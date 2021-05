ЕС захотел обсудить отмену патентов на вакцины от коронавируса После прививки AstraZeneca во Франции выявили новые случаи тромбоза 8 мая 2021, 00:56 Текст: Антон Никитин

После прививки вакциной компании AstraZeneca во Франции зарегистрированы два новых случая нетипичного образования тромбов в мозге, сообщило французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM). В сообщении ANSM отмечается, что один из случаев завершился летальным исходом – умерла женщина в возрасте старше 60 лет. С начала использования вакцины компании AstraZeneca во Франции отмечены уже 30 случаев редких видов тромбоза, которые привели к девяти смертям вакцинированных, сообщило медицинское агентство. Новые два случая произошли в период с 23 по 29 апреля. Всего этой вакциной во Франции привиты более 3,8 млн человек, передает ТАСС. Начиная с 19 марта по указанию медицинских властей вакциной компании AstraZeneca прививались лишь лица в возрастной группе старше 55 лет. В настоящее время прививки этой вакциной разрешены для всех желающих при условии, что в центрах вакцинации остаются неиспользованные дозы. Немало людей отказываются прививаться этим препаратом, отметила радиостанция France Info. ANSM проинформировало также, что в отношении другой вакцины, Pfizer/BioNTech, за период с 16 по 20 апреля было два упоминания о «потенциально возможных неблагоприятных последствиях». В последнее время были получены данные о шести новых случаях острого панкреатита, наблюдавшегося после прививок Pfizer/BioNTech, один из которых завершился смертью пациента. «В связи с появлением новых случаев все предыдущие, зарегистрированные с начала вакцинации, были заново изучены», – сообщило ANSM. Анализ всех 15 случаев острого панкреатита показал, что в трети из них они наблюдались у людей, у которых уже ранее были отмечены патологии, связанные с панкреатитом или нарушением работы желчевыводящих путей. Как сообщило ANSM, собранная во Франции информация, представляющая собой «потенциальный сигнал опасности», будет передана организациям общеевропейского уровня. В то же время в заявлении французской медицинской инстанции отмечается, что указанные случаи не влияют на соотношение между пользой и возможными рисками, связанными с вакциной Pfizer/BioNTech, которой к 29 апреля в стране были привиты 15,8 млн человек. Накануне из доклада Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха стало известно, что после прививки от коронавируса препаратом Vaxzevria, который разработан британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, в Германии зафиксировали не менее 67 случаев тромбоза. В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В Чехии уволили чиновника после заявления о «Спутнике V» 7 мая 2021, 17:34 Текст: Евгения Шестак

Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек уволил Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия «Чешская почта» из-за заявления о российской вакцине «Спутник V», сообщили местные СМИ. Информацию портала Novinky.cz. позже подтвердил сам Ян Гамачек. «Могу подтвердить, что сегодня днем я вывел Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета «Чешской почты», – цитирует ТАСС политика. Решение об увольнении было принято после того, как Нетолицкий сообщил о том, что в апреле Гамачек рассказывал о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». По словам чиновника, вице-премьер утверждал, что уже договорился о поставках. Гамачек опроверг эту информацию и заявил о том, что будет требовать возбуждения уголовного дела о клевете. Он подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против него в публикации, являются «абсолютно лживыми». Нетолицкий отметил, что хотел связаться с Гамачеком после получения информации о своем увольнении, однако сделать это не удалось. 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов. Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции. Доказано, что обвинения Словакии в адрес «Спутника V» оказались выдумкой 7 мая 2021, 11:37

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявили власти Словакии, сообщил министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский. «Результаты исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», проведенные в Венгрии, в порядке», – сказал глава Минздрава Словакии, передает ТАСС. Ленгварский отметил, что его ведомство получило официальную информацию об успешном завершении исследования «Спутника V» от Минздрава Венгрии. Для определения дальнейших шагов Словакии в связи с хранящейся на ее складах российской вакциной будут проведены консультации с экспертами и российской стороной, добавил министр. Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент страны Зузана Чапутова признала надежность вакцины. Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19 7 мая 2021, 09:52 Текст: Алина Назарова

