Путин: Ситуация на новых территориях будет стабилизирована

Президент России Путин пообещал стабилизировать ситуацию на новых территориях России

Россия исходит из того, что ситуация в Донбассе и на других освобожденных территориях будет стабилизирована, страна сможет спокойно их развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и в сердце стремились воссоединиться с Россией, огромное спасибо и низкий поклон», – сказал он, обращаясь к учителю из города Макеевки Донецкой народной республики Юлии Бахунской, приводит его слова ТАСС.

По словам Путина, «что касается защиты жителей Донбасса, да и других территорий, когда возникает угроза жизни. Мы много раз уже и по-разному говорили на этот счет: то, что сейчас возможно, это стало возможным, конечно, благодаря российской армии и тем нашим ребятам, которые свои жизни не жалеют для того, чтобы защитить вашу жизнь и ваших детей. Это чрезвычайно важная вещь».

Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.