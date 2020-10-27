Роскомнадзор предложил изменить законы для противодействия цензуре иностранных интернет-компаний

Роскомнадзор заявил, что иностранные интернет-компании цензурируют российские СМИ, и направил в Госдуму предложения по изменениям в законодательство для противодействия ей.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, «обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ игнорируются».

«Предложения по внесению в законодательство РФ действенных и своевременных мер реагирования на факты цензуры российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний направлены в Государственную Думу Федерального собрания РФ и в Совет Федерации Федерального Собрания», – информирует Роскомнадзор.

О каких конкретно мерах идет речь, в ведомстве не уточнили.

В Роскомнадзоре напомнили, что Google (YouTube), Facebook, Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ. Среди них РИА «Новости», Russia Today, Sputnik и «Россия 1».

Кроме того, «участились случаи распространения иностранными интернет-площадками недостоверной информации – фейков: Youtube – 278, Instagram – 35, Facebook – 31, Twitter – 22 ссылки на фейковые материалы».

Вместе с тем, заметили в Роскомнадзоре, «в настоящее время Россия, благодаря собственным высокотехнологичным компаниям, остается страной с наименьшей долей населения, получающего информацию через платформы американских интернет-гигантов».