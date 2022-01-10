Вашингтон призвал Москву вернуть российские войска в казармы

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва теперь предпринимать шаги по деэскалации ситуации на российско-украинской границе, Шерман заявила: «Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос», передает ТАСС.

«Они могут доказать, что у них нет намерения вторгаться [на Украину], путем <…> возвращения войск в казармы, <…> либо рассказать нам, какие учения проводятся и какова их цель», – сказала Шерман, которая возглавляла американскую делегацию.

По ее версии, «обычно не посылают 100 тыс. военнослужащих на границу только для учений». «Это довольно необычно, <…> очевидно, что это был сигнал», – считает первый заместитель госсекретаря США.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может «пойти по пути дипломатии» и «вернуть 100 тыс. военнослужащих, находящихся сейчас на границе [с Украиной], в казармы». «У них [России] есть возможности и силы для деэскалации [на Украине]», – выразила мнение Псаки.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.

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