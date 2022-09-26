Что Россия приобретает вместе с территориями бывшей Украины?

В ближайшие дни в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях завершатся референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По предварительным данным, в результате воссоединения этих регионов с нашей страной территория России увеличится на 107 тыс. кв. км – это сопоставимо с площадью таких стран как Болгария или Куба. При этом население России может вырасти на 6-8 млн человек.

Главный экономический потенциал Донбасса – это добыча угля и прокат черных металлов. В 2021 году производство в ДНР составило 190 млрд рублей, сообщает «Коммерсант». Главные предприятия – Донецкий и Енакиевский металлургические заводы, Зуевская ТЭС, «Комсомольское рудоуправление», Харцызский трубный завод.

Схожим образом выглядит и экономика ЛНР. 73% экспорта республики составляет металлургическая продукция. Основные предприятия: «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит», Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимический завод.

Херсонская область даст России выход к Азово-Черноморскому бассейну и Днепровской водной магистрали, что открывает возможности для развития морских и речных перевозок, индустрии отдыха, а также сельского хозяйства, которое является основной экономики региона.

Область располагает огромными сельскохозяйственными угодьями с плодородными землями (1968,4 тыс. га, в том числе 1770 тыс. га пашни), которые идеально подходят для растениеводческой и животноводческой продукции, в том числе выращивания зерна озимой пшеницы, кукурузы, риса, подсолнечника.

По данным издания Informer, область может ежегодно выращивать не менее двух млн тонн продовольственного зерна, одного млн тонн овощебахчевой продукции, 35 тыс. тонн риса, 100 тыс. тонн плодов, 50 тыс. тонн винограда и другую продукцию. Промышленный комплекс Херсонщины составляют более 200 предприятий различных отраслей: судостроение, машиностроение, пищевая и перерабатывающая, химическая и целлюлозно-бумажная, легкая промышленность, электроэнергетика. Через территорию области проходят два международных транспортных коридора.

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В Запорожской области пока освобождены две трети территорий. Региональная столица – Запорожье – находится под контролем украинских властей. Регион тоже имеет выход к Азовскому морю, на побережье которого находится портовой город Бердянск. В Запорожье выращивают значительное количество зерновых, подсолнечника, овощей и бахчевых культур. Активно развивается птицеводство и свиноводство. На территории региона есть машиностроение, химическая и нефтехимическая, пищевая и легкая промышленность, черная и цветная металлургия, энергетика, а также фармацевтическое производство.

В регионе работают более 160 крупных промышленных предприятий, включая производителя сталей и чугуна «Запорожсталь», производителя специальных сталей «Днепроспецсталь», Запорожский железорудный комбинат, производителя графитированных электродов «Украинский графит», Запорожский алюминиевый комбинат, Титано-магниевый комбинат.

До начала российской спецоперации область вырабатывала четверть всей электроэнергии на Украине. В Запорожье находится знаменитая ДнепроГЭС, в освобожденном Энергодаре – Запорожская тепловая электростанция (ТЭС) и Запорожская атомная электростанция (АЭС) – крупнейшая в Европе.

Если же говорить о размерах этих регионов, то ДНР и ЛНР занимают площадь по 26 тыс. кв. км, Херсонская область – 28 тыс. кв. км, а Запорожская – 27 тыс. кв. км.

С вхождением освобожденных территорий в состав РФ население страны увеличится на шесть млн человек, сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. В дальнейшем же, по его словам, когда начнут возвращаться беженцы, совокупное население новых регионов может вырасти до девяти миллионов человек. Некоторые эксперты допускают увеличение численности населения до восьми млн человек.

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