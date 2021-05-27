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Стала известна причина образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J
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Ученые из Университета Гете во Франкфурте выяснили механизм возникновения тромбоза у пациентов, привившихся вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Издание Financial Times со ссылкой на процессора Рольфа Маршалека пишет, что оба препарата используют аденовирусные векторы для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм. Он направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, а в ядро, затем части белка-шипа расщепляются и вызывают мутации, которые и приводят к образованию тромбов якобы в одном случае на 100 тысяч, передает РИА «Новости».
Исследователь объяснил, что созданные на основе рибонуклеиновой кислоты вируса вакцины, например от компаний Pfizer или Moderna, доставляют генетический материал в клеточную жидкость, что предотвращает опасные побочные действия.
Ранее в Германии выявили 67 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca, до этого испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после AstraZeneca. Также новые случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции.
При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.
Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины.
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Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя
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Президент Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя.
«Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса», – сказал он. Глава государства также отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то – об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности. «Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», – подчеркнул Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также он отметил, что россияне должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации от коронавируса.
«Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», – сказал глава государства.
Ранее Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции.
Ресторатор оценил идею Собянина ввести в ресторанах зоны для привитых от COVID
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Идея создания специальных зон, где будут размещены гости, привитые от коронавирусной инфекции, хорошая, но сложна в реализации. Поэтому лучше подумать, как подтолкнуть население к вакцинации, чтобы добиться коллективного иммунитета и избавиться от ограничений, заявил газете ВЗГЛЯД один из основателей ресторанного холдинга RestArt Алексей Васильчук.
Мэр российской столицы Сергей Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19.
«Если я правильно понял, то Сергей Семенович имел ввиду то, что в тех самых местах, где будут зоны для вакцинированных, там и персонал будет работать без перчаток и масок, если провакцинированы. И гости там будут уже как обычно сидеть. То есть нормы будут отменены все. Идея неплохая, но для того, чтобы ее реализовать, это нужно очень тщательно поработать с помещением», – говорит Васильчук.
Он объясняет, что при введении данного условия, ресторан должен будет позволить выделить для этих целей отдельный зал, скорее всего с отдельным входом и санузлом, что уже является большой накладкой для столичных заведений. Поэтому ресторатор подчеркивает, что условия обязательно нужно прорабатывать и придумать, как сделать их реальными для исполнения. Причем если не для всех, то для большинства московских заведений.
«Проверять таких гостей можно было бы на входе, то есть просить у них COVID-паспорта, справки, подтверждающие вакцинацию. А в случае, если один гость прошел вакцинацию, а другой нет, то тогда их нужно будет сажать в общий зал, они не попадают в эту зону. Но, если честно, я считаю, что нам нужно заставить население побыстрее вакцинироваться, на не придумывать какие-то новые разделения», – полагает собеседник.
Он убежден, что правительству, совместно с бизнесменами и другими организациями, следует еще раз собраться и подумать, как можно простимулировать население, чтобы люди отправились на вакцинацию, поскольку как только будет достигнут коллективный иммунитет и можно будет отменить все ограничения.
На прошлой неделе Собянин сообщил, что процент жителей столицы, которые сделали прививку от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе. Причем в некоторых случаях даже в разы. В связи с этим он призвал москвичей задуматься о прохождении вакцинации.
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Байден поручил разведке США удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID
Разведке США президентом Джо Байденом поручено удвоить усилия по сбору данных о происхождения коронавируса, отчет должен быть предоставлен в течение 90 дней.
Байден рассказал, что попросил разведку США «удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу» по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней, сообщает РИА «Новости». Заявление Байдена распространил Белый дом.
Также он добавил, что разведка не дала окончательного вывода, стало ли появление коронавируса нового типа следствием контакта человека с зараженным животным или возможной аварии в одной из научных лабораторий.
«Вскоре после того, как я стал президентом, в марте мой советник по национальной безопасности поручил разведсообществу подготовить самый свежий доклад о происхождении COVID-19, включая то, появился ли он от контакта человека с зараженным животным или вследствие аварии в лаборатории... На сегодняшний день разведсообщество США «объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу», – сказал Байден.
