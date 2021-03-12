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МиГ-29К впервые решили отправить на опытное боевое дежурство на Новой Земле
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Впервые экипажи корабельных истребителей МиГ-29К 100-го корабельного авиационного авиаполка заступили на опытное боевое дежурство на Новой Земле, говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.
«На аэродроме Северного флота Рогачево на острове Южный архипелага Новая Земля состоялась смена летного состава и истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка. Впервые их заменили палубные летчики корабельных истребителей МиГ-29К 100-го корабельного авиационного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота», – передает ТАСС сообщение СФ.
Как уточнили в пресс-службе, несение опытного боевого дежурства летчиками армии ВВС и ПВО Северного флота на архипелаге Новая Земля расширяет область применения истребительной авиации Северного флота в Арктике и увеличивает зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути.
Напомним, в сентябре 2019 года на Новой Земле на боевое дежурство заступил полк С-400, а в октябре на островах установили РЛС для обнаружения стелс-целей.
Способные объединяться в сеть танки Т-90М поступили в Севастопольскую бригаду
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Восемь новейших основных танков Т-90М поступили на вооружение в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщили в пресс-службе ЗВО.
В пресс-службе ЗВО добавили, что танки пройдут подготовку для участия в параде Победы на Красной площади в Москве, передает РИА «Новости».
Как отметил командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель, новые танки «являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя». Он также сообщил, что одна из главных особенностей Т-90М – возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.
Ранее американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников».
Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.
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В США назвали три «самых крутых» российских самолета
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Эксперты американского журнала Popular Mechanics составили список «самых крутых» самолетов за последние четыре десятилетия, включив в него три российских воздушных судна.
Журналисты Popular Mechanics упорядочили самолеты по годам, когда был совершен первый полет. Так, в 1998 году издание выделило Бе-200 «Альтаир», который нередко участвовал в тушении лесных пожаров. Журналисты отмечают, что самолет способен направить 12 тонн воды над горящей целью, а затем приземлиться на озере или в море, взяв еще один груз всего за 14 секунд. Бе-200 «Альтаир» также можно задействовать для перевозки пассажиров или даже использовать в качестве летающей машины скорой помощи.
В 2000 году наиболее интересным проектом составители списка посчитали прототип двухмоторного истребителя с треугольным крылом – МиГ-1.44 МФИ. А самолетом 2010 года Popular Mechanics назвал Су-57 – российский истребитель пятого поколения, «сочетающий в себе скрытность, скорость и современное вооружение и технологии», передает РИА «Новости».
Ранее читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире.
Чеченский спецназ отправился на учения в Арктику
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Росгвардейцев из Чечни перебросили в Арктику для участия в масштабных учениях, которые пройдут с 30 марта по 6 апреля, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«Росгвардия под руководством командующего Виктора Золотова будет проводить специальные мероприятия, которые не проводились до этого. Есть специальные задачи, которые поставлены, и я уверен, совместными усилиями наши ребята выполнят их достойно. В последующем будем знать, насколько мы готовы обеспечить безопасность в таких отдаленных местах, как Арктика», – сказал Кадыров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кадыров объяснил, что инструкторов Российского университета спецназа (РУС) в Чечне привлекают для проведения учений чаще, чем других специалистов из регионов России, так как они имеют большой опыт, подготовку и навыки.
«Мы заявили, что готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего: на земле, на воде, в Арктике – без разницы. У наших инструкторов есть опыт, поэтому их больше привлекают, есть РУС, который готовит спецподразделения (...) Президент озвучил – надо осваивать территорию Арктики, мы должны быть уверены, что можем обеспечить безопасность где бы то ни было», – отметил Кадыров.
По его мнению, Россию необходимо укреплять со всех сторон, так как «враги не ждут, тоже разрабатывают свои методики». Кадырову представили новую экипировку, разработанную по спецзаказу РУС для выполнения задач в условиях сурового климата, а также показали другое оснащение военных.
Возглавляющий группу помощник главы Чечни, первый замначальника УФСВНГ по Чечне Даниил Мартынов рассказал, что отряду будет необходимо преодолеть более 700 км пути на специализированных снегоходах, прошедших модернизацию на базе РУС, и испытать усовершенствованное стрелковое оружие при экстремально низкой температуре.
Уточняется, что учения «Действия подразделений специального назначения войск национальной гвардии РФ в Арктической зоне при осложнении обстановки в мирное время» состоятся с 30 марта по 6 апреля, руководить процессом будет Даниил Мартынов, в учениях примут участие 250 человек.
Ранее сообщалось, что воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций вооруженных сил Белоруссии проведут в марте два совместных тактических учения.
