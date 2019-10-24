РЛС для обнаружения стелс-целей установили на Новой Земле

Третий в российской Арктике радар «Резонанс-Н», способный обнаруживать воздушные стелс-цели, крылатые ракеты, баллистические и гиперзвуковые цели, заступит на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля в ноябре 2019 года, заявил гендиректор Научно-исследовательского центра «Резонанс» Иван Назаренко.

«Третья в Арктике РЛС «Резонанс-Н» развернута на Новой Земле. РЛС заступит на боевое дежурство в ноябре этого года», – передает ТАСС слова Назаренко.

Он подчеркнул, что станция уже включена, настроена и готова к боевому применению, сейчас межведомственная комиссия передает ее в состав ПВО Северного флота.

О предстоящем создании группировки войск для защиты национальных интересов России в Арктике объявлял и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Он поручил Генштабу разработать проект развертывания армии в Арктике.

Международно-правовой статус арктических пространств в настоящее время является предметом спора, главным образом между США, Канадой, Россией, Данией, Швецией, Норвегией и Финляндией. В первую очередь речь идет о принадлежности подводных хребтов Ломоносова и Менделеева, где, по последним исследованиям, может содержаться около 12% всех мировых запасов черного золота.

Напомним, в июне 2015 года замкомандующего войсками ВКО по противовоздушной обороне России Кирилл Макаров сообщил, что Россия начала разворачивать на островах в Северном Ледовитом океане новые радиолокационные станции, скоро туда прибудет истребительная авиация.

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