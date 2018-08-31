США признали эффективность подводного флота России

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго признал, что Россия обладает очень эффективными подводными силами.

Командующий Шестого флота США признал эффективность подводного флота России, отметив, что власти страны продолжают вкладывать средства в развитие этой области вооруженных сил, передает РИА «Новости».

«Театр подводных боевых действий очень важен», – констатировал адмирал ВМС США.

Вместе с тем он выразил мнение, что Соединенные Штаты оказались «втянуты в четвертую битву за Атлантику из-за возросшей активности российских подводных сил».

«Активность в подводной войне значительно возросла с тех пор, как я впервые оказался (на военной службе) в Европе и со времен «холодной войны», – поделился наблюдениями Фогго.

Напомним, в конце августа США возродили 2-й флот в составе военно-морских сил для сдерживания России в северной части Атлантики.