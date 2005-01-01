В Госдуме обескуражены заявлением США о возможной морской блокаде России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что обескуражен заявлением главы МВД США Райана Зинке, допустившим возможность морской блокады России.

«Обескураживает, что наши партнеры вместо того, чтобы договариваться по актуальной международной проблематике, опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий», – передает его слова RT.

Морозов заметил, что у России есть, что на это ответить, однако все это может привести только к дальнейшей эскалации напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Он подчеркнул, что Россия выступает за диалог и взаимопонимание ради поддержания мира и безопасности и для того, чтобы «адекватно отвечать всем вызовам международной повестки дня».

Ранее министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что Соединенные Штаты могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны Ближнего Востока.