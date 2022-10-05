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Путин утвердил принятие четырех новых регионов в состав России
Президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии четырех областей в состав России
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Российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Отмечается, что интегрироваться новые регионы будут в рамках переходного периода, который продлится до 2026 года. До 2023 года в них можно будет расплачиваться гривнами, после чего денежной единицей на этих территориях станет только российский рубль. Вооруженные силы новых регионов (они есть в Донецкой и Луганской народных республиках) предполагается включить в состав российских, а противоречащие Конституции РФ законодательные нормы, в том числе о смертной казни, – не применять, передает ТАСС.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», – цитирует украинское издание «Страна» текст указа президента Украины №679 от 30 сентября. Документ опубликован на официальном сайте главы украинского государства.
Напомним, выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий в пятницу, президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
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Кадыров рассказал, как Чечня отметит 70-летие Путина
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Ко дню рождения президента России Владимира Путина в Чеченской Республике пройдут массовые праздничные мероприятия, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
На своей странице в Telegram Кадыров сообщил, что обсудил с членами оргкомитета ход подготовки празднования пятого октября Дня города, Дня учителя, Дня молодежи ЧР, а также «самого главного события, которое состоится 7 октября, – юбилея президента России Владимира Путина».
Глава Чечни подчеркнул, что в предстоящие даты «мы не имеем никакого морального права не отметить наших воинов, выполняющих свой профессиональный долг по защите интересов Родины». Поэтому культурно-праздничная программа должна быть посвящена их подвигу, указал Кадыров.
В репертуар необходимо включить исключительно те композиции, которые воспевают наших героев, их доблесть, мужество, благородство, дух и отвагу, отметил он. По его словам, важно, чтобы артисты и коллективы чередовались с выступлениями подрастающего поколения. «У нас десятки тысяч детей посвятили своим бесстрашным отцам стихотворения. Будет очень хорошо, если хотя бы некоторые из них прозвучат на концертном вечере. Этот вопрос уже взят на контроль министром культуры ЧР Айшат Кадыровой», – сообщил Кадыров.
При этом самые массовые мероприятия, сообщил глава Чечни, будут приурочены ко дню рождения главы государства. «В этот день мы откроем Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункциональный комплекс «Минутка». Также состоятся скачки, посвященные 70-летнему юбилею президента России, мото- и велопробег, чемпионат и кубок России по кольцевым гонкам, презентация проекта строительства Правительственного комплекса и другие мероприятия», – анонсировал он.
По словам Кадырова, всем народам России очень повезло с президентом. Он заявил, что Владимир Владимирович «является в нашей стране патриотом номер один». «И нет в этих словах преувеличения. Так, как переживает за нашу Родину Владимир Путин, не переживает никто», – подчеркнул он. На последнем выступлении во время подписания договоров о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей вся речь президента была буквально пронизана любовью, переживаниями и гордостью за Отечество, говорится в сообщении Кадырова. «И говорил он при этом о самом главном – про необходимость соблюдения и сохранения семейных ценностей, защиту религии, Родины, народа», – добавил глава республики.
По его словам, «отмечая 70-летие нашего президента, мы показываем всему миру, как мы его ценим, как он нам дорог, что мы готовы идти за ним до победного конца». «И мы это показываем и докажем всем врагам!» – заключил он.
Сам президент России не имеет традиции устраивать публичные мероприятия из своего дня рождения, он, как правило, проводит его на работе или в кругу родных и близких. Как отмечал Путин в одном из интервью, его день рождения – это не национальный праздник, и преувеличивать значение этого события нескромно.
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Полпред ЛНР Мирошник заявил о факторе времени для группировки резервов
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Атакуя по нескольким направлениям, ВСУ пытаются растащить наши формирования в разные стороны. Нам надо еще немного времени, чтобы заходящие резервы были правильно сгруппированы и ориентированы на нанесение серьезного удара по противнику. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил полпред ЛНР Родион Мирошник, комментируя обстановку в республике.