Минздрав России утвердил новую версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавиурса. «Минздрав России утвердил новую – 11 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает РИА «Новости». Так ведомство включило вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт» в новую версию рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19. «Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» и вакцине для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт», – говорится в сообщении. В то же время Минздрав исключил из списка возможных к назначению препаратов для лечения коронавируса гидроксихлорохин. Отмечается, что для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций. Также Минздрав включил пять препаратов в список возможных для лечения коронавируса у взрослых. Согласно представленной в рекомендациях таблице у взрослых с новой коронавирусной инфекцией могут применяться Фавипиравир, Ремдесивир, Иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа, Умифеновер. В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России. СМИ сообщили о возможном браке 70 млн доз вакцин от Johnson & Johnson 7 мая 2021, 12:12 Текст: Вера Басилая

Около 70 млн доз вакцин от нового коронавируса производства компании Johnson & Johnson могут быть забракованы из-за возможного попадания в препарат следов вируса, сообщила The New York Times. По данным издания, речь идет о препарате, выпущенном на заводе в Балтиморе. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) сейчас изучает качество продукции предприятия, чтобы установить, можно ли ее отправлять потребителям. Как считают специалисты FDA, из-за несоблюдения правил дезинфекции работники завода в Балтиморе, возможно, допустили попадание в вакцину следов вируса, который используется при производстве вакцины британско-шведской компании AstraZeneca на том же заводе, передает ТАСС. Не исключено, что вся партия вакцины будет забракована, отмечают источники газеты. Большая часть вакцин предназначена для поставок в США. До этого случая на этом же заводе в Балтиморе были забракованы 15 млн доз вакцины производства Johnson & Johnson, так как они не прошли проверку качества. Ранее Канада побоялась использовать партию вакцины Johnson & Johnson из-за опасений относительно ее качества. Напомним, США также прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе. Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями в области производства, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин. Белоруссия заявила о создании собственной вакцины от коронавируса 7 мая 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Белоруссия разработала собственную вакцину против коронавирусной инфекции, заявил президент республики Александр Лукашенко. «В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», – приводит слова Лукашенко госагентство БелТА. Он обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса. «У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», – сказал глава государства. «Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой», – отметил Лукашенко. Лукашенко 1 апреля подписал распоряжение о создании белорусской вакцины в 2021-2023 годах, передает РИА «Новости». В середине апреля в Белоруссии прошла процедуру одобрения вакцина «Спутник V», которую разливают на местном предприятии «Белмедпрепараты». Индия установила новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки 7 мая 2021, 09:37 Текст: Алина Назарова

В Индии установлен очередной антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявлено 414,1 тыс. новых заболевших, сообщает минздрав страны. Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 в стране превысило 21,4 млн. Выздоровели более 17,6 млн человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 234 тыс. человек, передает РИА «Новости». Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,6 млн. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тыс. человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже три раза составляло более 400 тысяч. По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки там выявлены 62,1 тыс. заболевших, всего в штате медпомощь получают более 641 тыс. человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (49 058), Керала (42 464), Уттар-Прадеш (26 622) и Тамилнад (24 898). При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 164 млн человек, за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,3 млн. Общее число заразившихся коронавирусом в мире, согласно официальным данным, подсчетам экспертов и СМИ, превысило 155,9 млн человек, что больше 2% от населения Земли, которое Фонд ООН в области народонаселения по состоянию на середину 2020 года оценил в 7 млрд 795 млн человек. Производство «Спутника V» в Бразилии начнут без одобрения регулятора 7 мая 2021, 18:10 Текст: Вера Басилая

