в Германии проходят не под пророссийскими лозунгами
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Основной лейтмотив протестов в Германии – требование решения социальных проблем внутри государства. Это не акции в поддержку России, несмотря на некоторые, на первый взгляд, пророссийские лозунги. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя массовые митинги в ФРГ.
«Протесты из-за резкого подорожания энергоресурсов и высокой инфляции разрастаются не только в Германии, но и по всей Европе. Однако говорить о потенциальном расколе общества пока рано», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, вся Еврокомиссия, за исключением Венгрии, по-прежнему «призывает к солидарности и непрерывной поддержке Украины». «Но у Германии своя специфика. Дело в том, что в бывшей ГДР, где экономические связи с Россией до сих пор были очень серьезными, жители выступают за поиск путей сотрудничества с Москвой», – пояснил он.
Но на западе Германии, продолжает собеседник, население «видит в Москве главного агрессора». Это в первую очередь связано с укрепляющимися позициями партии «Зеленые». Вместе с тем Рар обращает внимание на то, что демонстрации проходят не под пророссийскими лозунгами, как может показаться на первый взгляд.
«Это касается и Германии, и Европы. Люди жестко требуют от своих правительств проявления большей заботы о страждущих, а также скорейшего решения их растущих социальных проблем», – заключил Рар.
Накануне в ряде городов на востоке Германии пришли демонстрации против политического курса Берлина. Манифестанты выражали недовольство инфляцией, мерами по борьбе с COVID-19 и политикой властей ФРГ в отношении России.
Так, в тюрингском городе Гера, по сведениям полиции, 10 тыс. человек вышли на улицы с требованием отменить санкции в отношении Москвы, принятые правительством ФРГ из-за ситуации на Украине. В этом шествии принял участие и глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Тюрингии Бьерн Хеке, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов). Контрдемонстрация противников «АдГ» собрала около 370 человек.
По сведениям полиции, на антиправительственные протесты в городе Веймаре, земельном округе Веймарер-Ланд и округе Заале-Хольцланд в Тюрингии вышли в общей сложности 4,2 тыс. демонстрантов. Кроме того, в городе Альтенбурге в той же федеральной земле 3,8 тыс. человек собрались на не заявленную заранее демонстрацию.
В федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания антиправительственные выступления прошли в 15 городах, в том числе Шверине, Висмаре и Людвигслюсте. Общее число их участников, по оценке полиции, составило 7 тыс. человек. Среди главных требований протестовавших значилась «доступная по цене политика в сфере энергетики», а также «политика, направленная на заключение мира вместо поставок вооружений на Украину». Кроме прочего, участники критиковали политику входящей в правительство партии «Союз-90»/«Зеленые», утверждая, что она привела в Германии к резкому росту цен и потере благосостояния.
В Дрездене протест против поставок вооружений на Украину и санкций в отношении России поддержали около 1,4 тыс. человек.
В саксонском Лейпциге, кроме прочего, состоялось шествие под лозунгом «Мир, свобода, самоопределение», а в столице федеральной земли Саксония-Анхальт Магдебурге утром 3 октября на центральные улицы вышли около 2,7 тыс. демонстрантов.
В городе Франкфурт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург в протестах приняли участие около 2 тыс. человек, сообщает агентство dpa. На плакатах, которые несли в руках некоторые участники этого мероприятия, были такие лозунги, как «Только мир – это победа» и «Остановите разжигание войны и санкции в отношении России».
На этом фоне саксонский политик Франк Рихтер в колонке для Spiegel написал, что жители Восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине, а «на улицах и площадях на Востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве». Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву «Z».
По его словам, жители Востока не поддерживают санкции, введенные ЕС против Москвы, а наоборот, выступают за «германо-российскую дружбу», идея которой, по словам политика, напоминает сотрудничество между СССР и ГДР.
При этом такие настроения проявляются и на территории Западной Германии, но именно на территории бывшей социалистической республики они наиболее распространены, отметил Рихтер. По его мнению, это связано с историческими причинами – они чувствуют себя проигравшими в холодной войне наряду с русскими.