Турция задумалась о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57
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Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка собственных истребителей пятого поколения, заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.
«Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции», – передает РИА «Новости» ответ Варанка на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57.
По его словам, эти вопросы часто поднимаются на встречах лидеров двух стран.
«Конечно, у нас в приоритете стоит прежде всего развитие собственных возможностей Турции в вопросе разработки истребителей пятого поколения. Но если у России будет самолет, который отвечает нашим потребностям и задачам, Турция его приобретет», – добавил Варанк.
Ранее Россия заявила о готовности продавать Су-57Э стратегическим партнерам.
Первый Ту-160М прибыл на летно-испытательную базу «Туполева» в Жуковском
Модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями перелетел из Казанского авиазавода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном городе Жуковский, сообщила пресс-служба Ростеха.
«Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» для подготовки к следующему этапу полетов – предварительным испытаниям», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.
Там добавили, что Ту-160М теперь имеет новые двигатели НК-32-02 и модернизированное бортовое оборудование. Самолетом управлял экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя России Анри Наскидянца. «Полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний», – добавили там.
Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02.
В США сообщили о разногласиях Франции и Германии из-за нового истребителя
Реализация совместного проекта истребителя шестого поколения оказалась под угрозой из-за разногласий между Францией и Германией, рассказали американские аналитики.
«Париж и Берлин в прошлом не раз были врагами, однако и сейчас между ними имеются противоречия, несмотря на то, что Франция и Германия уже давно являются союзниками», – отметил военный эксперт Стивен Сильвер в своей статье для The National Interest.
Объединение французской и немецкой сторон в рамках разработки боевой воздушной системы будущего (FCAS), которая должна стать стелс-истребителем шестого поколения, произошло еще в 2017 году, напомнил аналитик. Позже к созданию самолета, постройка которого должна завершиться к 2040 году, подключилась и Испания, уточнил он, передает ФАН.
Стоимость проекта превышает 120 млрд долларов, что делает его самым масштабным в Европе, подчеркнул Сильвер. Согласно планам, новый самолет должен прийти на смену истребителям Rafale в ВВС Франции, а также крылатым машинам Eurofighter в войсках Германии и Испании. Однако разработка боевого самолета нового поколения находится под угрозой, так как между Парижем и Берлином все время возникают разногласия в этой сфере, из-за чего требуются постоянные переговоры, уточнил журналист.
Причинами противоречий между Францией и Германией стали вопросы распределения финансирования проекта и рабочих мест, а также секретные технологии, отметил автор материала. Сильвер сослался на февральскую статью Reuters, в которой говорилось о переговорах Парижа и Берлина. В ходе диалога присутствовала заметная напряженность, отмечается в публикации. Журналисты издания подчеркнули, что отношения между двумя государствами пропитаны недоверием и распрями на почве корпоративных вопросов и распределения рабочих мест.
«Самым большим камнем преткновения, по-видимому, является интеллектуальная собственность, причем Франция «особенно чувствительна в отношении доступа к своей цепочке поставок ядерного потенциала», – пишет аналитик.
Франция и Германия так и не смогли найти взаимопонимание в области создания нового истребителя, несмотря на то, что прошло уже достаточно большое количество времени, приводит Сильвер слова журналистов Reuters. По их мнению, проект находится под угрозой. «Спустя четыре года Франция и Германия все еще спорят о том, как работать вместе. Проект может в конечном счете развалиться, что вынудит три страны вновь объединиться в меньшую коалицию, объединиться с другими странами или работать в одиночку», резюмировали в Reuters.
Главы министерств обороны Франции и Германии в феврале 2019 года подписали контракт по опытно-конструкторским работам над истребителем шестого поколения. Проект будет проходить под названием Future Combat Air System (FCAS), стоимость двухлетнего контракта варьируется от 65 до 74 млн евро. Новые самолеты должны стать заменой устаревшим французским истребителям четвертого поколения «Рафаль» и немецким «Еврофайтер Тайфун».
В Белоруссии возбудили уголовное дело после акции в честь «проклятых солдат»
Прокурором Бреста возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.
«Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса республики Белоруссия», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что 28 февраля в помещении, которое арендует общеобразовательное учреждение «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», провели массовое незаконное мероприятие. В нем также участвовали несовершеннолетние и молодежь.
«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», – пояснили в ведомстве.
Уголовное дело передали в Следственный комитет по Брестской области.
Напомним, МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула.
«Проклятые солдаты» – участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый – военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в дипломатическом конфликте двух стран.
Генсек НАТО заявил об усилении активности альянса в Арктике
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на виртуальном мероприятии Стэнфордского университета отметил усиление активности альянса в Арктике на фоне возросшего российского присутствия.
