Большинство россиян положительно отнеслись к вхождению новых регионов в состав России

Три четверти граждан положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса ВЦИОМ, россияне информированы о проведении референдумов в ДНР, ЛНР и освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей – в той или иной степени о них слышали 96%. Из них хорошо знают об этом 80%. Узнали о проведенных референдумах впервые в ходе опроса 4%, говорится в исследовании на сайте центра.

Три четверти граждан положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%). Каждый второй заявил об этом с полной уверенностью – 52%. Нейтральные оценки высказал каждый восьмой (12%), негативные – 11%.

При этом, по мнению большинства (77%) информированных россиян, референдумы прошли честно, без серьезных нарушений, уверены в обратном 11%, затруднились с ответом или не отвечали на этот вопрос (12%).

Считают, что Россия должна защищать интересы жителей этих территорий 83% граждан, противоположной позиции придерживаются 11%, 6% затруднились с ответом.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1 октября по заказу Экспертного института социальных исследований. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.

30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД