Грозит ли России американская морская блокада

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30 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:18  |  vz.ru
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США отнимают у России двигатель космического обогащения

Продажа РД-180 в Америку остается выгодной для России - и политически, и финансовоФото: Борис Кавашкин/ТАСС
Фирма «Блу Ориджин» (США) изготовила новый ракетный двигатель BE-4 и уже нашла на него покупателя. Новинка грозит лет через пять вытеснить российские двигатели РД-180 и с американского, и вообще с мирового рынка. Чтобы этого не допустить, инженеры должны успеть доказать, что отечественные движки тоже можно использовать повторно, запуская в космос по несколько раз на разных ракетах. Подробности...
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Почему так много дешевой заботы о бедных

Николай Валуев привык прямо отвечать на вопросыФото: Фадеичев Сергей/ТАСС
«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым» – за эту цитату из Шукшина некоторые обличители властей набросились на депутата Госдумы Николая Валуева. Его обвинили чуть ли не в оскорблении женщины, пожаловавшейся ему в чате на то, что ей неприятно и даже стыдно быть бедной в богатой России. Почему именно бедность в последние дни стала такой популярной темой для обсуждения? Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Кому выгодно устранение кандидатов в главы ДНР

По одной из версий, кандидат в главы ДНР Игорь Хакимзянов стал целью украинских диверсантовФото: кадр из видео
В субботу в Донецке прогремел очередной взрыв. Бомба сработала на съезде компартии ДНР. Среди пострадавших оказался кандидат на должность главы республики Игорь Хакимзянов. По мнению наблюдателей, в республике продолжают действовать украинские диверсанты. Впрочем, нельзя исключать, что в запугивании соперников увидят интерес врио главы ДНР Дениса Пушилина. Но есть ли основания для подобных версий? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Возможность заработать свой хлеб в поте лица станет привилегией

Антон Любич, экономист
Популяризация «свободной любви», распад института семьи, распространение абортов, поощрение однополых связей и операций по смене пола. Все эти меры призваны достичь одного – ограничить количество «лишних ртов». Подробности...
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На корабле дураков Сократ был бы капитаном

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С отплывшими на «философском пароходе» поступили так же, как поступали на исходе Средневековья с городскими сумасшедшими и всякими другими чудаками, с кем жить невозможно, а убивать неприемлемо. Советский мир избавлялся от оводов. Подробности...
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Новый железнодорожный прейскурант

Александр Синев, Президент Института развития транспортных систем
Нужно ответить на вопрос: железнодорожный транспорт – это самостоятельная отрасль и автономный бизнес, или это «транспортный цех» отраслей экономики? От него отмахиваются как от слишком теоретического. Но от него зависит выбор адекватной системы регулирования. Поэтому вернуться к этой развилке все же необходимо. Подробности...
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          Грозит ли России американская морская блокада

          Может ли американский флот перерезать морские коммуникации России?   30 сентября 2018, 18:01
          Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Michael A. Colemanberry
          Текст: Михаил Мошкин

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          США могут ввести против России морскую блокаду. С этим сенсационным заявлением выступил американский министр, правда, непрофильный – глава МВД Райан Зинке, по мнению которого необходимо помешать Москве экспортировать энергоносители на Ближний Восток. В России восприняли эти слова с недоумением, но не слишком ли легкомысленно считать их «всего лишь бредом»?

          В Москве не столько возмущены, сколько удивлены заявлением главы МВД США Райана Зинке. Накануне он, выступая на промышленном мероприятии в Питтсбурге, сказал следующее: Соединенные Штаты при необходимости могут устроить морскую блокаду. Заметим, что ни глава Пентагона, ни госсекретарь, ни тем более президент США пока не прокомментировали это высказывание непрофильного министра.

          «У нас есть возможность, благодаря ВМС, гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок», – дословно заявил Зинке. Как уточняет Washington Examiner, министр уверен, что Россия проводит столь активную политику на Ближнем Востоке, потому что хочет туда продавать свою нефть и газ так же, как это делает в Европе.

          Одним из первых на это заявление отреагировал депутат Госдумы, член комитета по международным делам Антон Морозов. «Обескураживает, что наши партнеры вместо того, чтобы договариваться по актуальной международной проблематике, опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий», – передает его слова RT.

          В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков назвал откровения Зинке «полным бредом».