Он напомнил, что после объединения Германии бизнесмены с западной части страны, прикрываясь «братскими» чувствами, на самом деле провели экономическую экспансию на территорию бывшей ГДР. При этом объединение обернулось экономическими проблемами для многих жителей Востока, подчеркнул Рихтер.
Вместе с тем политолог Александр Камкин, комментируя газете ВЗГЛЯД очередную годовщину присоединения ГДР к Западной Германии, заявил, что восточные немцы лучше относятся к России, потому что помнят общее прошлое и времена социализма. Кроме того, им претит политика Берлина по убийству собственной экономики ради политических игр против Москвы, отмечал политолог.
В Берлине тоже хватает недовольных текущей политикой канцлера Олафа Шольца. Так, накануне сообщалось о том, что в столице ФРГ демонстранты устроили марш от Потсдамской площади через центр города, они несли лозунг «Отопление, хлеб и мир – протестуем вместо того, чтобы мерзнуть». Также протестующие требовали отмену поставок оружия Украине, призывали остановить экономическую войну и перевооружение.
В то же время депутат Бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт считает, что правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, который может закончиться ядерной катастрофой. По ее словам, экономическая война, которую ведет правящая коалиция, не приносит мира Украине, а только наносит самой Германии больший вред, чем России, и приносит «рекордную прибыль Газпрому».
Депутат подчеркнула, что в результате введенных санкций граждане Германии оказались под ударом энергетического кризиса, их траты на электричество и отопление стремительно растут, а добыча угля как альтернативы газу грозит изменением климата. Примечательно, в это же время глава Минобороны Германия побывала в Одессе с необъявленным визитом и пообещала в ближайшее время поставить для ВСУ системы ПВО IRIS-T.
Еще одна линия раскола – это обострение отношений между русской и украинской диаспорой в Германии. Первая, за редкими исключениями, призывает правительство ФРГ отказаться от противостояния с Россией на Украине. Вторая, напротив, атакует правящую коалицию требованиями поставлять в интересах ВСУ все больше оружия. Остроты ситуации добавляет и тот факт, что правительство ФРГ решило открыть границу для российских уклонистов – и это вызвало бурю возмущения среди украинской диаспоры.
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Bloomberg: У Парижа и Берлина возникли принципиальные разногласия
Французские и немецкие власти имеют принципиальные разногласия по энергетическому кризису и в оборонной сфере
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Французские и немецкие власти имеют принципиальные разногласия по энергетическому кризису и в оборонной сфере, это прослеживается и в поведении лидеров стран – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Разногласия между странами ЕС наблюдаются по поводу того, как члены Евросоюза могут защитить свои страны в разгар экономического кризиса, сообщает Bloomberg.
Спор начался после введения европейских санкций в отношении России, указали собеседники агентства. При этом разногласия есть и по поводу военной тематики: Макрон является сторонником европейского оборонного проекта, но ФРГ скептически относится к вооруженным силам и видит в предложениях французского лидера попытку укрепить французские компании и влияние.
Один из собеседников рассказал, что одна из встреч французского премьера Элизабет Борн с Шольцем была отменена под предлогом якобы заражения коронавирусом. Встреча планировалась 29 сентября. Однако в тот же день тот якобы присоединился к пресс-конференции по видеосвязи, чтобы объявить о плане по займу на 200 млрд евро для смягчения энергетического кризиса.
Также агентство обратило внимание на медленный прогресс в проекте европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), в котором задействованы и Франция, и Германия, а также Испания.
Источники указали, что несмотря на заявления глав оборонных ведомств Франции и Германии о продвижении проекта, обе стороны рассматривают возможность работать в одиночку.
Они отметили, что в случае отмены проекта французская Dassault Aviation SA намерена создать свой собственный истребитель, а Германия рассчитывает на импорт из США.
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На АЭС в Германии произошла утечка радиактивной жидкости
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В здании реактора на атомной электростанции в городе Брунсбюттель на севере Германии (регион Шлезвиг-Гольштейн у датской границы) произошла утечка, сообщили министерстве окружающей среды германского региона.
