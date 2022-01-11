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Москва объяснила необходимость проведения учений ВС России
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Россия продолжит проводить учения на своей территории по соображениям безопасности на фоне «активнейшего освоения» Североатлантическим альянсом и отдельными странами территории Украины, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков после завершившихся в Женеве консультаций с США.
«Мы проводили и будем проводить эти тренировочные мероприятия на своей территории, потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным. При этом, безусловно, четко соблюдаем все свои обязательства в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, что бы ни говорили на этот счет наши оппоненты», – приводит слова Рябкова ТАСС.
Российский дипломат указал, что Москва в последние месяцы и годы наблюдает «активнейшее освоение» Североатлантическим альянсом и отдельными странами территории Украины и других государств в непосредственной близости от России. «Все это в совокупности не оставляет нам другого выбора, кроме как усиливать учебно-тренировочную деятельность на нашей территории», – подчеркнул замминистра.
Ранее США призвали Россию вернуть войска в казармы, чтобы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Украина пригрозила Германии «последствиями» за отказ продавать вооружения
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Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.
Мельник считает, что Германия должна «отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением», потому что у Киева «есть право на самооборону».
По его словам, отказ Берлина поставлять вооружения «вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Мельник считает, что «Европе и США нужно принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы», а не ждать эскалации. При этом «окончательный отказ от газопровода «Северный поток – 2» должен быть частью этого каталога», сказал он, призвав Берлин также способствовать вступлению Украины в НАТО и ЕС.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.
На Украине предложили ввести продуктовые талоны
Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что власти страны предложили ввести продуктовые талоны из-за роста цен на продовольствие.
«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США», – цитирует РИА «Новости» Устенко со ссылкой на Vesti.ua.
По его словам, снижение или отмена НДС на продукты может привести к дополнительным бюджетным расходам на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и продавцами, поэтому необходимо поддержать наиболее уязвимые слои населения.
Ранее в конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению».
По данным украинского госстата, в прошлом году инфляция на потребительском рынке достигла 9,4%, причем продукты подорожали на 10,6%, алкоголь и сигареты – на 9,8%. Значительно выросли и тарифы на услуги ЖКХ: на газ – на 73,5%, электроэнергию – на 34,8%, канализацию – на 20,1%, горячую воду и отопление – на 10,6%.
Украина объявила требования России к НАТО неправомерными
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности.
Кулеба призвал «называть вещи своими именами». По его словам, российская сторона «требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России», в которую, по мнению Киева, попадают «суверенные соседние государства», передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины заявил, что «холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния». Киев считает российские требования «неправомерными». По мнению украинской стороны, эти требования «угрожают международному миру и безопасности».
Напомним, в Женеве проходит первый раунд переговоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Экс-аналитик ЦРУ призвал не повторять на Украине допущенные с Грузией ошибки
Запад неправильно понимал интересы России и сигналы Москвы, это привело к росту напряженности вокруг Украины, заявил бывший глава отдела аналитики по России ЦРУ Джордж Биб.
Биб счел «фундаментальной аналитической ошибкой» сравнение России с СССР и мнение о том, что Россия стремится «к конфронтации с демократическими странами». По его словам, у России, скорее, «довольно традиционная одержимость своей безопасностью», страна не раз переживала иностранные вторжения, поэтому «крайне последовательно» хочет отодвинуть потенциальных противников от границ, передает ТАСС со ссылкой на Figaro.
Экс-аналитик ЦРУ напомнил про Карибский кризис 1962 года и посоветовал вместо «безоговорочных красных линий» действовать «посредством компромисса». Биб перечислил «сигналы», которые на Западе «не понимали»: размещение войск на границе, демонстрация неприемлемости сближения Украины с НАТО и ее стратегического партнерства с США, испытание российской противоспутниковой ракеты в ноябре.
Биб считает положительным сигналом предложение Москвы провести прямые переговоры. Он призвал не подходить к анализу поведения России с точки зрения столкновения идеологий. Такой подход позволяет «украинским националистическим группам, чьи мотивы редко продиктованы демократическими соображениями», манипулировать Западом, их «безрассудные действия» могут спровоцировать военный конфликт, сказал он.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В качестве примера он привел события в Грузии. Биб отметил, что в 2008 году Грузию поддерживали Европа и США, в результате Михаил Саакашвили начал боевые действия в Южной Осетии – «предпринял попытку аннексировать отколовшуюся республику, все закончилось войной», которой на Западе «не ожидали».
Напомним, обозреватель французской газеты Le Monde Сильфи Кофман заявила, что президент России Владимир Путин в точности реализовал все задачи, поставленные им в ходе «мюнхенской речи» еще в 2007 году, однако западные оппоненты России – в первую очередь США – оказались не готовы к такому ходу вещей.
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В Киеве призвали Зеленского забыть о «возвращении» Крыма
Украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским должны забыть о возвращении Крыма и Донбасса, заявил экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко.
«Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», – сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Кроме того, он заявил, что в Донбассе царит «русский дух» и более 80% жителей «хотят в Россию».
