Военнослужащий умер в Испании после прививки AstraZeneca

Испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca, подтвердила министр обороны Маргарита Роблес.

«В медицинских отчетах, которые нам дали, кажется, нет никакого сомнения, что это было последствием использования вакцины», – заявила министр, передает РИА «Новости».

Она посетила 66-й пехотный полк «Америка», где служил Франсиско Перес. Также Роблес встретилась с семьей и сослуживцами погибшего.

«Это была очень тяжелая новость. Но в то же время важно, чтобы люди прививались. Правда, что происходят подобные ситуации, однако ситуация тяжелая, и вакцина гарантия… С медицинской точки зрения необходимо продолжать вакцинацию, надо, чтобы все делали прививки», – добавила глава Минобороны.

Капрал сухопутных войск 35-летний Франсиско Перес Бенитес умер 24 апреля в Университетской больнице Наварры от осложнений после вакцинации, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Первую дозу вакцины он получил 7 апреля.

В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.