«Поврежденная линия является частью системы переработки концентрата и расположена в закрытой зоне здания реактора атомной электростанции», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
При этом уточняется, что аварийная ситуация возникла во время промывки линии сброса системы охлаждения реактора еще 28 сентября.
Отмечается, что компания-оператор Vattenfall обнаружила небольшой участок загрязнения радиоактивными веществами вблизи места утечки.
Атомная электростанция Брунсбюттель закрыта с 2007 года. Разрешение на ее вывод из эксплуатации было выдано в конце 2018 года, и начался демонтаж объекта.
На данный момент в Германии работают три атомных электростанции. Их планировалось отключить к 1 января 2023 года.
Ранее Минэкономики ФРГ провело стресс-тесты и пришло к выводу, что две АЭС можно оставить в резерве, их планируется использовать лишь в случае напряженной ситуации в энергоснабжении. В конце сентября АЭС Isar II в Баварии остановили примерно на одну неделю для устранения протечки внутреннего клапана электростанции.
Немецкий политик Рихтер рассказал о поддержке спецоперации России жителями Восточной Германии
Жители Восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине, заявил в колонке для Spiegel саксонский политик Франк Рихтер.
Рихтер пишет, что многие жители востока республики, «по-видимому, смотрят на Россию иначе, чем большинство жителей запада страны». На улицах и площадях на Востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве, констатировал он. Немецкие флаги развеваются рядом с российскими, добавляет автор публикации. Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву «Z», передает РИА «Новости» текст статьи саксонского политика.
Жители Востока не поддерживают санкции, введенные ЕС против Москвы, а наоборот, выступают за «германо-российскую дружбу», идея которой, по словам политика, напоминает сотрудничество между СССР и ГДР.
При этом такие настроения проявляются и на территории Западной Германии, но именно на территории бывшей социалистической республики они наиболее распространены, отметил Рихтер.
По его мнению, это связано с историческими причинами – они чувствуют себя проигравшими в холодной войне наряду с русскими.
Он напомнил, что после объединения Германии бизнесмены с западной части страны, прикрываясь «братскими» чувствами, на самом деле провели экономическую экспансию на территорию бывшей ГДР. При этом объединение обернулось экономическими проблемами для многих жителей Востока, подчеркнул Рихтер.
Ранее политолог Александр Камкин, комментируя газете ВЗГЛЯД очередную годовщину присоединения ГДР к Западной Германии, заявил, что восточные немцы лучше относятся к России, потому что помнят общее прошлое и времена социализма. Кроме того, им претит политика Берлина по убийству собственной экономики ради политических игр против Москвы, отмечал политолог.
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В Германии развернулись антиправительственные протесты против поддержки Украины
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В ряде городов на востоке Германии в понедельник, 3 октября, прошли демонстрации против политического курса Берлина. Манифестанты выражали недовольство инфляцией, мерами по борьбе с COVID-19 и политикой властей ФРГ в отношении России.
Так, в тюрингском городе Гера, по сведениям полиции, 10 тыс. человек вышли на улицы с требованием отменить санкции в отношении Москвы, принятые правительством ФРГ из-за ситуации на Украине. В этом шествии принял участие и глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Тюрингии Бьерн Хеке, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Контрдемонстрация противников «АдГ» собрала около 370 человек.
По сведениям полиции, на антиправительственные протесты в городе Веймаре, земельном округе Веймарер-Ланд и округе Заале-Хольцланд в Тюрингии вышли в общей сложности 4,2 тыс. демонстрантов. Кроме того, в городе Альтенбурге в той же федеральной земле 3,8 тыс. человек собрались на не заявленную заранее демонстрацию.
В федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания антиправительственные выступления прошли в 15 городах, в том числе Шверине, Висмаре и Людвигслюсте. Общее число их участников, по оценке полиции, составило 7 тыс. человек. Среди главных требований протестовавших значилась «доступная по цене политика в сфере энергетики», а также «политика, направленная на заключение мира, вместо поставок вооружений на Украину». Кроме прочего, участники критиковали политику входящей в правительство партии «Союз-90»/«Зеленые», утверждая, что она привела в Германии к резкому росту цен и потере благосостояния.
В Дрездене протест против поставок вооружений на Украину и санкций в отношении России поддержали около 1,4 тыс. человек.
