Северный флот решили приравнять по статусу к военному округу

Разработан проект указа, согласно которому Северный флот получит статус отдельной военно-административной единицы России наравне с военными округами.

Согласно проекту указа, Северный флот может наравне с военными округами получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России. Таким образом флот впервые в истории страны может быть приравнен к военному округу, передает РИА «Новости».

«Применительно к новым организационно-штатной структуре и системе управления ВС РФ Северный флот наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения», – говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Авторы документа надеются, что это позволит «усовершенствовать взаимодействие при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении».

В России военно-административными единицами сейчас являются четыре военных округа: Западный, Центральный, Южный и Восточный.

Отметим, что Северный флот – самый «молодой» из всех российских флотов, образован в 1933 году как Северная военная флотилия. Основное место базирования – Североморск.

Основа флота – атомные ракетные и торпедные подлодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, противолодочные и авианесущие корабли. Флагман - тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

В мае командующим Северного флота был назначен вице-адмирал Александр Моисеев.