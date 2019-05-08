Что ждут моряки от нового главкома ВМФ РФ

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8 мая, среда  |  Последнее обновление — 23:37  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»

Сергей Лавров и Майк Помпео встречаются исключительно в ФинляндииФото: Mandel Ngan/Reuters
В Финляндии состоялась встреча Сергея Лаврова и Майкла Помпео – спустя три дня после неожиданного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. В ближайшие месяцы в российско-американских отношениях может начаться новая фаза – президент США явно пытается разыграть российскую карту в своей глобальной игре. Как поведет себя Владимир Путин? Подробности...
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Авиароботы превращают летчиков в недоучек

Современные пилоты зачастую умеют лишь нажимать кнопки и следить за работой искусственного интеллектаФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Расследование катастрофы «Суперджета», похоже, приводит к выводу о вине экипажа. Однако проблема гораздо шире, чем просто предполагаемая ошибка летчиков во время посадки. Современные авиалайнеры превратились в «компьютеры с крыльями», и у летчиков все меньше практики работы, что называется, «на руках». И все же в некоторых отношениях робот гораздо лучше живого летчика.  Подробности...
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Иран выдвинул ультиматум России, Китаю и ЕС

Решение Ирана пересмотреть ядерную сделку чревато непредсказуемыми последствиямиФото: Morteza Nikoubazl/Reuters
Иран выступил в стиле «прощаемся, но не уходим»: президент Роухани объявил о 60-дневном отказе исламской республики от ряда пунктов ядерной сделки. Два месяца даны на подготовку нового соглашения, иначе Иран начнет обогащать уран. Тегеран решился на демарш на фоне новых угроз США: те винят иранцев в переброске баллистических ракет и подтягивают к Персидскому заливу авианосцы. Чем грозит провал атомной сделки? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Гонка вооружений рекламодателей и потребителей

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Культура бывает элитарная, массовая и сверхмассовая. Если первые две как-то обсуждаются, то сверхмассовая культура – за пределами какого бы то ни было интереса. А зря. Ведь именно она влияет абсолютно на всех. Подробности...
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Почему нам нужен «Институт национального будущего»

Николай Гурьянов, журналист
Я мечтал бы однажды пройтись по улице Деникина, свернуть на Колчаковскую и на Каппелевской улице постоять под каплями дождя. Я действительно считаю, что города с такими улицами были бы куда лучше, чем сейчас. Но – нельзя. Подробности...
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День Победы в фотошопе

Дометий Завольский, историк-архивист
Чем ближе каждое 9 Мая, тем с большим размахом повторяется безобразная коллизия. Виртуозы фотошопа могут любой патриотический сюжет проиллюстрировать изображениями наполеоновских конных егерей и силуэтами американских самолетов. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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            Что ждут моряки от нового главкома ВМФ РФ

            Российское адмиралтейство возглавил 57-летний подводник Николай Евменов   8 мая 2019, 23:20
            Фото: Лев Федосеев/ТАСС
            Текст: Алексей Нечаев,
            Иван Абакумов

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            Владимир Путин произвел перестановки в командовании Военно-морского флота. Теперь уже бывшего главкома, адмирала Королева сменил адмирал Евменов. Моряки рассчитывают, что новый главком сможет повысить самостоятельность ВМФ. Некоторые из них полагают, что флот попал под слишком сильное влияние сухопутных генералов, не понимающих морского дела.

            В среду президент Владимир Путин провел серию перестановок в руководстве ВМФ. Новым главнокомандующим президент назначил адмирала Николая Евменова, который до сих пор возглавлял Северный флот. Этим же указом на его место на Северный флот назначен вице-адмирал Александр Моисеев, который ранее командовал Черноморским флотом. Черноморский же флот, в свою очередь, возглавил вице-адмирал Игорь Осипов.

