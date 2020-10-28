Россия потребовала от Facebook, Google и Twitter прекратить цензуру

Роскомндазор повторно направил в адрес американских компаний Facebook, Google и Twitter требование прекратить цензуру в отношении российских СМИ.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «судом Таганского района Москвы ограничение компанией Google LLC доступа граждан России к фильму «Беслан», размещенному на видеохостинге YouTube, признано актом цензуры».

«В связи с этим Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google о принятом судом решении и повторные требования прекратить цензуру российских СМИ», – добавили там.

Ранее Роскомнадзор рассказал о распространяемых YouTube, Twitter и Facebook фейках.

Напомним, фильм-расследование «Беслан» о событиях, связанных с захватом и штурмом бесланской школы N1 в 2004 году, был показан 3 сентября телеканалом «Россия 1».

Автор проекта Александр Рогаткин, как говорилось в анонсе фильма, «в 16-ю годовщину трагических событий совершил попытку их осмысления», показав «уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей».

Позднее видеосервис YouTube, принадлежащий Google, ввел ограничение для доступа к фильму, объяснив это изображением сцен насилия или жестокости.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом.