Минздрав Украины не увидел проблем с вакциной от AstraZeneca

У умершей после прививки AstraZeneca в Дании выявили «необычную клиническую картину»

Гибель женщины после прививки британско-шведской компании AstraZeneca будет тщательно расследована, у пациентки наблюдалось необычное течение болезни, заявили в Управлении лекарственных препаратов Дании.

«У датчанки была необычная клиническая картина с низкими тромбоцитами, с тромбами в мелких и крупных сосудах и кровотечением», – передает сообщение датского ведомства ТАСС.

При этом подобные нарушения зафиксированы в ряде медицинских отчетов в Европейской базе данных о побочных эффектах после вакцинации препаратом. Похожая реакция на вакцину была выявлена в прошлую субботу в Норвегии.Исследование причин подобного течения болезни начало также Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Между тем в Нидерландах выявили 10 случаев побочных эффектов от препарата AstraZeneca, сообщил голландский исследовательский центр Lareb.

В числе зафиксированных побочных эффектов вакцинации AstraZeneca – тромбоз и эмболия. Однако отмечается, что «случаев снижения количества тромбоцитов, как это было в Дании и Норвегии, зафиксировано не было», передает РИА «Новости».

Напомним, в минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. В минувшую пятницу Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca. При этом в EMA заявили, что преимущества применения препарата AstraZeneca превышают риски. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку польза вакцины «превышает негативные данные».

Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.

Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.

Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.