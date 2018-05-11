Командующего Черноморским флотом Витко переведут на новый пост

Адмирал Александр Витко вскоре покинет свой пост и уйдет на повышение. Его место займет вице-адмирал Александр Моисеев.

Стало известно, что командующего Черноморским флотом Витко ждет повышение. Адмирал должен покинуть свою должность в ближайшее время и занять пост заместителя главкома ВМФ России, сообщает ТАСС со ссылкой на Главкомат ВМФ.

Ранее Минобороны уже сообщало, что Витко уйдет с занимаемой должности на повышение, а соответствующий приказ появится во второй половине мая, хотя пока указ о назначении еще не подписан.

«Планируется, что Витко займет место заместителя главкома ВМФ, а на его место придет заместитель начальника Генштаба ВС РФ вице-адмирал Александр Моисеев, который на данный момент прикомандирован к Черноморскому флоту», – рассказал собеседник агентства.

Напомним, что недавно Витко попрощался с офицерами на торжественном собрании в Севастополе в честь 9 мая. В 2018 году Витко в последний раз принял участие в параде как командующий Черноморским флотом.