Напомним, 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
В России началась вакцинация животных от COVID
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В России стартовала вакцинация животных против новой коронавирусной инфекции, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
«В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных», – цитирует ее ТАСС.
Она уточнила, что вакцинация проходит в частных и государственных клиниках, которые приобрели вакцину у производителя – Федерального центра охраны здоровья животных.
«Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле», – рассказала она.
Также Мелано отметила, что вакцинация начата в Москве, Рязани и Брянске. В ближайшее время вакцинация будет доступна в Челябинске, Крыму и Санкт-Петербурге. «Партии уже в пути, ждем прибытия в клиники», – отметила она.
Напомним, в апреле научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину «Карнивак-Ков» для животных.
Сообщалось, что в клинических испытаниях «Карнивак-Ков», стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.
Эксперт объяснил мотивацию властей Якутии ввести обязательную вакцинацию от COVID
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Власти не должны позволять себе решения, сомнительные с точки зрения закона, хотя мотивацию такого решения понять можно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он оценил сообщение о том, что правительство Якутии вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 и намерено штрафовать компании, которые не обеспечили прививку своих сотрудников.
«Честно говоря, решение местных властей об обязательной вакцинации всего взрослого населения региона не кажется мне законным. Насколько мне известно, у нас нет таких правил. Власти не могут себе позволить опускаться до принятия незаконных решений даже в чрезвычайных обстоятельствах», – отметил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
Во вторник РИА «Новости» сообщило – глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием муниципальных руководителей заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Николаев сослался на постановление главного санитарного врача республики, принятое 19 мая. Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
В том же сообщении поясняется: «Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба». Позже появилось сообщение о том, что глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила изучить опыт Якутии.
Несколько часов спустя в публикацию на сайте правительства Якутии, в котором сообщалось о старте обязательной вакцинации населения в республике, внесли изменения. Теперь вместо слова «обязательная» там присутствует слово «массовая».
«Если это решение будет признано незаконным, то федеральные власти эту ситуацию исправят. Но если найдут хотя бы какие-то правовые основания для обязательной вакцинации, то, возможно, это станет своего рода прецедентом и для других субъектов. Измените закон и тогда делайте, что хотите», – заметил политолог Кузнецов. При этом он заметил, что понять мотивацию принятия такого решения можно. «Ввиду очень большой территории, разброса населения и малого количества учреждений здравоохранения, возникают закономерные сложности при администрировании пандемии. И вполне логично, что местные власти региона хотят, чтобы на их территории пандемия закончилась раз и навсегда», – объяснил собеседник.
При этом Кузнецов выразил сомнение в существовании эффективных методов, с помощью которых можно побудить население добровольно вакцинироваться. «Во всем мире все прекрасно поняли, что только прямое государственное принуждение создает большое количество желающих вакцинироваться. И тут не поможет даже раздача подарков, потому что обязательно найдутся те, кого они не заинтересуют. Более того, даже Евросоюз открыто заявляет, что никто не сможет никуда поехать, пока не вакцинируется», – заключил эксперт.
Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
США обвинили Китай в отказе сотрудничать по происхождению коронавируса
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Китай недостаточно открыто сотрудничал с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Китай не был достаточно прозрачным <…>. Мы давно говорили, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане, более открыто сотрудничать с ведущими расследование учеными, и мы полагаем, что они [КНР] просто не соответствовали этим стандартам», – приводит слова заместителя пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, будет ли опубликован отчет американской разведки о происхождения коронавируса, Жан-Пьер отметила: «У нас будет чем поделиться по истечении 90 дней». Она уточнила, что новый доклад будет готовиться «в рамках межведомственных усилий». По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома, после завершения работы над этим отчетом у американского правительства «будет лучшее представление о том, куда двигаться дальше» в вопросе принятия дальнейших мер.
Отвечая на вопрос о том, исключает ли администрация США возможность преднамеренного распространения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), заместитель пресс-секретаря Белого дома сказала: «Мы пока ничего не исключаем».
Жан-Пьер подчеркнула, что США договорились с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «добраться до самой сути» проблемы происхождения нового коронавируса.
