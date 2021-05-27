Стала известна причина образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J

Ресторатор оценил идею Собянина ввести в ресторанах зоны для привитых от COVID

Идея создания специальных зон, где будут размещены гости, привитые от коронавирусной инфекции, хорошая, но сложна в реализации. Поэтому лучше подумать, как подтолкнуть население к вакцинации, чтобы добиться коллективного иммунитета и избавиться от ограничений, заявил газете ВЗГЛЯД один из основателей ресторанного холдинга RestArt Алексей Васильчук.

Мэр российской столицы Сергей Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19.

«Если я правильно понял, то Сергей Семенович имел ввиду то, что в тех самых местах, где будут зоны для вакцинированных, там и персонал будет работать без перчаток и масок, если провакцинированы. И гости там будут уже как обычно сидеть. То есть нормы будут отменены все. Идея неплохая, но для того, чтобы ее реализовать, это нужно очень тщательно поработать с помещением», – говорит Васильчук.

Он объясняет, что при введении данного условия, ресторан должен будет позволить выделить для этих целей отдельный зал, скорее всего с отдельным входом и санузлом, что уже является большой накладкой для столичных заведений. Поэтому ресторатор подчеркивает, что условия обязательно нужно прорабатывать и придумать, как сделать их реальными для исполнения. Причем если не для всех, то для большинства московских заведений.

«Проверять таких гостей можно было бы на входе, то есть просить у них COVID-паспорта, справки, подтверждающие вакцинацию. А в случае, если один гость прошел вакцинацию, а другой нет, то тогда их нужно будет сажать в общий зал, они не попадают в эту зону. Но, если честно, я считаю, что нам нужно заставить население побыстрее вакцинироваться, на не придумывать какие-то новые разделения», – полагает собеседник.

Он убежден, что правительству, совместно с бизнесменами и другими организациями, следует еще раз собраться и подумать, как можно простимулировать население, чтобы люди отправились на вакцинацию, поскольку как только будет достигнут коллективный иммунитет и можно будет отменить все ограничения.

На прошлой неделе Собянин сообщил, что процент жителей столицы, которые сделали прививку от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе. Причем в некоторых случаях даже в разы. В связи с этим он призвал москвичей задуматься о прохождении вакцинации.

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