Американский министр допустил возможность введения морской блокады России

Министр внутренних дел США Райан Зинке, выступая на промышленном мероприятии в американском городе Питтсбург, заявил, что Соединенные Штаты при необходимости якобы могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны Ближнего Востока.

По мнению американского министра, продажа энергоресурсов является якобы единственным источником дохода для российской экономики, передает РИА «Новости».

Зинке считает, что Россия проводит такую активную политику на Ближнем Востоке, потому что хочет туда продавать свою нефть и газ, как это делает в Европе.

«У нас есть возможность, благодаря ВМС, гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок», – приводит заявление Зинке Washington Examiner.

Глава МВД США также считает, что ситуация с Ираном якобы очень похожа на ситуацию с Россией.

По его словам, есть два варианта решения этих «вопросов».

«Есть военный вариант, которым я предпочел бы не пользоваться. И есть экономический вариант, который заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы», – заявил Зинке, добавив, что Соединенные Штаты «способны это сделать, потому что США – это крупнейший производитель нефти и газа».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, идея американских конгрессменов «взять на контроль» российские порты в случае реализации означает войну.