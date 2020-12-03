Facebook и Instagram решили фильтровать сообщения о вакцине от COVID-19

Соцсети Facebook и Instagram намерены удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции в рамках компании по обеспечению безопасности пользователей во время пандемии.

Facebook объявил, что намерен потратить порядка 100 млн долларов на индустрию СМИ и поддержку людей, проверяющих достоверность фактов, передает РИА «Новости».

«Учитывая недавние новости о том, что вакцины против COVID-19 вскоре будут распространяться по всему миру, в течение следующих недель мы начнем удалять ложные мифы об этих вакцинах, которые были развенчаны экспертами в области здравоохранения, в Facebook и Instagram», – сообщила компания.

Соцсеть будет оказывать помощь властям и органам здравоохранения в борьбе с пандемией, выделять средства для борьбы с инфекцией и возможными психологическими последствиями заболевания.

Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках. В частности, они ограничивают для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации. Для противодействия этой цензуре Роскомнадзор предлагал изменить законодательство. 19 ноября на рассмотрение Госдумы поступил законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ, которым предлагается блокировать, тормозить трафик и штрафовать иностранные порталы, которые «нарушают основные права и свободы россиян».