            До сих пор ВМФ РФ командовал адмирал Владимир Королев. Как сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу, Королев завершил военную службу и перейдет на работу в Объединенную судостроительную корпорацию, где «будет способствовать реализации гособоронзаказа». Королев возглавлял ВМФ два года. За его плечами огромный послужной список – всего на службе провел более 45 лет.

            Шойгу поблагодарил адмирала за службу, отметив, что под его руководством силы флота успешно боролись с международным терроризмом у берегов Сирии, возобновили присутствие в Мировом океане. Кроме того, при нем ввели в состав флота новейшие подводные лодки проектов «Борей» и «Ясень», а также были выработаны «рациональные подходы к выполнению программы кораблестроения до 2050 года».

            Как считает председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, назначение подводника Евменова воспринимается в морском сообществе с надеждой, что он восстановит статус ВМФ среди других видов вооруженных сил, сможет с принципиальных позиций решать задачи флота – в том числе те, которые не сумел решить Королев. Наследство же Евменову досталось проблемное, отмечает Ненашев.

            «При Владимире Королеве флот резко потерял статусность среди видов вооруженных сил,

            – возмущается Ненашев. – С точки зрения управления флотами, армейского и сухопутного начальства стало больше, чем флотского. Оно бесцеремонно вмешивалось в управление флотом, чего не было 300 с лишним лет».

            «Во-вторых, Королев не решил основную свою задачу – обновление инфраструктуры вузов флота. По учебной и материальной базе вузы остались в числе худших. Средства не выделялись, все планы по модернизации инфраструктуры не реализованы. Королев сорвал эту работу. На флоте все это видели и давно ожидали его отставки», – продолжил собеседник.

            В-третьих, при Королеве не сложилась эффективная система взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом. «Его командование провальное», – уверяет Ненашев.

            Эксперты согласны, что ВМФ в последние гооды оказался под контролем у сухопутных генералов, которые не всегда разбираются в морских вопросах. Но к этому неизбежно привела новая структура управления Вооруженными силами, которую ввел предшественник Шойгу Анатолий Сердюков.

            «Конечно, полномочия главнокомандующего сейчас более ограничены, по сравнению с тем как это было раньше, – посетовал в интервью газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов. – Все командующие флотами подчинены командующим военными округами, а не главнокомандующему. Это, на мой взгляд, снижает общую боеготовность флота».

            Что касается Евменова, то адмирал высоко оценил его качества. «Мы с ним виделись во время его службы на Дальнем Востоке, – рассказал Комоедов. – Он прошел службу также и на Камчатке, успешно командовал Северным флотом. Я думаю, что он будет достойным главнокомандующим».

            Комоедов убежден, что назначение Осипова и Моисеева тоже укладывается в политику омоложения командного состава: «Оба достойные кандидатуры».

            «Для командующего флотом очень важно понимать не только внутреннюю структуру ВМФ России, но и взаимодействие всей военной системы. Потому опыт работы в Генеральном штабе поможет Осипову. ЧФ играет все более важную роль – это стратегический флот, который решает задачи борьбы с террористическим интернационалом, а также контролирует ситуацию в Средиземном море и срединной Атлантике», – пояснил Ненашев.

            «Что касается Моисеева – он североморец. Мы с ним давно знакомы. Он подводник, в сложные времена командовал подводными силами Северного флота, прошел школу в Генштабе. Потому у североморцев теперь есть надежда на динамичное развитие флота», – резюмировал Ненашев.

            Судя по официальной биографии, новый главком Евменов родился в 1962 году в Москве, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и Военно-морскую академию имени Кузнецова. Служил старшим помощником, а позже командиром подводных лодок К-490 и К-506. После обучения в академии Генштаба возглавлял 25-ю дивизию подводных лодок, был командующим подводными силами Тихоокеанского флота.

            В 2012 году стал начальником штаба Северного флота, а в 2016 году возглавил флот. Два года назад Евменову было присвоено звание адмирала.


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