В среду президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме.
Напомним, 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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В Якутии решили штрафовать не обеспечивших обязательную вакцинацию от коронавируса
Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Во вторник глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием глав муниципальных образований и городских округов заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Он отметил, что 19 мая вышло соответствующее постановление главного санитарного врача.
«Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В случае необоснованного отказа от вакцинирования сотрудника могут не допустить к работе. Уточняется, что это касается «предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества».
Николаев сообщил, что способность по вакцинированию в республике достигла 19 тыс. человек в сутки, но за последнюю неделю привились 21860 человек.
Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина добавила, что для защиты беременных принято решение о вакцинации всех членов их семей.
Представитель пресс-службы главы и правительства Якутии сообщил, что официальное разъяснение властей республики будет опубликовано позже.
Тем временем губернатор Югры Наталья Комарова попросила профильных чиновников изучить опыт Якутии.
«Уважаемые коллеги, обратите внимание на следующую новость. В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. Работодателей, не организовавших обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. Обратите внимание на этот опыт и своевременно ознакомьтесь. И при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», – сказала Комарова.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
В Киргизии заявили о заинтересованности Путина ядовитым аконитом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым заинтересовался ядовитым аконитом (иссык-кульским корнем), который в последнее время обсуждается в киргизском обществе из-за его свойств, якобы помогающих победить коронавирус, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
Как отмечает Sputnik Кыргызстан, по словам министра, в понедельник президенты обсуждали этот вопрос в ходе встречи в Сочи.
«Владимир Владимирович спросил сам. Садыр Нургожоевич рассказал, что аконит помогает некоторым больным. Путин заинтересовался, потому что это средство применяется в России при различных заболеваниях», – сказал Бейшеналиев.
Министр отметил, что обсуждает с российскими учеными, которые лечили болезни с помощью аконита, возможность совместного изучения действия иссык-кульского корня против коронавируса. «Это мы обсуждаем с профессорами из России, потому что у нас нет лаборатории. На встрече президентов вопрос изучения не обсуждался. Путин лишь спросил про аконит, потому что история получилась резонансной», – уточнил глава минздрава.
Ранее Жапаров заявил, что врачи страны нашли способ лечения COVID-19 ядовитым иссык-кульским корнем, или джунгарским аконитом. Позже глава минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире решил доказать безопасность использования джунгарского аконита, который якобы излечивает от COVID-19. На пресс-конференции, транслируемой в прямом эфире, глава ведомства выпил раствор корня этого растения и рассказал об условиях его употребления. Бейшеналиев отметил, что препарат строго запрещено пить в охлажденном виде - это может привести к летальному исходу.
Иссык-кульский корень или аконит джунгарский – травянистое растение из рода борец. Считается крайне ядовитым. В киргизском языке его называют «ядовитый свинец».
Украина решила запустить COVID-паспорта
Украина намерена начать запускать паспорта вакцинации с 1 июля, синхронизируя этот процесс с Евросоюзом, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
В ходе селекторного совещания глава государства Владимир Зеленский поинтересовался процессом подготовки «паспортов вакцинации», передает ТАСС сообщение офиса президента.
«Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском союзе», – сообщил офис украинского лидера.
Ранее премьер страны Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины договорилось с Европейским союзом о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса.
Инфекционист объяснил повышение температуры после вакцинации от COVID-19
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Повышение температуры после вакцинации от коронавируса – нормальное прививочное явление, которое объясняется реакцией организма на вирусный процесс, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.
После введения прививки от коронавирусной инфекции часть граждан рассказала, что испытывала небольшое или сильное повышение температуры в течение одного или нескольких дней. Другая часть россиян поделилась, что и вовсе не заметила никаких последствий вакцинации.
«Это нормальное прививочное явление. Не побочное. Это прививочная реакция иммунитета на данную вакцину. Вакцина имитирует вирусный процесс, не вызывая топологических изменений в организме, но иммунитет реагирует выработкой определенных иммунных факторов. То есть он должен отреагировать и выработкой интерферонов, и различных факторов иммунитета клеточного, активируя свои ферментные системы в организме», – говорит Тимаков.
Соответственно, в зависимости от восприимчивости человека проявляются такое явление, как повышение температуры, продолжает врач. Он уточняет, что чем старше пациент, тем реже наблюдается повышение температуры, поскольку в пожилом возрасте иммунитет менее пластичный и более слабый, поэтому меньше реагирует температурной реакцией. Кроме того, покраснение и уплотнения в месте укола также является абсолютно нормальной реакцией организма на прививку.
«По факту – это выработка иммунитета. Но отсутствие температуры не говорит о том, что иммунитет к вирусу не вырабатывается. Просто прививочная реакция (температурная) является нормой и может быть различной по выраженности. Если прививочная реакция слишком высокая, то повторную прививку желательно этой же вакциной не делать», – рекомендует инфекционист.
Также он обращает внимание на то, что если человек в промежутке между первой и второй вакцинацией подхватил простудное заболевание, то формирование иммунитета в его организме снижается. Это происходит потому, что иммунитет заболевшего переключает все свои силы на борьбу с инфекцией, а не на выработку иммунитета после прививки.
«Поэтому есть определенный протокол в зависимости от заболевания, после перенесенной инфекции. Во-первых, на фоне инфекции прививки не делаются. Во-вторых, после перенесенного заболевания в зависимости от степени его выраженности вакцинация может быть проведена сразу, а в некоторых случаях после 2–4 недель от того, когда начался процесс», – заключил Тимаков.
По данным на 25 мая, за последние сутки в России выявлено 7884 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране было выявлено более 5 млн вирус-положительных пациентов.
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Собянин предложил создать в московских ресторанах зоны для привитых от COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут находиться привитые от COVID-19.
Мэр столицы провел встречу с предпринимателями в «Бизнес. Технограде» на ВДНХ. «Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», – сказал он, обращаясь к предпринимателям, передает РИА «Новости».
Как отметил Собянин, когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном иностранцев, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита. «Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», – добавил мэр.
В ходе встречи предприниматели предложили снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно: не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.
Кроме того, предприниматели высказали идею провести инспекцию антиковидных мер. «Очень хорошая идея, давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам... Ревизию этих мер проведем», – ответил мэр.
Ранее Собянин заявил, что процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, и призвал москвичей задуматься от вакцинации.
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Скворцова рассказала об увеличении частоты осложнений у переболевших COVID-19
В настоящее время есть данные об увеличении частоты осложнений – от тромбозов до ментальных нарушений – у перенесших COVID-19, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
«В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений», – передает РИА «Новости» слова Скворцовойна конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».
Напомним, в марте врач-педиатр московской детской клинической больницы №9 имени Сперанского Григорий Шеянов заявил, что коронавирусная инфекция способна вызвать мультисистемное воспаление организма у детей.
В Госдуму внесли проект о включении прививок от COVID в национальный календарь
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса национальный календарь профилактических прививок.
Предлагается внести поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Из документа следует, что в законе предлагается уточнить, что «национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Текст опубликован в думской электронной базе.
Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
В Словакии одобрили применение «Спутника V»
Правительство Словакии приняло решение о применении в стране с июня российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило сетевое издание Teraz.
«Минздрав должен до 7 июня принять необходимые меры для начала использования в стране вакцины «Спутник V». Правительство республики дало данное поручение в среду главе Минздрава Владимиру Ленгварскому», – передает сообщение РИА «Новости».
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.
Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины.
Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский сообщил, что специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявляли власти Словакии.
Число жертв COVID-19 в Бразилии приблизилось к 450 тыс. человек
В Бразилии почти 450 тыс. человек стали жертвами коронавируса, за сутки умерли 790 пациентов, следует из данных минздрава страны.
Всего COVID-19 выявили у 16120756 человек (за сутки – 37498 новых случаев), скончались 449858 человек, свыше 14,5 млн пациентов выздоровели. Бразилия остается на втором месте после США как по числу выявленных случаев коронавируса, так и по числу жертв COVID-19, передает РИА «Новости».
В конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. Разработчики препарата обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии в политизации вопроса.