Фармацевтическая компания Uniao Quimica начнет производство вакцины против коронавируса «Спутник V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa), заявил глава компании Фернанду Маркес. «На следующей неделе мы получим партию активного компонента из Москвы и начнем разливать вакцину на фабрике в Гуарульосе. <…> Начнем производство сразу по получении компонентов и будем ожидать регистрации, что позволит начать ее использование в стране», – цитирует ТАСС Маркеса. Ранее национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, заявила, что агентство действует в интересах производителей других вакцин. Позже бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa заявило, что причиной отказа в импорте и использовании в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала не политика, а наличие в препарате реплицирующихся аденовирусов. В Минздраве отметили, что один из аденовирусов, который используется в вакцине «Спутник V», имеет шанс размножения менее одного процента, что практически равно тому, что это невозможно. ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения 7 мая 2021, 18:52 Текст: Вера Басилая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm для экстренного применения против коронавируса, заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. «Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества», – приводит ТАСС слова гендира ВОЗ. Ранее ВОЗ включила в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях вакцину против коронавируса, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna. В России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первый – препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины – «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Глава ЕК призвала отказаться от патентов на вакцины от коронавируса 7 мая 2021, 13:24 Текст: Алина Назарова

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться вакцинами от коронавируса со странами Восточного партнерства, а также идею отмены или смягчения ограничений по правам интеллектуальной собственности, которые относятся к производству таких препаратов. «Я приветствую призыв премьера Польши активизировать наши усилия, чтобы поделиться вакцинами со всем миром. Я готова работать с премьером Моравецким, чтобы делиться вакцинами с нашими друзьями и соседями, в особенности странами Восточного партнерства», – заявила глава Еврокомиссии. Ранее в пятницу премьер Польши Матеуш Моравецкий на брифинге перед вылетом на саммит ЕС в Порту заявил, что власти республики считают необходимым, чтобы располагающие патентами на вакцины от коронавируса страны Запада предоставили другим государствам доступ к этим технологиям. По его словам, Польша, которая не имеет патентов на вакцины от COVID-19, будет стремиться к тому, чтобы убедить богатые страны, располагающие лицензиями и патентами, предоставить их, чтобы нарастить производство препаратов в пять-десять раз, передает ТАСС. Из 27 стран ЕС только компании из Германии и Швеции являются обладателями патентов на вакцины. Перед этим гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле также заявила, что отмена патентов на вакцины от коронавируса может помочь спасти жизни и заложить основы будущего научного сотрудничества. «Решение США и многих других стран призвать к отмене патентов на производство вакцин против коронавируса может спасти миллионы жизней и заложить основы будущего научного сотрудничества. COVID-19 не соблюдает границы. Ни одна страна не будет в безопасности, пока люди по всему миру не получат доступ к вакцине», – сказала она. 1 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу. Режим ЧС решили ввести еще пяти префектурах Японии из-за коронавируса 7 мая 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Правительство Японии намерено продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти, сообщил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура. «В Фукуоке и Айти ухудшается ситуация с распространением коронавируса, поэтому мы расширим действие режима на эти регионы», – приводит ТАСС слова Нисимуры на заседании экспертной комиссии. В рамках ЧС, который был введен в четырех префектурах с 25 апреля по 11 мая, японские власти, в частности, требуют не продавать алкоголь в заведениях общепита, просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей – переводить сотрудников на удаленный режим. Ранее власти Японии решили ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в Токио, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хего с 25 апреля по 11 мая. В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Британия ввела «цветную» систему ограничений для въезжающих в страну 7 мая 2021, 19:54 Текст: Евгения Шестак

Великобритания определила 12 стран и территорий, по возвращении из которых с 17 мая не потребуется уходить на самоизоляцию, сообщил британский министр транспорта Гранта Шэппса. Он представил «светофорную систему», при которой все направления поделили на группы трех цветов – зеленого, желтого и красного. Среди стран и территорий, попавших в «зеленую» группу, то есть без необходимости карантина, – Португалия, Израиль, а также Гибралтар, сообщает ТАСС. Послабления не будут применены к таким популярным у местных граждан направлениям, как Испания, Франция или Германия. Россия попала в «желтую» группу, где находится большинство государств. Как и ранее, по прибытии из этих стран необходимо провести 10 дней в самоизоляции и сдать два теста на коронавирус. Турция, Мальдивы и Непал были включены в «красный» список стран, где теперь насчитывается свыше 50 государств и территорий. По возвращении оттуда нужно провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

