Россия переходит к освободительной борьбе против украинской оккупации

Процесс воссоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожской области с Россией почти завершен – Госдума и Совфед единогласно утвердили договоры о вхождении новых территорий в состав нашей страны. Но очевидно, что граница РФ по закону не будет совпадать с границей в реальности. Значительная часть страны оккупирована иностранным государством – Украиной. Что еще потребуется возвратить и что для этого необходимо сделать?

Во вторник Совфед единогласно одобрил принятие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Ранее Госдума в понедельник единогласно поддержала законопроекты, которые ратифицируют четыре договора о принятии в состав Российской Федерации этих четырех новых субъектов. Документы накануне были внесены президентом Владимиром Путиным. Таким образом, правовую интеграцию новых территорий, начатую референдумами 23–27 сентября, можно считать практически завершенной.

Воссоединение перечисленных земель с Россией – единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима, прекратить обстрелы мирных жителей, защитить право народа на родной язык, культуру, историю и веру. Такую моральную оценку дал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Юридическую сторону вопроса осветил глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он пояснил, что Запорожская область войдет в состав РФ в своих административных границах, Херсонская область – с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, а применительно к ДНР и ЛНР границы будут определять в соответствии с их конституциями.

Таким образом, Москва опровергла утверждение, с которым 2 октября выступил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале с утверждением, что границы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей при вступлении в состав России будут определяться текущим положением фронта, следовательно, Славянск и Краматорск (и добавим – город Запорожье) в эти границы не войдут.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что ЛНР и ДНР вошли в состав России в границах 2014 года, а по Херсонской и Запорожской областям продолжаются обсуждения с местным населением. Также он пояснил, что пока новых референдумов или опросов жителей не планируется.

Можно предположить, что в данном случае имеется в виду возможное уточнение административных границ регионов – но не государственных границ России. Напомним о принятом в сентябре решении властей Херсонской области о принятии в свой состав упомянутых выше Александровского и Снигиревского округов Николаевской области. Они находятся под контролем российских войск и властей Херсонщины, но вне административных границ бывшей Херсонской области Украины. Можно также напомнить об апрельской инициативе жителей Розовского района Запорожской области – тогда они просились в состав ДНР.

«В конституциях республик Донбасса указаны их границы, что касается Запорожской и Херсонской областей – то их границы еще предстоит регламентировать уставом, а до принятия устава, вероятно, будут соответствующие распорядительные документы глав этих регионов», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор юридических наук, глава комитета по законодательству Госсовета Крыма Сергей Трофимов.

Напомним, что 22 февраля Россия признала государственную независимость Донецкой и Луганской республик в границах, которые определены их конституциями. А основные законы республик, принятые весной 2014 года, гласят, что государственными рубежами являются административные границы бывших Донецкой и Луганской областей Украины.

Границы Запорожской и Херсонской областей с другими регионами России не зафиксированы на столь высоком уровне. Но следует обратить особое внимание на более важный момент – в федеральном конституционном законе о принятии Запорожской области в состав России говорится: «Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта».

Это значит, что в состав России принята вся территория региона, включая собственно областную столицу – город Запорожье, который на данный момент удерживают ВСУ. То же касается и других, пока лишь частично освобожденных регионов.

Какая часть России еще оккупирована Украиной

«С точки зрения российского права, в данный момент вооруженные силы Украины оккупировали территории РФ – в Запорожской области и в ДНР», – отметил доктор юридических наук Трофимов.

Напомним, что ДНР и ЛНР в момент принятия конституций контролировали лишь малую часть заявленной территории. По завершении активной фазы боевых действий 2014–2015 годов и вплоть до начала СВО под властью Украины оставалось две трети ДНР и порядка 75% Луганской народной республики.

На данный момент ЛНР удерживает всю заявленную территорию. Правда, в понедельник офицер луганской Народной милиции Андрей Марочко сообщил в эфире Первого канала о попытке прорыва группировки ВСУ вглубь республики.

Что касается ДНР, то после освобождения всего азовского побережья бывшей Донецкой области с Мариуполем, городов Волноваха и Светлодарск с окрестностями под властью республики находилось не менее 60% бывшей Донецкой области. Такие данные приводил в июне замначальника управления донецкой Народной милиции Эдуард Басурин. Но отход союзных сил из Красного Лимана, оставления Ямполя и других территорий севернее Северского Донца уменьшил фактически контролируемую территорию.

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В Херсонской области под контролем российских войск находится 95% территории – если судить по комментарию, который замглавы региональной администрации Кирилл Стремоусов дал РИА «Новости» 20 сентября. Но, как уже говорилось выше, в состав региона включены два муниципалитета Николаевской области. В Запорожской области, по оценке лидера регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, российские войска освободили и удерживают 73% земель. Вне контроля, вновь напомним, остается региональная столица – Запорожье, а также такие города, как Гуляйполе и Орехов.

Как превратить заявленную границу в реальную

«Сейчас Москва должна обратиться к Киеву с требованием вывести свои вооруженные силы за пределы административно-территориальных границ РФ. В случае отказа у России есть право силовыми методами пресечь это нарушение», – подчеркивает крымский депутат и юрист Трофимов.

Если же говорить о реакции других стран на такие шаги Москвы, отметил собеседник, то Россия должна напомнить международному сообществу о том, что референдум является формой непосредственной реализации народом своих прав, демократической процедурой. «В любом цивилизованном государстве единственным источником власти является народ. И потому результаты референдума может отменить только сам народ, а не органы власти данного государства, другие страны или международное сообщество. Соответственно, в этой ситуации Россия действует в полном соответствии с международными нормами», – подчеркнул политик. Напомним, что Владимир Путин в своем выступлении по случаю подписания договоров России с республиками Донбасса, Херсонщиной и Запорожской областью сослался на базовый принцип Устава ООН – право народов на самоопределение. Президент подчеркнул, что референдумы реализовали это неотъемлемое право.

Более чем очевидно, что Киев не признает новую границу России так же, как весной 2014 года украинский режим не признал результаты самоопределения Крыма.

«Освобождения своих территорий Россия может добиться только военным путем,

– подчеркивает политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов. – При этом, я думаю, Москва будет руководствоваться только внутренним законодательством, не оглядываясь на международное право. Да никакого международного права уже и нет – оно разрушено».

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По его словам, вероятен следующий сценарий разрешения ситуации: Россия организует крупное наступление для освобождения оставшихся территорий, после чего Киев пожелает провести с Москвой мирные переговоры. «В итоге будет заключен договор о том, что оставшиеся территории отходят России, и на этом все прекращается. А несколько международных посредников возьмут на себя обязательства по контролю за соблюдением этого соглашения», – высказал предположение собеседник.

Добавим, что, как ранее заметил военный эксперт Михаил Онуфриенко, сейчас на повестке дня стоит вопрос об отражении контрнаступления ВСУ на теперь уже российские территории в ДНР и Херсонской области. Напомним, что, по мнению аналитика, попытки украинских войск оккупировать ранее потерянные районы могут быть остановлены только в случае ответного наступления российских войск. Оно может быть возможно при массированной поддержке ракетно-артиллерийских вооружений, масштабном применении бомбардировочной авиации и использовании резервов за счет частичной мобилизации, полагает Онуфриенко.

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