«На сегодняшний день вся территория республики находится под нашим контролем. Но на границах идут активные бои, наши уверенно отвечают противнику. При этом ситуация возле агломерации Лисичанск – Кременная – Рубежное остается сложной», – рассказал полномочный представитель ЛНР Родион Мирошник.
По словам собеседника, основная проблема в этих районах – лесистая местность. «Там пытаются работать диверсионно-разведывательные группы. Основная же борьба сейчас идет за контроль над дорогой Торское – Кременная», – отмечает он.
«На удивление по Сватово сегодня не прилетало, несмотря на близость военных действий. Основная проблема, с которой мы столкнулись, – практически полное отсутствие мобильной связи и интернета. Ситуацию усложняют и постоянные информационные атаки со стороны Украины», – продолжает Мирошник.
«Несмотря на то, что мы полностью контролируем территорию ЛНР, есть понимание близости угрозы с севера и северо-запада. Поэтому мы возводим массивные оборонительные сооружения. Они необходимы для того, чтобы противодействовать движению противника со стороны Красного Лимана и Северска», – рассказал полпред ЛНР.
«Сейчас важен каждый день – нам надо еще немного времени, чтобы заходящие резервы были правильно сгруппированы и ориентированы на нанесение серьезного удара по противнику. Пока же ВСУ фактически пытаются растащить в разные стороны наши формирования, чтобы не дать сконцентрироваться на контратаке», – заключил Мирошник.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию обороны Луганской народной республики под городом Кременной. По словам офицера Андрея Марочко, обстановка в населенном пункте Кременная более-менее спокойная, контролируемая.
Накануне также сообщалось о массовом потоке беженцев со стороны Сватово из-за постоянных ударов со стороны ВСУ. Во вторник ситуация стабилизировалась.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению собеседника, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и когда можно будет сорвать военные планы ВСУ, а также что может ускорить контратаку союзных войск.
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ВСУ предприняли попытку прорвать оборону ЛНР под Кременной
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Украинские военные пытаются прорвать линию обороны Луганской народной республики под городом Кременной, неся колоссальные потери, но ситуация контролируемая, сообщил офицер оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
По его словам, обстановка в населенном пункте Кременная более-менее спокойная, контролируемая, но противник не оставляет попыток прорвать нашу линию обороны, в том числе и на направлении населенного пункта Кременная, передает ТАСС.
Марочко рассказал, что союзные войска отбивают атаки противника, сейчас ведется плановая боевая работа, артдуэли. В данный момент ВСУ в направлении населенного пункта Кременная несут колоссальные потери, но, невзирая на это, они пытаются идти вперед.
Как заявил в понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, ВСУ пытались прорваться в сторону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в Лисичанске, однако союзные силы их выбили. Киселев отметил, что в районе Кременной идут жесточайшие бои, а Лисичанск, Рубежное и Сватово находятся под ракетными ударами.
Ранее полпред ЛНР Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Украина сконцентрировала довольно мощные силы в приграничных с ЛНР районах, поэтому нашим военным приходится возводить оборонительные рубежи.
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Глава ДНР Пушилин заявил о задаче освободить Красный Лиман
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Задача союзных войск – выдержать и освободить Красный Лиман, линия боевого соприкосновения на Краснолиманском направлении стабилизируется, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
По его словам, Краснолиманское направление на сегодняшний день стабилизируется, противник пытается подходить с разных сторон, используя артиллерию, но ребята понимают, что может дальше происходить, и, по имеющейся информации, «и там выдержим, и Красный Лиман освободим», передает РИА «Новости».
Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске, заметив, что позиции союзных сил укрепляются, на отдельных участках в самом Артемовске фиксируется отступление противника. Однако он добавил, что это не значит, что «прямо сегодня все произойдет и Артемовск будет освобожден». В минувшую субботу в Минобороны РФ заявили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Как пояснил российский военный корреспондент Александр Коц, российской армии и союзным силам пришлось оставить Красный Лиман, чтобы не попасть в окружение противника.
