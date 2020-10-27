Роскомнадзор рассказал о распространяемых YouTube, Twitter и Facebook фейках

Роскомнадзор фиксирует учащение случаев распространения зарубежными интернет-площадками фейков, это касается YouTube, Instagram, Facebook и Twitter, говорится в сообщении ведомства.

В сообщении указывается, что «участились случаи распространения иностранными интернет-площадками недостоверной информации – фейков», передает РИА «Новости».

Со стороны YouTube зафиксировано 278 ссылок на недостоверные материалы, Instagram – 35, Facebook – 31, Twitter – 22 ссылки.

Также сообщается, что ведомство направило в Госдуму и Совет Федерации предложения по внесению в законодательство России мер реагирования на факты цензуры российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний.

Цензура, как отмечается, носит системный характер, Google, Facebook, Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 СМИ. Среди них РИА Новости, Russia Today, Sputnik и «Россия – 1».

Попытки иностранного контроля российского медийного пространства, по данным ведомства, приводят, в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации.

«Неоднократные обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ игнорируются», – указано в сообщении.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом.