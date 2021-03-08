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США обвинили российские онлайн-платформы в дезинформации о вакцинах
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Представитель госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что четыре российские онлайн-платформы, которые якобы работали под руководством российских разведывательных служб, распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса.
«Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию (при Госдепартаменте США) идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране (медицинским регулятором) FDA», – приводит слова представителя госдепартамента РИА «Новости».
«Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей… Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время», – выступил с утверждением Прайс, не приводя доказательств и не называя онлайн-платформы, которые США якобы подозревают в распространении дезинформации.
Напомним, в прошлый вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил Россию в «активной дезинформации» против ЕС. Он выступил с утверждением, что, Россия якобы пытается дискредитировать западные вакцины. Между тем в конце января в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами от коронавируса, чтобы не допустить их использования и производства в странах ЕС.
Напомним также, в конце февраля соцсеть Facebook начала блокировать рекламу о пользе вакцинации. Facebook также решила модерировать информацию о вакцинации. В начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках. В частности, они ограничивают для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации. Для противодействия этой цензуре Роскомнадзор предлагал изменить законодательство. 19 ноября в Госдуму поступил законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ, которым предлагается блокировать, тормозить трафик и штрафовать иностранные порталы, которые «нарушают основные права и свободы россиян».
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Премьер Словакии ответил на российское предложение вернуть «Спутник V»
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Глава правительства Словакии Игорь Матович прокомментировал российское предложение вернуть вакцину «Спутник V» в Россию, раз уж она вызвала в Словакии политический скандал.
Матович рассказал, что производители вакцины официально предложили отменить договор о поставках без всяких санкций в отношении Словакии. Премьер отметил, что после поставки «Спутника V», в Словакии начались «крики» про «гибридную войну» и «геополитической оружие России». «А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцину) вернуть… сразу тишина. Гробовая», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Матович заверил, что вакцина «назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии». Он подчеркнул, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза, но «не может отвергнуть охрану людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России». «Я не убийца», – заявил глава правительства.
Напомним, в Словакии ряд политиков раскритиковал закупку «Спутника V». В ответ Матович заявил, что такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом – чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать».
Еще один скандал произошел между Братиславой и Киевом. Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими.
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США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19
Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии», – приводит ее слова «Интерфакс».
Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.
США захотели «превзойти остальной мир»
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Принятие пакета стимулирующих экономику мер позволит США «превзойти остальной мир», заявил глава американского государства Джо Байден.
В субботу Байден выступил в Белом доме с заявлением в связи с принятием в Сенате соответствующей программы в размере 1,9 трлн долларов. Законопроект поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. Так как в документ внесены изменения, Палате представителей предстоит вновь рассмотреть его, передает ТАСС.
По словам Байдена, «это создаст миллионы рабочих мест». «Мы ожидаем 6 млн рабочих мест», – сказал он, добавив, что «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай». Байден заявил, что противостояние США никогда не приводило ни к чему хорошему. Он заверил, что страна преодолеет последствия коронавируса и «останется ведущей и самой успешной экономикой мира».
Напомним, беспрецедентные меры властей США по спасению экономики от коронавирусного кризиса привели к рекордному увеличению дефицита федерального бюджета страны – в начале 2021 года он приблизился к астрономическим 3,5 трлн долларов. Основным способом наращивания бюджетного дефицита остается постоянное расширение госдолга США.
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Северная Македония зарегистрировала «Спутник V»
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Северной Македонии в рамках ускоренной процедуры, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Спрос на вакцину «Спутник V» растет в Европе и по всему миру, тысячи людей предпочитают российский препарат в качестве главного средства для защиты от коронавируса. РФПИ создал широкую сеть международных партнерств по вакцине, присоединение к ней Северной Македонии позволит спасти множество жизней в стране в период пандемии», –цитирует главу РФПИ Кирилла Дмитриева РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек.
В Австрии приостановили использование вакцины AstraZeneca после гибели женщины
Власти Австрии решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения республики (BASG).
Уточняется, что 49-летняя женщина, получившая прививку от коронавируса, скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой привитой женщины в возрасте 35 лет развилась тромбоэмболия легочной артерии – в настоящее время она выздоравливает, передает РИА «Новости».
Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания.
После этого греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.
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Пушков отреагировал на слова главы МИД Словакии о «Спутник V»
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Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока о российской вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V».
«Глава МИД Словакии решил имитировать Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине как «инструменте гибридной войны». Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается», – заявил Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, модель поведения некоторых восточноевропейских политиков удивительна.