Ранее в ходе ежегодного обращения к Верховной раде Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Президент Украины утверждает, что нынешний киевский режим «борется не за гектары, а за своих граждан» на полуострове.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
Власти Украины осудили насилие в ходе беспорядков в Казахстане
МИД Украины осудил применение насилия в ходе беспорядков в Казахстане и выразил соболезнования в связи с гибелью граждан этой страны, говорится в заявлении ведомства.
«Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский МИД.
Отмечается, что сейчас важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшего насилия, чтобы гарантировать соблюдение прав человека.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
На Украине назвали причины высылки блогера Милохина
Украинские пограничники не пустили в страну российского блогера Даниила Милохина, так как он не смог подтвердить цель поездки на Украину.
«Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении», – сообщает «Украинская правда», передает ТАСС.
О запрете въезда на Украину блогер Даня Милохин сообщил в сторис в своем Instagram. Он заявил, что его «держат в плену» на Украине. О причинах произошедшего тиктокер не сообщил, только указал свое местоположение в Киеве.
Украина сочла необходимым продолжать дипломатические контакты с Россией
Открытые дипломатические каналы связи между Украиной и Россией позволят избежать «применения военных инструментов», заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
«Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов», – цитирует ТАСС Стефанишину.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине на пресс-конференции перед заседанием комиссии НАТО – Украина в Брюсселе, но не ответил на вопрос о предоставлении ей плана действий для членства.
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Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина имеет право самостоятельно выбирать путь присоединения к альянсам, и это, по ее мнению, не может быть темой переговоров НАТО с Россией.
«Главная позиция Украины в том, что у нас есть суверенное право выбирать собственные механизмы обеспечения безопасности и присоединения к союзам. Это закреплено в нашей конституции, и это поддерживает большинство нашего населения. Это не тема для переговоров», – отметила она в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед заседанием комиссии НАТО – Украина, передает ТАСС.
Она добавила, что «требования России к союзникам не являются переговорной позицией. Они не имеют права ставить условия. Мы видим, что Россия хочет перевести дискуссию и хочет обеспечить невыполнение Минских соглашений, Россия пытается выдвинуть свою повестку дня. Обсуждение гарантий безопасности должно начаться с вывода российских войск с украинской территории».
По мнению представителя украинского правительства, условия России по гарантиям безопасности не укладываются в систему НАТО.
Комиссия НАТО – Украина собралась перед первым за два с половиной года заседанием Совета Россия – НАТО, которое состоится 12 января в Брюсселе и будет посвящено вопросам военной безопасности в Европе, Украине, мерам, связанным с сокращением рисков и военной транспарентностью.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине на пресс-конференции перед заседанием комиссии НАТО – Украина в Брюсселе, но не ответил на вопрос о предоставлении ей плана действий для членства.
На Украине мужчину оштрафовали на 155 долларов за лайк под гербом СССР
В Сумской области Украины местного жителя, поставившего в социальной сети «Одноклассники» лайк под изображением герба СССР и разместившего это изображение на своей странице, приговорили к штрафу в 4250 гривен (около 155 долларов).
«Утвердить соглашение о признании вины, которое было заключено 7 декабря 2021 года между начальником отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и государственной пограничной службой Сумской областной прокуратуры, обвиняемым и его защитником», – говорится в приговоре, сообщает ТАСС.
По данным судебных материалов, публикация представляла собой «агитационную открытку на черном фоне с изображением, похожим по „строению" на советский герб». Следствие квалифицировало дейcтвия мужчины как «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью наcильственной смены или свержения конституционного cтроя или захвата государственной власти». Мужчина на суде признал свою вину.
Закон о декоммунизации, включающий запрет на использование советских символов, действует на Украине с 2015 года. За изготовление и распространение коммунистической символики грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание – лишение свободы на пять лет.
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявлял, что ему поступают жалобы от жителей страны на названия городов и населенных пунктов, носящих русскоязычный характер, он попросил власти переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания. Омбудсмен заявлял, что переименованию подлежат в том числе города Первомайск и Южноукраинск Николаевской области.
«Ястребы» в США попросили Белый дом отправить больше оружия на Украину
Группа экспертов по России в ходе одной из бесед в преддверии переговоров в Женеве призвала советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана направить больше оружия на Украину, сообщают СМИ со ссылкой на участников разговора.
По данным Axios, Салливан провел встречу в видеоформате с «ястребами» – сторонниками жесткой линии в отношениях с России, передает РИА «Новости». В их числе были те, кто работал при администрации президента США Дональда Трампа.
Между тем ряд высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена отметили, пишет издание, что США готовы обсудить «на взаимной основе» некоторые аспекты, которые вызывают обеспокоенность России. В частности, это новые ограничения по числу ракет и масштаб военных учений в Европе.
Неназванные чиновники, пишет портал, «решительно опровергали» сообщения СМИ о том, что США могут рассмотреть возможность сокращения присутствия в Европе. Также они заявили, что во время грядущих переговоров «не будет принято никаких четких обязательств».
«Мы знаем, что часть российской стратегии состоит в том, чтобы попытаться разделить нас от наших трансатлантических союзников и партнеров и посеять разногласия и сомнения по поводу того, как мы будем взаимодействовать, пока идут переговоры. Так дело не пойдет», – сказал изданию сам Салливан.
Напмоним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Россия предупредила о риске столкновений из-за провокаций Украины
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Россия обеспокоена возможными провокациями со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков по итогам консультаций США по гарантиям безопасности.
«У нас вызывает беспокойство возможность намеренных провокаций со стороны Украины, которые Киев может проводить самостоятельно, либо в сотрудничестве с западными странами, такими как США. Это может создать ситуацию, когда вероятность столкновений возрастет, и этого необходимо избежать», – приводит слова Рябкова ТАСС.
Как подчеркнул дипломат, Россия отнюдь не преследует каких-либо агрессивных намерений в отношении соседнего государства, однако не собирается в ответ на призывы к деэскалации отказываться от учений и перемещений войск по своей территории. «Это те виды деятельности, которые необходимы для поддержания оперативной готовности вооруженных сил в ситуации, когда меняется ландшафт безопасности и меняется к худшему, – пояснил высокопоставленный дипломат. – Но наши действия в этой области отнюдь не являются выражением нашего намерения напасть на Украину или проявить какую-то агрессию».
Замглавы МИД России подверг критике высказывания киевских чиновников о том, что украинские ракеты будут падать на российские города, что украинская армия будет маршировать по Красной площади и что в случае ввода российских войск на Украину будет убито много русских солдат. «Нас беспокоит, что большое количество украинских чиновников – люди абсолютно бесчувственные. Это большая трагедия, которая заключается в том, что люди пользуются такими формулировками для того, чтобы заработать какие-то политические очки. И это говорит о том, что их политическая культура находится на очень низком уровне», – отметил Рябков.
«Мы предлагаем другое решение, другой подход, – подчеркнул заместитель министра иностранных дел России. – Он заключается в полном выполнении требований Минских соглашений и налаживании диалога между Киевом и Донецкой и Луганской областями».
В декабре 2021 года генерал-майор СБУ Василий Вовк предупредил руководство Украины об опасности грез о танках на Красной площади. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке. В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке как военный преступник. В Раде напомнили, что экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей «кричал» о параде в Севастополе, а закончилось дело Иловайском (в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери).
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Запасы газа в украинских ПХГ сократились за год на 43,44%
Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составляют 13,02 млрд кубометров, что на 43,44% меньше, чем годом ранее, сообщила компания «Укртрансгаз».
По состоянию на 8 января в ПХГ Украины находится 13,02 млрд кубометров газа, что на 43,44% меньше, чем годом ранее, сообщается на сайте компании.
Отмечается, что при проектной мощности хранилищ Украины в 30,95 млрд кубометров свободными остаются почти 16,95 млрд кубометров, таким образом, уровень наполненности ПХГ составляет 42,1%.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что Украине необходимо вместе с Евросоюзом и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из России.
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.
Вашингтон призвал Москву вернуть российские войска в казармы
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва теперь предпринимать шаги по деэскалации ситуации на российско-украинской границе, Шерман заявила: «Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос», передает ТАСС.
«Они могут доказать, что у них нет намерения вторгаться [на Украину], путем <…> возвращения войск в казармы, <…> либо рассказать нам, какие учения проводятся и какова их цель», – сказала Шерман, которая возглавляла американскую делегацию.
По ее версии, «обычно не посылают 100 тыс. военнослужащих на границу только для учений». «Это довольно необычно, <…> очевидно, что это был сигнал», – считает первый заместитель госсекретаря США.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может «пойти по пути дипломатии» и «вернуть 100 тыс. военнослужащих, находящихся сейчас на границе [с Украиной], в казармы». «У них [России] есть возможности и силы для деэскалации [на Украине]», – выразила мнение Псаки.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Медведчуку продлили арест на Украине
Руководителю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку продлили арест по делу о поставках угля из Донбасса, сообщил депутат той же партии Ренат Кузьмин.
«Судья Печерского суда Киева (Олег) Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до десяти месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев», – сообщил Кузьмин, передает РИА «Новости».
Кузьмин считает, что решение суда принято под давлением.
«Как думаете, он это сделал потому, что является заместителем председателя суда и боится потерять «хлебную» должность, или потому, что его сын работает в Государственном бюро расследований, которое по приказу Банковой (офис президента Украины – прим. ВЗГЛЯД) фабрикует дело Медведчука. Белоцерковец должен был если уж не отказать в продлении срока домашнего ареста, то хотя бы взять самоотвод и лично не рассматривать это шитое белыми нитками дело», – цитирует Кузьмина ТАСС.
Он добавил, что сотрудники офиса генпрокурора не пришли на заседание, вместо них присутствовали их подчиненные из районной прокуратуры. Это, по мнению парламентария, незаконно.
Ранее СБУ предоставила сторонам разрешение на ознакомление с материалами дела об обжаловании санкций против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.