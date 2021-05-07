В Германии выявили 67 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca

По меньшей мере 67 случаев тромбоза зафиксировали в Германии после прививки от коронавируса препаратом Vaxzevria, который был разработан британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, следует из доклада Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.

В большинстве случаев (67%) речь шла о тромбозе синусов твердой мозговой оболочки. Как минимум 14 человек, среди которых девять женщин и пятеро мужчин, скончались, передает ТАСС.

Ранее испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca.

В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.