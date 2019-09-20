Полк С-400 заступил на дежурство на Новой Земле

Полк ПВО Северного флота (СФ), оснащенный ЗРК С-400, заступил на боевое дежурство на Новой Земле, сообщила пресс-служба СФ.

«Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на Новой Земле и оснащенный новыми комплексами ПВО С-400, заступил на боевое дежурство», – передает ТАСС сообщение СФ.

Напомним, в понедельник сообщалось, что зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружили на системы ПВО С-400, что позволило увеличить зону контролируемого воздушного пространства.

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