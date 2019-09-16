Зенитчиков Северного флота перевооружили на С-400

Зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружили на системы ПВО С-400, что позволило увеличить зону контролируемого воздушного пространства, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

«Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружен на новые комплексы ПВО С-400», – передает ТАСС слова Серги.

Он добавил, что с переходом на новые системы существенно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике.

Северный флот – самый «молодой» из всех российских флотов, образован в 1933 году как Северная военная флотилия. Основное место базирования – Североморск.

Основа флота – атомные ракетные и торпедные подлодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, противолодочные и авианесущие корабли. Флагман – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

В мае командующим Северного флота был назначен вице-адмирал Александр Моисеев.

В августе Северный флот решили приравнять по статусу к военному округу.

Напомним, 6 сентября в пресс-службе СФ сообщили, что отряд кораблей флота, совершающий дальний поход в Арктику, вышел из Енисейского залива в Карское море.

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