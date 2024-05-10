Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
ПВО сбила три украинских беспилотника над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны России», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.