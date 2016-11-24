Черноморский флот изменился в лице

Владимир Путин сменил командующего Черноморским флотом. Вместо ушедшего в Главкомат ВМФ адмирала Александра Витко назначен вице-адмирал Александр Моисеев. В последние годы нагрузка на ЧФ возросла: помимо воинственно настроенной Украины все более дерзко ведут себя в регионе американцы. С какими проблемами столкнется Моисеев и какие задачи ему нужно решить в первую очередь?

Во вторник президент Путин сменил командующего Черноморским флотом. Вместо направленного на повышение в Главное командование ВМФ адмирала Александра Витко флот возглавил вице-адмирал Александр Моисеев. Он был назначен и. о. главкома ЧФ еще 14 мая.

Уроженец Калининградской области Моисеев прошел путь от инженера вычислительной группы радиотехнической боевой части до замначальника Генштаба. Сделал карьеру на Северном флоте, где дослужился до командующего подводными силами. Участвовал в подготовке и выполнении более чем 20 стрельб баллистическими ракетами и 13 дальних походов, в том числе в первом в истории современной России походе к Северному полюсу в 1994 году, за что был удостоен ордена Мужества.

Также Моисеев вписал свое имя в историю космоса. В 1998 году с борта РПКСН К-407 «Новомосковск» под его командованием был впервые произведен успешный запуск ракетой-носителем «Штиль-1» двух немецких наноспутников Tubsat-N и Tubsat-N1.

Второй орден Мужества Моисееву присвоили после успешного перехода в 2008 году атомной ракетной подлодки К-44 «Рязань» с Северного на Тихоокеанский флот подо льдами Северного Ледовитого океана. А в 2011 году Моисеев был удостоен звания Героя России за то, что в ходе боевого патрулирования соединения подлодок стратегического назначения под его командованием были успешно проведены испытания новейшего оружия и осуществлен целый ряд ракетных пусков.

«Бэкграунд» Моисеева-подводника вызвал ряд вопросов, связанных с его назначением. Командир подлодки, тем более атомной – особая специализация. Но на ЧФ подводных лодок немного, и все неатомные; флот в основном надводный. Бывший главком Черноморского флота, ныне советник главы Генштаба адмирал Игорь Касатонов, впрочем, полагает, что такая специализация не помешает Моисееву. «Человек владеет самыми современными методами содержания материальной части, управления», – подчеркнул Касатонов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

На новом месте работы Моисеева ждет много забот. Ему придется заняться решением проблем, которые накапливались годами. Это связано как с ремонтом, получением новых кораблей и вооружений, так и со строительством инфраструктуры.

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В последние годы задач для ЧФ становится все больше, что прежде всего обусловлено соседством с Украиной. Например, весной этого года руководство ЧФ выражало готовность обеспечить безопасное судоходство в Черном и Азовских морях в ответ на действия украинских пограничников в международных водах. В частности, украинцы задержали российское судно «Норд». В России увидели в происходящем тактику морских пиратов.

Но куда более серьезную угрозу в регионе представляют американские корабли. В состав ответственного за Средиземноморский бассейн Шестого флота ВМС США входит эскадра эсминцев управляемого ракетного оружия (УРО). В Средиземном море этот флот располагает авианосной ударной группой – атомный ударный авианосец плюс два ракетных крейсера и два эсминца УРО. Основные силы Шестого флота поддерживаются амфибийной десантной группой. В США не скрывают, что усиливают свое присутствие в Черноморском регионе в ответ на «возросшую активность России».

В ответ Черноморский флот в последние годы усиленно модернизируется. С 2015 года черноморцы получили два новых фрегата – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», шесть подлодок с крылатыми ракетами и более 10 противодиверсионных и патрульных катеров. В планах ЧФ – получение фрегата «Адмирал Макаров». Сейчас проводятся заводские испытания малого ракетного корабля «Вышний Волочек». Другой корабль такого класса ожидается в течение 2018 года. В Керчи достраивается патрульный корабль нового проекта «Василий Быков», в 2019 году планируется получить еще два аналогичных корабля.

Впрочем, подобных усилий явно недостаточно. Проблема недостатка ударной мощи флота не решена из-за нехватки надводных кораблей. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о серьезных проблемах с модернизацией кораблей ВМФ РФ, которому как минимум не хватает бригады фрегатов. Один из флагманов ЧФ, крейсер «Москва» простоит на ремонте минимум до 2022 года. Некоторые наблюдатели сомневаются, что корабль будет отремонтирован в обозначенные сроки. Работы по модернизации подобного ему крейсера «Маршал Устинов» заняли пять лет и многократно откладывались.

Кроме этого флоту нужна инфраструктура, прежде всего новые причалы, базы хранения вооружений и техники, оборудование для морской пехоты.

«Моисеев – доблестный подводник, северянин. Уверен, он сможет решить те проблемы, которые стоят перед флотом. Я ему их обрисовал, направил 12 пунктов, которые необходимо решить, но не все зависит от нас. Кое-что зависит от финансирования, а кое-что – от Бога»,

– заявил адмирал Касатонов. Как пояснил собеседник, главными из этих 12 пунктов должны быть состояние флота и выполнение поставленных боевых задач.

Что же касается предыдущего командующего, то благодаря Витко «Черноморский флот на сегодняшний день является одним из лучших флотов нашей страны по показателям боевой подготовки, по показателям выполнения действительных, реальных задач в морях, а не в тренировочном режиме. И самое главное – поведение командования и моряков Черноморского флота послужило основой для воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Уверен, история воздаст должное героическому поведению Александра Витко, когда он был командующим», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения поддержки флота капитан I ранга запаса Михаил Ненашев.

При этом эксперт приветствовал назначение Моисеева. Ненашев уверен, что тот сможет продолжить дело Витко. «Моисеев – системный и активно действующий адмирал. Я его хорошо знаю по Северному флоту. Он будет стараться достойно нести адмиральскую вахту на Черноморском и Средиземноморском направлении», – подчеркнул собеседник.

«Существующие угрозы и проблемы в Черноморско-Средиземноморском регионе – вечные. Если окинуть их обзорно – то в последние 200 лет у нас одни и те же проблемы: враждебно настроенные соседи и перманентный вопрос переформатирования флота. Если уже в сложнейшие времена 90-х Черноморский флот устоял в борьбе с обстоятельствами и рукотворными проблемами, то ныне не должно быть проблем», – резюмировал Ненашев.