Стало известно о повышении командующего Черноморским флотом

Командующий Черноморским флотом России Александр Витко уйдет с поста, сообщают СМИ.

«Командующий ЧФ в ближайшее время покинет должность. Предполагается, что он пойдет на повышение», - рассказал РИА «Новости» источник в силовых структурах полуострова.

Сообщается, что на торжественном собрании в Севастополе в честь 9 мая Витко, который командует флотом с 2010 года, попрощался с офицерами.

Новым командующим Черноморским флотом, отметил источник, станет вице-адмирал Александр Моисеев.