          Действительно, углеводородное сырье остается крупнейшей статьей российского экспорта (64,2% от всей вывозимой продукции по данным на сентябрь). Но его крупнейшим покупателем был и остается Евросоюз. При этом за последние 15 лет значительно возросли поставки в страны Восточной Азии (КНР, Южная Корея, Япония) и Индокитая – соответственно в 17 и 12 раз по данным аналитического центра при правительстве. А страны Ближнего Востока, в первую очередь Аравийского полуострова, сами являются крупнейшими производителями и экспортерами углеводородов: Саудовская Аравия на 2-м месте по нефти, Катар – на 3-м по газу.

          Это знает любой школьник, но почему-то забыл министр внутренних дел США.

          Еще более странно выглядит угроза блокировать морские пути сообщения России. «Он что, собирается заблокировать все выходы России в морские пространства? – удивился в интервью RT сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. – Не могу объяснить, почему такие заявления делают серьезные люди. Мне кажется, что они не вполне адекватны».

          Блокада морских коммуникаций – как мера – применяется либо во время «горячих» войн (что было прописано еще в Парижской конвенции 1856 года и Лондонской 1909 года), либо в условиях длящегося конфликта с санкции ООН. Так, например, силы международной коалиции блокировали морские перевозки саддамовского Ирака в 1991–2003 годах, обеспечивая тем самым эмбарго на экспорт нефти.

          Известны и случаи долгих блокад, введенных в одностороннем порядке – например, начатая США еще в 1962 году блокада Кубы или блокада Израилем Сектора Газы, действующая с 2007 года. Но очевидно, что блокирование морских путей сообщения России – задача, во-первых, несопоставимо более сложная, во-вторых, де-факто означающая объявление войны.

          «Во-первых, объявить блокаду можно только по решению Совбеза ООН, что невозможно, поскольку Россия является и учредителем, и членом СБ ООН. Во-вторых, даже если допустить вероятность блокады, то Соединенным Штатам надо иметь флот, обладающий возможностями, в разы превосходящими возможности России», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД капитан 1-го ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

          Эксперты не раз проводили сравнения возможностей флотов России и США как в целом, так и в тех или иных акваториях (например, в Средиземноморье). Очевидно, что по количеству авианосцев и надводных кораблей американцы опережают и нас, и китайцев с их быстрорастущим ВМФ. Очевидно, что и океанские возможности флотов США несопоставимы с российскими.

          Но сами же американские адмиралы признают серьезность российского подводного флота, располагающего уникальными кораблями, включая часть ядерной триады России – ракетные подводные крейсера стратегического назначения. Сейчас, по открытым данным, на вооружении ВМФ РФ 12 ракетоносцев, оснащенных БРПЛ (баллистическими ракетами подводных лодок). При этом Владимир Путин подтвердил возможность ядерной модификации и крылатых ракет «Калибр».

          В минувшую среду американский телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с отчетами американской разведки, оповестил своих зрителей: к 2024 году в распоряжении ВМФ России будут подлодки 4-го поколения классов «Борей-2» и «Борей-А». Эти корабли, по оценке американцев, способны нести до 200 сверхзвуковых ракет и до двух десятков ракет «Булава» с разделяющейся головной частью.

          Очевидно, что блокада российских морских коммуникаций – задача если не вовсе невыполнимая, то чреватая для США серьезнейшими рисками.

          Таким образом, заявление главы МВД Райана Зинке стоит в том же ряду, что и, например, странная идея, высказанная в прошлом году американскими конгрессменами – о «взятии под контроль» российских портов. При этом он явно вышел за границы своей компетенции, что довольно странно для главы одного из ключевых ведомств.

          «Министр внутренних дел США отвечает не за безопасность в нашем понимании, не за силовые направления, а за экономику, снабжение, ресурсное обеспечение Соединенных Штатов. В этом плане, он человек невоенный, человек из мира экономики. Да, у Райана Зинке есть опыт морского пехотинца – и мы наблюдали проявление сознания морпеха –но, конечно, не министра, не политического деятеля сверхдержавы», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

          «Понятно, что существуют американские стереотипы, которые базируются еще на «доктрине Мэхэна», – добавил он. Адмирал флота США Альфред Мэхэн в конце позапрошлого века сформулировал: залог политического, экономического и военно-стратегического превосходства – контроль морских пространств, морских коммуникаций, защита своих береговых зон и захват аналогичных территорий противника. «В том числе изоляция с моря торговых путей другой страны», но в эпоху, когда великие державы располагают ядерным оружием, реализация доктрины XIX века – вещь крайне опасная, «ее применение будет означать объявление войны», «подобные заявления могут привести к лобовой конфронтации», – предупреждает Коктыш.

          Слова Зинке вряд ли можно считать отражением реальных военных планов США, но то, что слова главы МВД пока не дезавуировали ни в Белом доме, ни в Пентагоне, ни в Госдепе – тревожный сигнал.


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