«В Восточной Европе выросло удивительное поколение политиков без собственных мыслей, твердящих бессмысленные банальности и воспроизводящих пустые штампы и на этом строящих свою карьеру. Прискорбное зрелище», – заключил Пушков.
Напомним, премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка.
Министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Глава МИД Словакии Корчок принес извинения за шутку Матовича.
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Переболевшая COVID девушка рассказала о необычном побочном эффекте
Переболевшая коронавирусом девушка рассказала о том, что она постоянно ощущает неприятные запахи после перенесенной болезни, сообщает издание Mirror.
Репортер из Северного Уэльса Джеймелуиза Хадспит переболела коронавирусом в декабре 2020 года, после выздоровления она заметила, что чувствует неприятные запахи. Долгое время девушка думала, что источник запаха находится в квартире, но позднее она заметила, что чувствует запах в супермаркете и на улице, передает сообщает РИА «Новости».
Журналистка поняла, что страдает паросмией – искаженным восприятием запахов после коронавируса. И даже спустя три месяца обычный запах вернулся к ней не до конца. Она описала неприятный запах «как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами».
Ранее врач рассказал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом.
Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»
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Данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие, заявил главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи.
Журналист телеканала спросил Фаучи, сделал бы он прививку российским препаратом или китайской вакциной. «Данные, которые я знаю о «Спутнике V», достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», – сказал Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai, передает РИА «Новости».
По его словам, у него минимальное беспокойство о возможных побочных эффектах вакцин. «Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура», – сказал эпидемиолог. По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов, а затем проходят.
Ранее США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19. Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.
Западную Украину назвали эпицентром COVID-19 из-за «чумных бараков»
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Закарпатская область стала «красной зоной», движение поездов туда приостановлено, также в неблагоприятную зону попали Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области, где больные коронавирусом выстраиваются в очередь, чтобы получить помощь, пишет «Страна.ua». По данным издания, Западная Украина вновь стала эпицентром распространения коронавируса.
«Хочу обратиться к власти: у нас ситуация критическая. В нашем ковид-центре еще утром находилось 145 больных, уже поступило еще 10 человек. Эти все больные кислородозависимые. Кислорода и концентраторов уже не хватает. Пустые кровати есть только в коридорах, но они не имеют ничего, в том числе и медперсонала. В таком режиме медперсонал не может работать, люди просто «падают». Система не выдерживает: исчезает электричество, потому что сеть не рассчитана на напряжение, когда в палатах есть по четыре концентратора. Из 145 больных утром на кислороде находилось 120. Это все плохо кончится, потому что больные задыхаются на глазах. И мы не можем им помочь», – рассказала изданию «Страна.ua» заведующая ковид-отделением Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака Оксана Цимбота.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах. В центральной больнице Яремче, 40 км от горнолыжного курорта «Буковель», пациенты, больные коронавирусом, занимают все места в инфекционном и терапевтическом отделении.
«Весь год эпидемии всегда были свободные места, чтобы положить несколько больных. А теперь нет. Пациенты устраивают скандалы, что мы не хотим их класть, но ведь просто некуда», – рассказывает заведующий терапевтическим отделением Ярослав Гундяк.
Многие медики, отмечает издание, считают, что главным очагом распространения коронавируса в регионе является горнолыжный курорт «Буковель».
«Буковель» продолжает работать на фоне того, что Ивано-Франковская область оказалась в состоянии чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Надо говорить как есть – за прибыль олигарха и его подручных украинцы платят жизнью и здоровьем. Вопрос не в туристах, которые приехали и уехали, а в местных жителях из числа персонала. Которые подхватив заразу, несут ее домой», – написал в Facebook блогер Евгений Булавка.
«Власть и Зеленский делают вид, будто ничего не происходит. Да, признали вспышку ковида и назвали его эпицентр. Но поднять руку на Коломойского, наказать виновных, закрыть этот чумной барак духа не хватает», – добавил блогер.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.
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США поддержали решение ВОЗ не публиковать доклад о происхождении COVID
Глава американского государства Джо Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса, сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.
США считают, что «публикация пошлет неверный сигнал о происхождении пандемии». О том, что ВОЗ не станет публиковать промежуточный доклад по итогам поездки специалистов организации в Китай, сообщила Wall Sreet Journal, передает РИА «Новости».
Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом
Ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством, от 17% до 42% пациентов – депрессией. Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.
Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45 %) и ухудшение памяти (от 13 до 28%), передает РИА «Новости».
В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью ( от 38% до 50%). Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 млн инфицированных, а по подсчетам Университета Хопкинса их число уже превысило 116 млн.
