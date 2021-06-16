Путин: Байден согласился с важностью Минских соглашений для урегулирования конфликта на Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров согласились с тем, что урегулирование на Украине должно проходить по Минским соглашениям, заявил российский лидер на пресс-конференции после саммита.

«Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что тема вступления Украины в Североатлантический альянс затрагивалась «мазком».

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

Переговоры завершились в 17.05 по местному времени (18.05 мск).

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.