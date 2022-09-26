Что Россия приобретает вместе с территориями бывшей Украины?

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26 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:06  |  vz.ru
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ЕС обрекает себя на деиндустриализацию

Экономику Европы спасет провал собственного плана спасения Алексей Витвицкий/РИА Новости
Еврокомиссия назвала цену отказа от российского газа и оснащения всех жилых и коммерческих домов солнечными панелями. На это потребуется более полутриллиона евро. Однако реальная цена такого шага будет намного выше. Европа рискует лишиться промышленности и превратиться в аграрный союз. Будут в этой истории и выигравшие. Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Армия и общество требуют мобилизации без ошибок

Мобилизации подлежат люди с военными навыками и желательно с боевым опытом Russia MOD/EYEPRESS/Reuters
Спикеры обеих палат российского парламента призвали местные власти избегать формального подхода к мобилизации, из-за чего гражданам не раз присылали повестки по ошибке. Президентский совет по правам человека попросил Минобороны исправить нарушения при призыве. Да и само ведомство Сергея Шойгу строго отчитало военкомов. Тем временем Запад пытается нагнетать тревожные настроения среди россиян, манипулируя примерами неверных действий в отношении мобилизованных. Почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах»? Подробности...
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Цены на электричество убивают литовскую экономику

Литовская промышленность резко сокращается PanPac Engineering A/S/YouTube
«У нас нет другого выхода, кроме как прекратить деятельность». Такими словами руководители литовских фирм и промышленных предприятий комментируют происходящее прямо сейчас в экономике этой страны. Заводы и фабрики закрываются друг за другом. В чем причина этих событий и почему зимой, скорее всего, будет еще хуже?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Как отбивали Харьков в Великую Отечественную

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Потеря Харькова означала чувствительный удар по советской промышленности, а его обретение обратно дало бы масштабный, хоть и не мгновенный, прирост военного производства. Это понимали как русские, так и немцы. Подробности...

С какими словами Россия вступала в битвы

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Сталинские слова «братья и сестры» сделали для Победы больше, чем все американские поставки по ленд-лизу. Не нужно было говорить или писать: «Мы, Божией милостью самодержец…» – жизнь дала другие, созвучные времени формулировки. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Первое признание новых границ России

Обсуждение: 5 комментариев

Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Что Россия приобретает вместе с территориями бывшей Украины?

    		    26 сентября 2022, 10:50
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

    В ближайшие дни в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях завершатся референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По предварительным данным, в результате воссоединения этих регионов с нашей страной территория России увеличится на 107 тыс. кв. км – это сопоставимо с площадью таких стран как Болгария или Куба. При этом население России может вырасти на 6-8 млн человек.

    Главный экономический потенциал Донбасса – это добыча угля и прокат черных металлов. В 2021 году производство в ДНР составило 190 млрд рублей, сообщает «Коммерсант». Главные предприятия – Донецкий и Енакиевский металлургические заводы, Зуевская ТЭС, «Комсомольское рудоуправление», Харцызский трубный завод.

    Схожим образом выглядит и экономика ЛНР. 73% экспорта республики составляет металлургическая продукция. Основные предприятия: «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит», Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимический завод.

    Херсонская область даст России выход к Азово-Черноморскому бассейну и Днепровской водной магистрали, что открывает возможности для развития морских и речных перевозок, индустрии отдыха, а также сельского хозяйства, которое является основной экономики региона. 

    Область располагает огромными сельскохозяйственными угодьями с плодородными землями (1968,4 тыс. га, в том числе 1770 тыс. га пашни), которые идеально подходят для растениеводческой и животноводческой продукции, в том числе выращивания зерна озимой пшеницы, кукурузы, риса, подсолнечника.

    По данным издания Informer, область может ежегодно выращивать не менее двух млн тонн продовольственного зерна, одного млн тонн овощебахчевой продукции, 35 тыс. тонн риса, 100 тыс. тонн плодов, 50 тыс. тонн винограда и другую продукцию. Промышленный комплекс Херсонщины составляют более 200 предприятий различных отраслей: судостроение, машиностроение, пищевая и перерабатывающая, химическая и целлюлозно-бумажная, легкая промышленность, электроэнергетика. Через территорию области проходят два международных транспортных коридора.

    В Запорожской области пока освобождены две трети территорий. Региональная столица – Запорожье – находится под контролем украинских властей. Регион тоже имеет выход к Азовскому морю, на побережье которого находится портовой город Бердянск. В Запорожье выращивают значительное количество зерновых, подсолнечника, овощей и бахчевых культур. Активно развивается птицеводство и свиноводство. На территории региона есть машиностроение, химическая и нефтехимическая, пищевая и легкая промышленность, черная и цветная металлургия, энергетика, а также фармацевтическое производство.

    В регионе работают более 160 крупных промышленных предприятий, включая производителя сталей и чугуна «Запорожсталь», производителя специальных сталей «Днепроспецсталь», Запорожский железорудный комбинат, производителя графитированных электродов «Украинский графит», Запорожский алюминиевый комбинат, Титано-магниевый комбинат.

    До начала российской спецоперации область вырабатывала четверть всей электроэнергии на Украине. В Запорожье находится знаменитая ДнепроГЭС, в освобожденном Энергодаре – Запорожская тепловая электростанция (ТЭС) и Запорожская атомная электростанция (АЭС) – крупнейшая в Европе.

    Если же говорить о размерах этих регионов, то ДНР и ЛНР занимают площадь по 26 тыс. кв. км, Херсонская область – 28 тыс. кв. км, а Запорожская – 27 тыс. кв. км.

    С вхождением освобожденных территорий в состав РФ население страны увеличится на шесть млн человек, сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. В дальнейшем же, по его словам, когда начнут возвращаться беженцы, совокупное население новых регионов может вырасти до девяти миллионов человек. Некоторые эксперты допускают увеличение численности населения до восьми млн человек.

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