Пушков дал полезный совет американскому министру после угроз морской блокады

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского министра внутренних дел Райана Зинке, допустившего возможность морской блокады России.

«Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток (?!) и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить», – написал Пушков в Twitter.

Ранее министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что Соединенные Штаты могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны Ближнего Востока.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что обескуражен заявлением главы МВД США.