«НАТО присутствует в Арктике, и в рамках расширения нашего альянса в последние годы мы усилили наше присутствие там. Мы понимаем, что стратегическое значение Арктики выросло отчасти из-за глобального потепления, потому что таяние льдов означает увеличение площади нейтральных вод, а также из-за возросшего российского присутствия [в регионе]», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
«Раньше мы говорили о том, что на Крайнем Севере наблюдается низкий уровень напряженности», – отметил Столтенберг, указав, что «сейчас так говорить не совсем корректно, потому что напряженность выросла». «Но в некоторой степени в этой ситуации находит отражение то, на что, я считаю, нельзя не обращать внимания. Наш уровень сотрудничества с Россией на Крайнем Севере выше, чем где-либо», – заявил генсек НАТО.
«Есть множество причин для беспокойства. Мы видим усиление военного присутствия России, – подчеркнул генсек альянса. – Но в том же время мы отмечаем, что в некоторых сферах и некоторыми методами мы можем работать совместно с Россией на Крайнем Севере».
Напомним, в феврале начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл заявил о соперничестве с Россией в Европе и Арктике. В январе нынешний глава Пентагона Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената по делам вооруженных сил США заявил о наращивании военной мощи России в Арктике.
Между тем МИД оценил военные угрозы в Арктике как относительно низкие: каких-либо проблем, требующих военного решения, на сегодня в регионе нет. Там также подчеркивали, что говорить об опасности гонки вооружений в Арктике не придется, если государства будут следовать принципу ненанесения ущерба безопасности других стран.
В декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу заметил, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике, а военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за стремления многих государств завладеть ресурсами и транспортными путями. В свою очередь начальник штаба Северного флота (СФ) вице-адмирал Владимир Гришечкин заявил о росте интенсивности и масштабов морских учений НАТО в Арктике.
26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В том же месяце Россия завершила исследования для расширения внешних границ арктического шельфа.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия ответила на усиление НАТО в Арктике и почему арктический щит России и Китая напугал США.
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В ОП поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов
Члены Общественной палаты России поддержали поправки группы депутатов, среди которых вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, об ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также уголовное наказание за унижение их чести и достоинства, сообщила пресс-служба Яровой.
«Общественная палата РФ поддержала поправки в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, устанавливается уголовная ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», – отмечается в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.
По словам Яровой, такое мнение выразили участники круглого стола «Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов ВОВ» в Общественной палате.
«Сегодня атаки и агрессия, которые направлены против нашей страны как страны победителя во Второй мировой войне, связаны с будущим, с желанием пересмотра той живой роли, которую сегодня играет наша страна в определении принципов мировой безопасности», – отметила она.
Напомним, депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства.
За публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны предлагается лишать свободы сроком на три года, а при наличии отягчающих обстоятельств – до пяти лет.
В Кремле сочли беспочвенными опасения США по поводу российской активности в космосе
Опасения США о высокой российской активности в космосе беспочвенные, Россия – это мирная страна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что складывается ощущение, будто «само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов», передает РИА «Новости».
«Это совершенно беспочвенное опасение, Россия – мирная страна, она выступает за сотрудничество. Мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе. Мы надеемся, что оно будет продолжаться и не падет жертвой различных русофобских проявлений», – добавил он.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление командующнго Космическими силами США генерал-майора Джона Реймонда: тот сказал, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения, эти страны обладают множеством лазерных систем разного уровня и мощности, которые можно использовать для уничтожения или повреждения с Земли спутников.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как возможности России в космосе испугали США.
Британия направит корабли ВМС в Арктику для противостояния России
Военно-морские силы Великобритании будут постоянно находиться за северным полярным кругом, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России в контроле над новыми торговыми маршрутами, открывающимися из-за таяния льдов а Арктике, пишет Times.
По данным источников, в ближайшие месяцы в состав многонациональной оперативной группы в Баренцевом море войдет британский фрегат на фоне опасений, что изменения климата могут привести к установлению Москвой контроля над полярными регионами. Лондон также опасается, что Россия и Китай якобы могут использовать в своих интересах новые морские пути, которые появляются за северным полярным кругом по мере таяния льдов, передает ТАСС.
«Преуспевание в мире зависит от торговли, и если торговые пути откроются, мы должны убедиться, что они остаются открытыми и не контролируются одной или двумя странами», – приводит издание слова источника в британских ВМС.
В сентябре 2020 года два британских истребителя Typhoon и фрегат «Сазерленд» были направлены за полярный круг, чтобы продемонстрировать приверженность стран НАТО свободной навигации в данном регионе. Впервые за более чем 20 лет британские ВМС возглавили там многонациональную оперативную группу, подойдя к российскому побережью на расстояние всего в 50 морских миль.
Именно климатические изменения будут, по сведениям газеты, определены как «серьезная угроза безопасности» в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. В документе Global Britain in a Competitive Age, который будет опубликован на следующей неделе, речь пойдет о наиболее глубоком пересмотре оборонной стратегии королевства со времен холодной войны, с четким определением «угрозы стабильности во всем мире».
Британские официальные лица считают, что воздействие глобального потепления на продовольственную безопасность, водоснабжение и, в свою очередь, на миграцию и экстремизм в таких регионах, как африканская зона Сахеля, может иметь самые разнообразные последствия для безопасности Соединенного Королевства.
«За полярным кругом таяние льда открывает новые судоходные маршруты по соседству с Россией, и эти перспективные новые маршруты, которые могут сократить время транзита из Китая в Европу почти вдвое, могут быть оспорены», – приводит издание выдержки из документа британских военных.
Еще в 2019 году министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что страна планирует нарастить военное присутствие в Арктике, «чтобы защитить северный фланг НАТО от России».
Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики в течение месяца
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что разработку программы по развитию Арктики надо завершить в течение месяца.
«Что касается Арктики, то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики. Причем прошу вас сделать это в месячный срок», – цитирует ТАСС Путина.
Глава государства подчеркнул, что это чрезвычайно важный вопрос и призвал не упускать его из виду в ходе текущей работы. «А с предложениями, которые сделал министр [по развитию Дальнего Востока и Арктики] я согласен. Прошу доработать, Михаил Владимирович [Мишустин, премьер-министр РФ], с учетом тех предложений, которые прозвучали», – поручил президент.
26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В том же месяце Россия завершила исследования для расширения внешних границ арктического шельфа.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия ответила на усиление НАТО в Арктике и почему арктический щит России и Китая напугал США.
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МиГ-31 отработал в Арктике перехват самолета-нарушителя на сверхзвуке
Тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил пытавшийся прорваться на сверхзвуке в воздушное пространство России самолет-нарушитель условного противника, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
«Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве», – приводит сообщение пресс-службы ВВО по ТОФ РИА «Новости».
В роли нарушителя выступил один из истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. «Перед экипажем самолета стояла задача на сверхзвуковой скорости, на высоте около 20 километров, проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования», – рассказали в пресс-службе.
На перехват цели с аэродрома Анадырь был поднят дежурный МиГ-31БМ, вместе с наземными радарами обнаруживший условного противника. После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет «воздух – воздух» большой дальности.
В конце января российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии. В Минобороны сообщали, что число иностранных самолетов-разведчиков, обнаруженных в 2020 году в ходе полетов у российских границ, возросло на 40% по сравнению с 2019 годом.
Дальний истребитель перехватчик МиГ-31БМ имеет максимальную скорость 3000 километров в час, максимальный потолок – до 30 километров, экипаж самолета состоит из двух человек. Истребитель способен перехватывать крылатые ракеты.
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Первую партию российских управляемых ракет «Атака» доставили в Белоруссию
Вооруженные силы Белоруссии получили первую партию российских управляемых ракет 9М120 «Атака», сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
«В рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией в Вооруженные силы Беларуси поступила первая партия управляемых ракет 9М120 «Атака», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ракеты «Атака» оснащены боевой частью кумулятивного действия и предназначены для поражения танков всех типов, в том числе с экранами динамической защиты. Пуск ракеты может происходить как с наземного, так и с воздушного носителя.
«В перспективе ВС Белоруссии планируют полностью обновить арсенал данного вооружения», – отметили в военном ведомстве.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании в НАТО военной группировки для захвата западной Белоруссии.
Подлодки ЧФ вышли на учения в Черное море
Экипажи подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) «Колпино» и «Великий Новгород» проведут в Черном море учения по поиску вражеской субмарины и глубоководным погружениям, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.
«В рамках учений подводники отработают алгоритм действий по поиску субмарины условного противника, примут участие в совместных тренировках с противолодочными и тральными силами ЧФ, а также поочередно проведут глубоководные погружения с покладкой на грунт на глубину более 200 метров», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Уточняется, что подлодки вышли на совместные учения из пунктов постоянного базирования: «Колпино» – из Севастополя, а «Великий Новгород» – из Новороссийска.
В пресс-службе указали также, что учения подводных сил ЧФ продлятся до 18 марта. Экипажи вернутся в пункты базирования накануне своего профессионального праздника – Дня моряка-подводника.
Напомним, в ноябре экипаж подлодки «Великий Новгород» ЧФ провел учение по постановке мин.