Ранее Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о появлении в стране нового штамма коронавируса, который может оказаться самым опасным из существующих мутаций COVID-19. В России выявили 8,4 тыс. новых случаев коронавируса 7 мая 2021, 11:14 Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8386 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8386 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2846, Санкт-Петербурге – 722, Московской области – 608. Всего в стране выявлено 4 863 514 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 480 360 человек, из них 8022 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 376 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 112 622 человека. Накануне, 6 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7639. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 747. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Парламентарии США начали расследование причин пандемии нового коронавируса 7 мая 2021, 17:24 Текст: Вера Басилая

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США заявили о начале собственного расследование причин распространения нового коронавируса в мире, и настаивают на изучении версии утечки вируса из Уханьского института вирусологии КНР, сообщила The Washington Post. Члены Конгресса настаивают на необходимости тщательно изучить версию об утечке нового коронавируса якобы из Уханьского института вирусологии КНР. Конгрессмены требуют от федерального правительства США обнародовать по этому поводу все имеющиеся у него данные. Республиканцы отправили письма с просьбой предоставить соответствующие сведения в Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, Госдепартамент, а также в неправительственную организацию «EcoHealth Alliance» сотрудничающую с китайским институтом, передает ТАСС. Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявила, что Соединенные Штаты и некоторые другие страны мешают Китаю выявить происхождение новой коронавирусной инфекции, выводя вопрос о поисках ее источника в политическую плоскость. Посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что специалистам следует искать источник распространения COVID-19 по всему миру, а не только в Китае. Напомним, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции. 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона. В Башкирии обнаружили британский штамм коронавируса 7 мая 2021, 17:52 Текст: Евгения Шестак

Британский штамм коронавируса выявили в Башкирии у 20 студентов-медиков из Индии, сообщила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак. «Больные не в тяжелом состоянии, часть из них выздоровела», – приводит ТАСС ее слова. По ее словам, очаг заражения коронавирусом выявлен среди иностранных студентов. Она рассказала, что новый штамм обнаружили у 20 студентов-медиков из Индии. «Обнаружен и выявлен при совместной работе Роспотребнадзора и медицинского университета очаг коронавирусной инфекции среди прибывающих из Индии иностранных студентов. Из 20 человек девять госпитализированы с легкой и средней формой заболевания», – подчеркнула глава регионального Роспотребнадзора. Напомним, британский штамм COVID-19 был выявлен в сентябре 2020 года. В России было выявлено менее 200 случаев заболевания этой формой коронавируса. В начале марта вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что необходимый для снятия ограничений уровень коллективного иммунитета – 60%. Он может выработаться в стране к августу. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса. Российские и японские ученые создали экспресс-тест на коронавирус 7 мая 2021, 15:23 Текст: Евгения Шестак

Специалисты из России и Японии совместно разработали экспресс-тест на определение коронавируса, который применяется в трех аэропортах Москвы, а также используется для тестирования игроков Российской футбольной премьер-лиги, сообщил посол Японии в России Тоехиса Кодзуки. «В качестве яркого примера японо-российского сотрудничества в борьбе с пандемией можно назвать совместную разработку экспресс-теста на коронавирус нового типа», – цитирует «Интерфакс» Кодзуки. Посол добавил, что создание теста было осуществлено в рамках плана сотрудничества двух стран, предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ президенту России Владимиру Путину в мае 2016 года. Тест был создан в 2020 году предприятием «Эвотек-Мирай Геномикс». «Разработка «Эвотек-Мирай Геномикс» представляет собой высокоточную, быструю и мобильную систему тестирования, которая используется с августа прошлого года во всех трех крупных международных аэропортах Москвы. Она также широко применяется сегодня российскими компаниями, стремящимися обеспечить безопасность своего персонала, в том числе сотрудников, работающих посменно», – добавил Кодзуки. В апреле в России зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения антител к коронавирусу после вакцинации. Результат можно увидеть через 15 минут, а достоверность исследования составляет 96%. В феврале Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для быстрой диагностики COVID-19, он снижает общее время тестирования в три-четыре раза.