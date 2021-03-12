МиГ-29К впервые решили отправить на опытное боевое дежурство на Новой Земле

Чеченский спецназ отправился на учения в Арктику

Росгвардейцев из Чечни перебросили в Арктику для участия в масштабных учениях, которые пройдут с 30 марта по 6 апреля, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Росгвардия под руководством командующего Виктора Золотова будет проводить специальные мероприятия, которые не проводились до этого. Есть специальные задачи, которые поставлены, и я уверен, совместными усилиями наши ребята выполнят их достойно. В последующем будем знать, насколько мы готовы обеспечить безопасность в таких отдаленных местах, как Арктика», – сказал Кадыров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кадыров объяснил, что инструкторов Российского университета спецназа (РУС) в Чечне привлекают для проведения учений чаще, чем других специалистов из регионов России, так как они имеют большой опыт, подготовку и навыки.

«Мы заявили, что готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего: на земле, на воде, в Арктике – без разницы. У наших инструкторов есть опыт, поэтому их больше привлекают, есть РУС, который готовит спецподразделения (...) Президент озвучил – надо осваивать территорию Арктики, мы должны быть уверены, что можем обеспечить безопасность где бы то ни было», – отметил Кадыров.

По его мнению, Россию необходимо укреплять со всех сторон, так как «враги не ждут, тоже разрабатывают свои методики». Кадырову представили новую экипировку, разработанную по спецзаказу РУС для выполнения задач в условиях сурового климата, а также показали другое оснащение военных.

Возглавляющий группу помощник главы Чечни, первый замначальника УФСВНГ по Чечне Даниил Мартынов рассказал, что отряду будет необходимо преодолеть более 700 км пути на специализированных снегоходах, прошедших модернизацию на базе РУС, и испытать усовершенствованное стрелковое оружие при экстремально низкой температуре.

Уточняется, что учения «Действия подразделений специального назначения войск национальной гвардии РФ в Арктической зоне при осложнении обстановки в мирное время» состоятся с 30 марта по 6 апреля, руководить процессом будет Даниил Мартынов, в учениях примут участие 250 человек.

Ранее сообщалось, что воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций вооруженных сил Белоруссии проведут в марте два совместных тактических учения.