Путин назначил нового главкома ВМФ

Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен адмирал Николай Евменов, ранее возглавлявший Северный флот, соответствующий указ Владимира Путина зачитал министр обороны Сергей Шойгу.

«Начну с того, что указом президента Российской Федерации от 3 мая 2019 года за номером 203 назначены: главнокомандующим Военно-морским флотом – адмирал Евменов Николай Анатольевич. Командующим Северным флотом – вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич. Командующим Черноморским флотом – вице-адмирал Осипов Игорь Владимирович», – сказал Шойгу, сообщает РИА «Новости».

Шойгу уточнил, что бывший главком ВМФ России адмирал Королев завершил военную службу и перейдет на работу в «Объединенную судостроительную корпорацию», заявив, что это «будет способствовать реализации гособоронзаказа».

Министр поблагодарил адмирала за службу, отметив, что под его руководством силы флота успешно боролись с международным терроризмом, возобновили присутствие в Мировом океане, ввели в состав флота новейшие подводные лодки проектов «Борей» и «Ясень», а также были выработаны «рациональные подходы к выполнению программы кораблестроения до 2050 года».

Николай Евменов родился в 1962 году в Москве, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола в 1987 году и Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова.

Служил старшим помощником, а позже командиром подводных лодок «К-490» и «К-506». После обучения в академии Генштаба возглавлял 25-ю дивизию подводных лодок, был командующим подводными силами Тихоокеанского флота.

В 2012 году стал начальником штаба Северного флота, а в 2016 году был назначен его командующим. В 2017 году Евменову было присвоено звание адмирала.