Стало известно о планах ЕС блокировать экспорт AstraZeneca в Британию

Евросоюз намерен пересмотреть и отменить разрешение на экспорт в Великобританию вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca, сообщили СМИ.

По словам источника агентства Bloomberg, у Евросоюза есть свои собственные контракты с компанией, которые сейчас не соблюдаются. Подчеркивается, что любые вакцины и ингредиенты, произведенные на европейских заводах, зарезервируют для местных поставок, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в Великобританию из Евросоюза было экспортировано более 10 миллионов доз, но только их малая часть была связана с вакциной AstraZeneca или ее составными частями.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен открыто пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из Евросоюза (ЕС) из-за сокращения согласованных поставок препарата в страны сообщества.

Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.

До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.