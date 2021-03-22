AstraZeneca заявила об отсутствии высокого риска тромбоза от вакцины

Независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбоза среди получивших вакцину от коронавируса британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, говорится в заявлении компании.

Согласно данным, препарат хорошо переносился среди пациентов. Независимый совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) не выявил проблем с безопасностью вакцин, передает РИА «Новости».

«DSMB провел специальную проверку тромботических побочных эффектов, а также тромбоза венозных синусов головного мозга с помощью независимого невролога. DSMB не обнаружил повышенного риска тромбоза или побочных эффектов, характеризующихся тромбозом, среди 21583 участников, получивших хотя бы одну дозу вакцины. В ходе испытаний не было обнаружено и случаев тромбоза венозных синусов головного мозга», – говорится в релизе компании.

По данным AstraZeneca, ее вакцина оказалась эффективной в 79% случаев против заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами и в 100% защитила от тяжелого течения болезни с осложнениями и госпитализацией. Уточняется, что среди пациентов в возрасте выше 65 лет эффективность вакцины составила 80%, передает ТАСС.

Отмечается, что компания в «ближайшие недели» подготовит документы для их подачи в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) для сертификации вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен пересмотреть и отменить разрешение на экспорт в Великобританию вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca.

Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.

До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.