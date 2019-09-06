Корабли Северного флота вышли в Карское море

Отряд кораблей Северного флота (СФ), совершающий дальний поход в Арктику, вышел из Енисейского залива в Карское море, сообщили в пресс-службе СФ.

«Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский», суда обеспечения танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Памир» продолжат следовать в северо- восточном направлении по районам, близким к маршруту Северного морского пути, в соответствии с планом арктического похода» – передает ТАСС пресс-службы СФ.

С выходом из Енисейского залива экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» совместно с экипажем пограничного сторожевого корабля «Полярная звезда» выполнил задачи по мониторингу и контролю за использованием биоресурсов в районах Карского моря и побережья Таймыра. Для этого, в частности, использовался вертолет Ка-27, который совершил облет по спланированному маршруту.

Северный флот – самый «молодой» из всех российских флотов, образован в 1933 году как Северная военная флотилия. Основное место базирования – Североморск.

Основа флота – атомные ракетные и торпедные подлодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, противолодочные и авианесущие корабли. Флагман - тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

В мае командующим Северного флота был назначен вице-адмирал Александр Моисеев.

Напомним, в августе Северный флот решили приравнять по статусу к военному округу.

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