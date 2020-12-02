Минцифры объяснило предложение ввести санкции за цензуру против СМИ

Руководитель департамента госполитики в области средств массовой информации Минцифры Екатерина Ларина назвала вынужденной мерой законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ.

Документ поступил в Госдуму 19 ноября. Его авторы предложили блокировать, тормозить трафик и штрафовать иностранные порталы, которые «нарушают основные права и свободы россиян». Это может коснуться Twitter, Facebook, YouTube и других. Инициативу уже поддержал Роскомнадзор.

«У нас законодательство о средствах массовой информации является без преувеличения наиболее гармоничным и либеральным по сравнению с разными международными практиками. У нас гарантированные права средств массовой информации, гарантирована свобода массовой информации, конституционно запрещена цензура», – сказала Ларина на общественных слушаниях нового законопроекта.

Глобальные платформы, по словам представителя министерства, «узурпировали возможность доступа к глобальной аудитории», и на этом фоне они начинают блокировать доступ к российским медиа, что находится «за гранью добра и зла». «Под видом противодействия фейк-ньюс, пропаганде мы видим примеры, на самом деле, самой циничной цензуры и манипулирования общественным мнением, причем общественным мнением глобальной аудитории», – заявила Ларина, передает РИА «Новости».

Россия, как уточнила представитель Минцифры, идет «по пути предельно прозрачной, понятной правовой конструкции»: практика регулирования интернета построена на законодательных нормах, а блокировки осуществляются на основании решений суда, генпрокурора или иных уполномоченных органов. При этом западные интернет-площадки осуществляют модерацию посредством закрытых механизмов принятия решений, отметила она.

Иностранные компании периодически закрывают доступ к российским аккаунтам и отдельным публикациям. Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1», «Царьград», Anna News, News Front, ФАН, «Крым 24» и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры.