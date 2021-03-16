Швеция приостановила применение вакцины AstraZeneca

Шведское агентство общественного здравоохранения приостановило вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca до завершения расследования Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в связи с сообщениями о побочных эффектах, передают местные СМИ.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что данное решение «является мерой предосторожности», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал SVT.

Он добавил, что «важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не выяснит, могут ли эти события быть связаны с вакцинацией».

Напомним, Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия также приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении.

При этом минздрав Украины не увидел проблем с вакциной от AstraZeneca. Кроме того, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield, произведенным в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.

Ляшко при этом сказал, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield.