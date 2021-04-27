Путин: Власти продолжат выстраивать меры поддержки российских семей

Президент Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в послании.

«Я прошу вас, уважаемые коллеги, как представителей власти держать этот вопрос на особом, постоянном контроле. Как и неукоснительное выполнение всех принятых решений в части социальной поддержки граждан, семей с детьми. Вы знаете, что в дополнение к уже установленным пособиям, мы вместе с вами, по сути дела, принимали эти решения последовательно, по поддержке российских семей, поэтапно», – сказал Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

Президент напомнил, что сначала были введены выплаты для детей до трех лет, потом от трех до семи лет, а теперь предложены и новые меры, а именно: выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях.

Кроме того, президент заявил, что рынок труда еще не восстановился после пандемии, безработица фиксируется выше докризисного уровня, а доходы упали. В этой ситуации, указал Путин, следует поддержать семьи, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от восьми до 16 лет, растущих в неполных семьях. Также Путин заявил, что уже в 2021 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Кроме того, Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях, и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.