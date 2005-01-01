Назначен новый командующий Черноморским флотом

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении вице-адмирала Александра Моисеева командующим Черноморским флотом, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ России.

«Вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич указом президента Российской Федерации назначен командующим Черноморским флотом», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Адмирал Александр Витко, ранее командовавший флотом, направлен к новому месту военной службы – в Главное командование ВМФ России.

Ранее уже сообщалось, что Витко вскоре покинет свой пост и уйдет на повышение, а его место займет вице-адмирал Александр Моисеев.

В мае Витко попрощался с офицерами на торжественном собрании в Севастополе в честь 9 мая.