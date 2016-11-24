Черноморский флот изменился в лице

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26 июня, вторник  |  Последнее обновление — 20:58  |  vz.ru
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«Газовая евроинтеграция» довела украинцев до обнищания

Курс Украины на Европу требует еще более высоких цен на газФото: Сергей Аверин/РИА «Новости»
Украинская власть могла бы гордиться. Она привела свою страну в светлое европейское будущее как минимум по одному из показателей – уровню цен на газ для населения. Однако столь важный итог евроинтеграции и сотрудничества с МВФ некоторых украинских политиков навел на мысли о предстоящем в стране социальном взрыве. Что же пошло не так? Подробности...
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Почему российская интеллигенция верит в «отсталость России»

Людмила Улицкая опять говорит о регрессе РоссииФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Писательница Людмила Улицкая заявила, что Россия движется в обратную сторону от прогресса. А для того, чтобы догнать Европу, нашей стране нужно как минимум 150 лет. Почему часть российской интеллигенции до сих пор слово в слово повторяет те же мантры, что звучали еще два столетия назад? И что им можно было бы ответить на это? Подробности...
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У российской медицины нет возможности бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Почему немцы разочаровались в Меркель

Высокая популярность Меркель еще недавно казалась незыблемойФото: Axel Schmidt/Reuters
Несмотря на старания канцлера ФРГ, экстренная встреча Евросоюза по проблеме беженцев закончилась провалом, а под самой Ангелой Меркель закачалось кресло. Ее миграционная политика теперь отвергается не только ЕС, но и немецким обществом, которое сменило лозунг «Добро пожаловать!» на «Убирайтесь вон!». Но что заставило немцев передумать и разочароваться в своем канцлере? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Если Россия отстала на 150 лет от Европы, то надо в трибунал дело передать

Захар Прилепин, писатель
Все обсуждают Улицкую, которая сказала, что Россия отстала от Европы на 150 лет. А лично Улицкая отстала от, скажем, Бегбедера на 150 лет или нет? А Украина – она как? Много вопросов. Подробности...
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Матч с Уругваем даст сборной больше, чем два предыдущих, вместе взятых

Дмитрий Пугаченко, журналист
После двух красивых побед над Саудовской Аравией и Египтом российские футболисты получили в Самаре настоящую отрезвляющую оплеуху. Поражение стало следствием как индивидуальных ошибок россиян, так и убийственного невезения. Подробности...
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Загробные беды главного безбожника СССР

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Читатель может предположить, что сейчас начнется очередная детективная история про особенности применения закона о реституции, битвы за территорию между РПЦ и музеем и что-то подобное – но ничуть не бывало. Все было гораздо веселее. Подробности...
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          Черноморский флот изменился в лице

          Новому главкому ЧФ России Александру Моисееву придется решать масштабные задачи   26 июня 2018, 19:50
          Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев,
          Андрей Резчиков

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          Владимир Путин сменил командующего Черноморским флотом. Вместо ушедшего в Главкомат ВМФ адмирала Александра Витко назначен вице-адмирал Александр Моисеев. В последние годы нагрузка на ЧФ возросла: помимо воинственно настроенной Украины все более дерзко ведут себя в регионе американцы. С какими проблемами столкнется Моисеев и какие задачи ему нужно решить в первую очередь?

          Во вторник президент Путин сменил командующего Черноморским флотом. Вместо направленного на повышение в Главное командование ВМФ адмирала Александра Витко флот возглавил вице-адмирал Александр Моисеев. Он был назначен и. о. главкома ЧФ еще 14 мая.

          Уроженец Калининградской области Моисеев прошел путь от инженера вычислительной группы радиотехнической боевой части до замначальника Генштаба. Сделал карьеру на Северном флоте, где дослужился до командующего подводными силами. Участвовал в подготовке и выполнении более чем 20 стрельб баллистическими ракетами и 13 дальних походов, в том числе в первом в истории современной России походе к Северному полюсу в 1994 году, за что был удостоен ордена Мужества.

          Также Моисеев вписал свое имя в историю космоса. В 1998 году с борта РПКСН К-407 «Новомосковск» под его командованием был впервые произведен успешный запуск ракетой-носителем «Штиль-1» двух немецких наноспутников Tubsat-N и Tubsat-N1.

          Второй орден Мужества Моисееву присвоили после успешного перехода в 2008 году атомной ракетной подлодки К-44 «Рязань» с Северного на Тихоокеанский флот подо льдами Северного Ледовитого океана. А в 2011 году Моисеев был удостоен звания Героя России за то, что в ходе боевого патрулирования соединения подлодок стратегического назначения под его командованием были успешно проведены испытания новейшего оружия и осуществлен целый ряд ракетных пусков.

          «Бэкграунд» Моисеева-подводника вызвал ряд вопросов, связанных с его назначением. Командир подлодки, тем более атомной – особая специализация. Но на ЧФ подводных лодок немного, и все неатомные; флот в основном надводный. Бывший главком Черноморского флота, ныне советник главы Генштаба адмирал Игорь Касатонов, впрочем, полагает, что такая специализация не помешает Моисееву. «Человек владеет самыми современными методами содержания материальной части, управления», – подчеркнул Касатонов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

          На новом месте работы Моисеева ждет много забот. Ему придется заняться решением проблем, которые накапливались годами. Это связано как с ремонтом, получением новых кораблей и вооружений, так и со строительством инфраструктуры.

          В последние годы задач для ЧФ становится все больше, что прежде всего обусловлено соседством с Украиной. Например, весной этого года руководство ЧФ выражало готовность обеспечить безопасное судоходство в Черном и Азовских морях в ответ на действия украинских пограничников в международных водах. В частности, украинцы задержали российское судно «Норд». В России увидели в происходящем тактику морских пиратов.

          Но куда более серьезную угрозу в регионе представляют американские корабли. В состав ответственного за Средиземноморский бассейн Шестого флота ВМС США входит эскадра эсминцев управляемого ракетного оружия (УРО). В Средиземном море этот флот располагает авианосной ударной группой – атомный ударный авианосец плюс два ракетных крейсера и два эсминца УРО. Основные силы Шестого флота поддерживаются амфибийной десантной группой. В США не скрывают, что усиливают свое присутствие в Черноморском регионе в ответ на «возросшую активность России».

          В ответ Черноморский флот в последние годы усиленно модернизируется. С 2015 года черноморцы получили два новых фрегата – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», шесть подлодок с крылатыми ракетами и более 10 противодиверсионных и патрульных катеров. В планах ЧФ – получение фрегата «Адмирал Макаров». Сейчас проводятся заводские испытания малого ракетного корабля «Вышний Волочек». Другой корабль такого класса ожидается в течение 2018 года. В Керчи достраивается патрульный корабль нового проекта «Василий Быков», в 2019 году планируется получить еще два аналогичных корабля.

          Впрочем, подобных усилий явно недостаточно. Проблема недостатка ударной мощи флота не решена из-за нехватки надводных кораблей. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о серьезных проблемах с модернизацией кораблей ВМФ РФ, которому как минимум не хватает бригады фрегатов. Один из флагманов ЧФ, крейсер «Москва» простоит на ремонте минимум до 2022 года. Некоторые наблюдатели сомневаются, что корабль будет отремонтирован в обозначенные сроки. Работы по модернизации подобного ему крейсера «Маршал Устинов» заняли пять лет и многократно откладывались.

          Кроме этого флоту нужна инфраструктура, прежде всего новые причалы, базы хранения вооружений и техники, оборудование для морской пехоты.

          «Моисеев – доблестный подводник, северянин. Уверен, он сможет решить те проблемы, которые стоят перед флотом. Я ему их обрисовал, направил 12 пунктов, которые необходимо решить, но не все зависит от нас. Кое-что зависит от финансирования, а кое-что – от Бога»,

          – заявил адмирал Касатонов. Как пояснил собеседник, главными из этих 12 пунктов должны быть состояние флота и выполнение поставленных боевых задач.

          Что же касается предыдущего командующего, то благодаря Витко «Черноморский флот на сегодняшний день является одним из лучших флотов нашей страны по показателям боевой подготовки, по показателям выполнения действительных, реальных задач в морях, а не в тренировочном режиме. И самое главное – поведение командования и моряков Черноморского флота послужило основой для воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Уверен, история воздаст должное героическому поведению Александра Витко, когда он был командующим», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения поддержки флота капитан I ранга запаса Михаил Ненашев.

          При этом эксперт приветствовал назначение Моисеева. Ненашев уверен, что тот сможет продолжить дело Витко. «Моисеев – системный и активно действующий адмирал. Я его хорошо знаю по Северному флоту. Он будет стараться достойно нести адмиральскую вахту на Черноморском и Средиземноморском направлении», – подчеркнул собеседник.

          «Существующие угрозы и проблемы в Черноморско-Средиземноморском регионе – вечные. Если окинуть их обзорно – то в последние 200 лет у нас одни и те же проблемы: враждебно настроенные соседи и перманентный вопрос переформатирования флота. Если уже в сложнейшие времена 90-х Черноморский флот устоял в борьбе с обстоятельствами и рукотворными проблемами, то ныне не должно быть проблем», – резюмировал Ненашев.


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