В саксонском Лейпциге, кроме прочего, состоялось шествие под лозунгом «Мир, свобода, самоопределение», а в столице федеральной земли Саксония-Анхальт Магдебурге утром 3 октября на центральные улицы вышли около 2,7 тыс. демонстрантов.
В городе Франкфурт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург в протестах приняли участие около 2 тыс. человек, сообщает агентство dpa. На плакатах, которые несли в руках некоторые участники этого мероприятия, были такие лозунги, как «Только мир – это победа» и «Остановите разжигание войны и санкции в отношении России».
Ранее саксонский политик Франк Рихтер в колонке для Spiegel написал, что жители Восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине.
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Немцы не согласились с результатами опроса о вступлении Украины в ЕС
Читатели немецкой газеты Die Welt не согласились с результатами опроса о вступлении Украины в ЕС
Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали результаты опроса международного Фонда Bertelsmann о вступлении Украины в ЕС.
По данным издания, вступление Украины в ЕС якобы поддерживает большинство европейцев. В Польше «за» высказались 84%, а в Германии и Франции – 60%, передает РИА «Новости».
«Украина даже близко не соответствует критериям вступления. ЕС вызывает к себе еще меньше доверия, чем уже сейчас», – отметил Lutz G.
«Странно, меня никто не спрашивал, и люди, с которыми я общаюсь, категорически против вступления Украины в ЕС», – написал Frank W.
Еще один читатель под ником Ute R заявил, что уже давно не верит опросам Фонда Bertelsmann. Кто-то предложил поставить вопрос иначе – какую часть дохода европейцы готовы отдать Украине.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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Глава МИД Греции назвал принципиальным вопрос выплаты репараций Германией
Глава МИД Греции Дендиас назвал принципиальным вопрос о выплате Германией репараций Афинам за время двух мировых войн
Вопрос о выплате Германией Греции репараций за военные преступления в годы двух мировых войн остается открытым, его решение является принципиальным для греческого общества, заявил глава МИД Греции Никос Дендиас после встречи с польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве.
По словам Дендиаса, для греческого правительства и греческого общества вопрос выплаты военных репараций Германией за военные преступления в годы двух мировых войн «остается открытым». Он выразил мнение, что решение этого вопроса, «которое в первую очередь является вопросом принципа», «будет выгодно для всех вовлеченных стран и ЕС в целом», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Греции.
В апреле 2021 года в греческом МИДе заявили, что настаивают на переговорах с Берлином по вопросу репараций за ущерб, нанесенный Германией Греции в годы двух мировых войн.
4 июня 2019 года посол Греции передал в МИД Германии ноту, в которой Афины призывают Берлин к началу переговоров по урегулированию нерешенного вопроса о выплатах со стороны ФРГ военный репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн.
Напомним, в апреле 2019 года парламент Греции подавляющим числом голосов принял резолюцию с поручением правительству потребовать от немецкой стороны выплаты военных репараций: 309,5 млрд евро за вторую мировую войну и 9,2 млрд евро за Первую мировую. Также Греция оценила в 107,2 млрд евро компенсации за гибель и увечья людей. В резолюции отмечается, что Греция никогда не отказывалась от своих претензий к Германии.
Германия требования греческих властей отвергает. По словам чиновников ФРГ, их страна якобы выполнила обязательства, когда выплатила 115 млн марок в 1960 году. Немецкий политолог считает, что большинство стран либо поддержат Германию, либо промолчат.
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Германия окончательно отказала Польше в выплате военных репараций
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Германия ни при каких обстоятельствах не будет выплачивать 1,3 трлн долларов Польше в качестве репараций за Вторую мировую войну, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Бербок заявила министру иностранных дел Польши Збигневу Рау, что вопрос репараций, с точки зрения немецких властей, закрыт, хотя Германия признает свою историческую ответственность, передает Associated Press.
Она также подчеркнула, что сегодня два соседа разделяют ответственность за сохранение единства Европы перед лицом внешних угроз, таких как война России на Украине. Бербок указала на важность двусторонних договоров 1990 и 1991 годов, которые подтвердили послевоенную границу Польши с Германией и добрососедское сотрудничество.
