Госдума приняла поправки ЕР о новых выплатах семьям с детьми

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении социальные поправки «Единой России» о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Документ направлен на реализацию инициатив президента, прозвучавших в послании Федеральному Собранию.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единой России» Андрея Исаева, в числе новшеств – оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Норма заработает с 1 сентября 2021 года. Выплаты получат более двух миллионов российских семей и беременные женщины, сообщается на сайте ЕР.

«На сегодняшний день существует страховой принцип оплаты больничного листа. Если стаж человека менее 6 месяцев, то оплата больничного составляет минимальный размер оплаты труда. Если от 6 месяцев до 5 лет – то 60% заработной платы. Если от 5 до 8 – 80%, и только начиная с восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную плату. Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. Для них находиться на больничном по уходу за ребенком – существенные материальные потери для семьи», – подчеркнул Исаев.

Кроме того, теперь женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать ежемесячную выплату. Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С 1 июля такое пособие в среднем по стране составит 6350 рублей. Эту инициативу «Едина Россия» озвучила на первом Социальном онлайн-форуме, в котором принял участие Владимир Путин.

«По нашим подсчетам, учитывая предыдущую практику, поддержку получат примерно 630 тысяч женщин», – отметил Исаев.

Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов. При этом среднедушевой доход такой семьи не превышает прожиточный минимум в регионе.

«Соответствующее пособие, по нашим прогнозам, охватит примерно 360 тысяч детей. Оно в среднем по России составит 5360 рублей. Его также начнут выплачивать с 1 июля», – сказал Исаев.

Родительское сообщество рассчитывает на скорое вступление в силу новых мер поддержки, говорит председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

«Одним из главных нововведений является поддержка беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках. Они находятся, что называется, в «горячей точке демографии». И поддержки им фактически никакой не оказывалось – лишь небольшие выплаты. При этом матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас», – сказала Буцкая.

Не менее важна, по ее словам, и поддержка одиноких родителей детей до 16 лет. «Чаще всего это женщины, которым приходится работать, чтобы обеспечить ребенка – а взыскание алиментов, которые могли бы облегчить положение такой семьи, сейчас является проблематичным», – пояснила Буцкая.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях.

На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту.