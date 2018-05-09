На параде в Севастополе впервые прошли танк Т-34 и ЗРК С-400 «Триумф»

По улицам Севастополя впервые прошли танк Т-34 времен Великой Отечественно войны и зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф»; орудия были представлены на военном параде, посвященном Дню Победы и дню освобождения Севастополя от фашистских оккупантов

Город-герой Севастополь 9 мая отмечает две даты: 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и 74-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Парад войск Севастопольского гарнизона стартовал в 10 утра по московскому времени, сообщает РИА « Новости».

Механизированная часть парада началась после прохождения парадных батальонов. Ее открыл проход танка Т-34 – одного из лучших средних танков времен Великой Отечественной войны. Танк длительное время находился на мемориальном комплексе «Сапун-гора», его ходовая часть была восстановлена к празднику.

«В параде участвуют «Рысь», «Тигр», «Панцирь», «Триумф» и самая новая, самая лучшая техника, которую мы восстановили – танк Т-34», – сказал журналистам до начала парада командующий ЧФ адмирал Александр Витко.

В колоннах по главным улицам исторического центра Севастополя прошла современная боевая техника, стоящая на вооружении Севастопольского гарнизона. Среди них были модернизированные танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82, бронеавтомобили «Тигр», «Рысь» и «Тайфун» и другие. Парадную колонну замкнули ретро-автомобили времен войны, в том числе несколько десятков легковых автомобилей «Победа».