В свою очередь Рау выразил надежду на то, что позиция Германии по вопросу репараций может измениться.
Ранее глава МИД Польши Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика якобы должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценить высказывания Дуды и привлечь его к ответственности.
Напомним, польские власти требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход неоднократно называли попыткой искажения истории.
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Германия получила ноту с требованием репараций со стороны Польши
Представитель МИД Германии Бургер: Германия изучит полученную ноту с требованием репараций со стороны Польши
Власти Германии получили ноту с требованием репараций со стороны Польши; она будет изучена, последует ответ, но в целом позиция Берлина по данному вопросу уже известна, заявил на брифинге представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
По его словам, в какой форме последует ответ, будет результатом проверки ноты. Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Варшаве уже прокомментировала ноту польской стороны. Она, в частности, заявила, что Берлин считает юридически закрытым вопрос о репарациях, сообщает ТАСС.
Ранее глава МИД Польши Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика якобы должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценить высказывания Дуды и привлечь его к ответственности.
Напомним, польские власти требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход неоднократно называли попыткой искажения истории.
Лукашенко: Польша давно договорилась с США о размещении ядерного оружия
Президент Белоруссии Лукашенко считает, что размещение американского ядерного оружия в Польше – уже решенный вопрос
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша давно договорилась с США о размещении арсеналов ядерного оружия.
По словам белорусского лидера, заявление главы Польши Анджея Дуды о размещении ядерного оружия на своей территории говорит о том, что появилась реальная угроза атаки тактическим ядерным оружием, поэтому надо принимать меры, передает РИА «Новости».
«Вчера уже Дуда заявил... Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры, у нас его нет», – сказал Лукашенко.
Дуда сказал изданию Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой, вопрос размещения в Польше американского ядерного оружия открыт. Он заявил, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing.
Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что хотел бы, чтобы в его стране НАТО разместило американское ядерное оружие.
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Шольц прокомментировал риски ядерной конфронтации
Канцлер Германии Шольц счел бессмысленным строить догадки о риске ядерной конфронтации
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью испанской газете «Паис» выразил мнение, что нет смысла строить предположения на тему риска возможной ядерной конфронтации.
По его словам, «нет особого смысла» строить предположения на эту тему, при этом Шольц присоединился к высказыванию президента США Джо Байден, призвав Россию «не делать этого», передает ТАСС.
Шольц добавил, что немецкое правительство действовало быстро и решительно, чтобы Германия смогла пережить эту зиму. Он напомнил о новых терминалах СПГ на севере, дополнительные контракты на поставку с новыми партнерами, а также заполнение хранилищ природным газом и перезапуск угольных электростанций.
Касательно вопроса энергетической зависимости Германии от России, Шольц отметил, что «ошибка Германии заключалась не столько в заключении контрактов на поставку с Россией, сколько в том, что она не создала необходимой инфраструктуры или не построила СПГ-терминалы, чтобы при необходимости менять поставщика со дня на день».
При этом канцлер заверил, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, и уже направил украинской стороне военную помощь. Так, по его словам, речь идет о самоходных гаубицах, реактивных системах залпового огня и самоходных установках Gepard.
Кроме того, Шольц подчеркнул, что власти страны ускоряют расширение использования возобновляемых источников энергии. Высокие цены на энергоносители, по его словам, являются серьезным вызовом для всех членов ЕС.
Тем временем в Восточной Германии участились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике.
Так, в нескольких городах на востоке Германии, на территории бывшей ГДР, в последние дни прошли демонстрации против политического курса Берлина.
В офисе Зеленского заявили о «поддержке» 11 стран вступления Украины в НАТО
Глава офиса президента Украины Ермак заявил, что 11 стран якобы поддержали заявку Украины на вступление в НАТО
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что заявку Украины о вступлении в НАТО якобы публично поддержали 11 стран.
«Нас публично поддержало 11 стран, среди которых Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Черногория, Северная Македония», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Ермака в Telegram-канале.
Отметим, что для полного вступления в НАТО необходимо одобрение всех 30 стран-членов альянса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
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