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Зеленский распорядился не признавать вхождение новых регионов в состав России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании вхождения новых регионов в состав России
Президент Украины Владимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента России Владимира Путина по Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
«Признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Речь идет об указах от 17 марта 2014 года о признании Крыма суверенным независимым государством, от 21 февраля 2022 года о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, от 29 сентября – о признании самостоятельности Запорожской и Херсонской областей.
Также из документа следует, что не имеющим юридические последствия признаются «любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашения о воссоединении этих регионов с Россией.
ВСУ ударили по Старобельску ракетой HIMARS с вольфрамовыми шариками
Украинские военные обстреляли город Старобельск в Луганской народной республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, ракета которой была начинена поражающими элементами в виде вольфрамовых шариков, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, главная часть ракеты, выпущенной противником по Старобельску, была начинена 182 тыс. вольфрамовых шариков, которые собрали в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, она разрывается на подлете, и все поражающие элементы наносят колоссальный урон мирным гражданам либо живой силе противника, но в данном случае можно сказать, что вооруженные формирования Украины пытались уничтожить как можно больше мирного населения, передает ТАСС.
При этом Марочко добавил, что при обстреле Старобельска от большого количества жертв спасло «только то, что люди предприняли необходимые меры и укрылись в безопасном месте».
Накануне украинские военные нанесли удар по центральной части Донецка из американской РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах, производится с 2003 года.
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Песков сказал, когда Путин подпишет законы о вхождении новых территорий в состав России
Президент Владимир Путин уже во вторник, 4 октября, может подписать Конституционные законы о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых регионов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сообщил, что «такой шанс есть». Скорее всего, они будут подписаны уже во вторник, приводит его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что каких-либо выступлений в свете подписания законов о четырех новых регионах России у президента не планируется. Он напомнил, что выступление российского лидера «было днем ранее, мы все его смотрели, слушали, очень важное, эпохальное выступление».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
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Представитель ЛНР Мирошник заявил о контроле союзными войсками всей территории республики
Союзные силы контролируют всю территорию Луганской народной республики, заявил представитель ЛНР в России Родион Мирошник.
По его словам, напряжение на направлении Кременная – Лисичанск очень высокое, но вся территория ЛНР контролируется союзными войсками, подразделения держатся твердо и не позволяют растащить наши концентрируемые резервы для основного удара по противнику, передает ТАСС.
Ранее Мирошник сообщал, что Украина перебросила в район города Кременной в ЛНР иностранных наемников, прошедших подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе.
Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию обороны Луганской народной республики под городом Кременной. По словам офицера Андрея Марочко, обстановка в населенном пункте Кременная более-менее спокойная, контролируемая.
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Пушилин объявил о прекращении выдачи паспортов ДНР
В ДНР прекратят выдавать паспорта республики, зато выдача российских паспортов станет быстрее, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что жители ДНР теперь – граждане России, в связи с чем упрощенная процедура получения паспорта ДНР отменяется, но «все станет еще легче». По его словам, хотя таможни на бывшей границе ДНР и России не будет, но паспортный контроль и проверки сохранятся, чтобы исключить перевозку запрещенных предметов: оружия, боеприпасов, взрывчатки. «Планируется в самое ближайшее время сделать один совмещенный пост, что упростит максимально, насколько это возможно, пересечение границы», – приводит его слова ТАСС.
Пушилин сообщил, что позиции сил ДНР и России улучшились в городе Артемовске (украинское название – Бахмут) в том числе из-за того, что украинские силовики стянули все силы в направлении Красного Лимана, союзные подразделения «этим пользуются».
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашения о воссоединении этих регионов с Россией.
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Путин поддержал создание в Ивановской области центра изучения проблематики малых городов
Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским одобрил идею создания в регионе центра исследований проблематики малых городов.
Губернатор доложил, что такой проект создается в городе Шуе. Глава государства уточнил, нужна ли какая-то поддержка. Воскресенский пояснил, что финансовая помощь не требуется, «просто устное одобрение этой идеи». Путин подчеркнул, что тема малых городов требует внимания, сообщает РИА «Новости».
Он также согласился с губернатором в том, что «не все хотят жить в мегаполисе».