Ранее ВОЗ предположила, что мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.
В России спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в России может вырасти к середине весны, спад ожидается в конце мая, считают российские медики.
«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости. Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», – рассказал РИА «Новости» главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Он также добавил, что статистика прошлого года по переболевшим коронавирусом может быть неточной, так как многие люди, перенесшие болезнь в легкой и бессимптомной форме, избегали похода к врачу из-за боязни самоизоляции.
Помимо этого, Тимаков считает, что весной на фоне сезонной заболеваемости и влажности передача коронавируса происходит активнее. Также на рост заболеваемости COVID-19 может повлиять стандартное снижение иммунитета после зимы, отметил эксперт.
Мнение Тимакова поддержал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он выразил надежду на снижение заболеваемости к апрелю-маю, так как «каждый день количество вакцинированных увеличивается».
Напомним, врачи рассказали, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.
Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу.
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Bloomberg оценило потери ЕС от провала вакцинации в 100 млрд евро
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ЕС грозит потеря около 100 млрд евро инвестиций из-за провала вакцинации от коронавируса в первом квартале 2021 года, сообщило агентство Bloomberg.
Как указывает Bloomberg, провалы вакцинации в ЕС вызывают обеспокоенность крупнейших мировых инвесторов, так как медленные темпы возобновления работы бизнеса могут подорвать возобновление экономического роста. Из-за задержки открытия бизнеса в один-два месяца ЕС может потерять 50–100 млрд евро прибыли. Европейские инвестиционные фонды на протяжении трех недель фиксируют отток капиталов, передает ТАСС.
Bloomberg, комментируя темпы вакцинации, отмечает, что ЕС использует восемь доз вакцины на 100 человек населения, тогда как США – 33, а Великобритания – 25. Агентство связывает отставание ЕС с политическими спорами, нарушениями поставок, бюрократией и недоверием общества. Bloomberg полагает, что ЕС может реализовать задуманную стратегию и вакцинировать 75% взрослого населения до осени, но это грозит потерей уже второго туристического сезона.
Напомним, на фоне пассивности и крючкотворства европейских бюрократов правительства стран ЕС начали напрямую закупать у России вакцину «Спутник V», используя специальные лазейки в европейском законодательстве.
Врач дал советы по вакцинации при низком уровне антител
При низком уровне антител после завершения вакцинации или выздоровления от коронавируса лучше привиться повторно, рассказал исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов.
«Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или тех, кто был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на COVID-19, на вакцинацию. Их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания. Единственная сложность – у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», – передает слова специалиста ТАСС.
Как пояснил врач, необходимость повторной вакцинации зависит от уровня иммуноглобулина в крови, от клеточного ответа организма и ряда других факторов. При этом, отметил Лиознов, сохраняются вопросы относительно прививок для особых групп населения, то есть детей, беременных женщин и лиц с сопутствующими заболеваниями, в частности, онкологическими или аутоиммунными. Также специалист подчеркнул, что растет количество россиян, прививающихся трижды в обход системы учета и контроля вакцинации: это вызвано отсутствием у них достаточного титра антител. Лиознов сообщил, что были случаи, когда пациенты сначала прививались вакциной «Эпиваккорона», а затем вакцинировались «Спутником V», что, по мнению эксперта, является сомнительной практикой с точки зрения последствий для организма.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Она также рассказала, что ВОЗ пока не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников.
В РФПИ сравнили число вакцинировавшихся от коронавируса россиян и британцев. Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации.
Больницы Словакии не справились с ростом числа пациентов с COVID-19
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В связи с нехваткой мест в отделениях интенсивной терапии тяжелобольных пациентов с коронавирусом направляют в Германию и Польшу, сообщил минздрав Словакии.
В ведомстве сообщили, что в «реанимации словацких больниц госпитализированы 349 тяжелобольных пациентов с COVID-19». Указывается, что «это максимальное количество за период пандемии», причем «мест в отделениях интенсивной терапии практически не осталось».
В результате в субботу «первых двух COVID-больных из Словакии приняла Германия», они доставлены в клинику в Дортмунде. Кроме того, «тяжелые пациенты направляются в Польшу», там их разместили «в специализированной больнице города Горлице», передает ТАСС.
Напомним, в Словакии 322104 случая коронавируса, в больницах в данный момент на лечении находятся 3911 пациентов с COVID-19. Умерли 7739 пациентов. Однако решения премьер-министра страны Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник-V» встретило критику ряда словацких политиков, в Словакии разгорелся правительственный кризис.
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