В декабре прошлого года сообщалось, что федеральный бюджет за год выделил на поддержку российским регионам в общей сложности 1 трлн рублей.
В том же месяце правительство выделило дополнительно более 100 млрд рублей регионам на расселение аварийного жилья. Как уточнил премьер-министр России Михаил Мишустин, эти меры позволили расселить порядка 2 млн кв. м аварийного жилья.
Шойгу призвал не отказывать добровольцам без серьезных оснований
Большое количество добровольцев приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации, никому из них не нужно отказывать, если на то нет серьезных оснований, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Министр поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности «тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации», никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований, передает ТАСС.
Также Шойгу отметил, что призванные военнослужащие будут направляться в районы проведения спецоперации после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями, передает РИА «Новости».
В этой связи министр потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом.
Ранее Шойгу заявил, что солдаты срочной службы, заканчивающие службу в ходе осеннего призыва, вернутся по домам, а новые призывники отправятся служить в подразделениях, не задействованных в СВО. В данный момент более 200 тыс. человек прибыли в российские Вооруженные силы.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Посла России в Норвегии вызвали в МИД королевства
Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России, чтобы разъяснить позицию королевства по поводу вхождения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к территории России.
По словам главы МИД Анникен Хюитфельдт, решение о вхождении четырех украинских областей к России – явное нарушение международного права, передает РИА «Новости».
Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, признание странами Запада принятия четырех новых регионов в состав России не имеет никакого принципиального значения.
Накануне посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД республики из-за решения о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в МИД ФРГ вызвали посла России в Германии Сергея Нечаева.
Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, признание странами Запада принятия четырех новых регионов в состав России не имеет никакого принципиального значения.
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Путин и глава Мали оценили важность передачи удобрений России нуждающимся странам
Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гоита в телефонном разговоре заявили о важности инициативы по передаче удобрений России нуждающимся странам, сообщила пресс-служба Кремля.
На сайте Кремля говорится о том, что в ходе разговора отмечена важность реализации российской инициативы о безвозмездной передаче нуждающимся странам порядка 300 тыс. тонн удобрений, оказавшихся заблокированными в европейских портах вследствие нелегитимных санкционных ограничений.
Кроме того, Путин и Гоита обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере, добавили в Кремле.
Также Путин и Гоита подтвердили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества в сфере безопасности для борьбы с террористами на малийской территории.
Телефонный разговор состоялся по инициативе малийской стороны. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере.
Путин пригласил Гойту принять участие во втором саммите Россия – Африка, проведение которого запланировано летом 2023 года в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.
Также Путин подтвердил готовность России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам.
До этого заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что российские продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки.
Путин обратился к участникам съезда уполномоченных по правам ребенка в России
Президент России Владимир Путин обратился к участникам XIX Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка с приветственным словом, съезд открылся во вторник в Пензе.
Глава государства в своем обращении отметил, что участникам предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с реализацией государственной политики в области охраны семьи, материнства и детства, сообщает РАПСИ.
«От ее эффективности прямо зависит надежное обеспечение прав и законных интересов подрастающего поколения, создание условий для его всестороннего развития», – подчеркнул Путин.
По мнению главы государства, сегодня необходимо оперативно реагировать на ущемление прав детей, прорабатывать дополнительные меры по поддержке детей с ограниченными возможностями.
«Конечно, особое внимание следует уделить защите жизни и здоровья детей в Донбасских народных республиках, на Херсонщине и в Запорожье. Важно наладить четкое взаимодействие с местными администрациями. Контролировать своевременное предоставление медицинской и психологической помощи нуждающимся. Уверен, что вы будете и впредь работать ответственно и профессионально. Объедините усилия института уполномоченного по правам ребенка, органов власти всех уровней, родительского и педагогического сообществ, религиозных и волонтерских организаций в решении стоящих перед вами задач. Желаю вам успехов и всего самого доброго», – сказал Путин.
В Пензе 4–5 октября проходит XIX Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в России, посвященный вопросам защиты прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.