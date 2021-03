«Терминатор» и танки впервые отработали совместные действия под Челябинском Учебный бой с участием 100 современных танков прошел на полигоне в Забайкалье 12 марта 2021, 08:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Танкисты Амурского объединения Восточного военного округа переброшены на полигон в Забайкалье для участия в тактических учениях с боевой стрельбой, 100 современных танков совершили марш-бросок на 2 тыс. километров, сообщает пресс-служба округа. «Танковые подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приамурье, переброшены на полигон «Цугол» в Забайкальском крае для проведения тактических учений с боевой стрельбой. В мероприятии задействовано более 100 современных танков и других единиц боевой техники. Танкисты показали высокие результаты», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ВВО. Отмечается, что марш танковых подразделений проходил неделю на расстоянии около 2 тыс. километров с использованием железнодорожного транспорта и тягачей. Учения состоялись после перевооружения на современных модернизированных танках Т-80БВ и Т-72Б3. Командование оценило работу танковых подразделений на незнакомой местности. Уточняется, что танковый бой велся в движении из 125-миллиметровой пушки и 7,62-миллиметрового пулемета по танкам и противотанковым средствам условного противника. Маневры проводились в дневное и ночное время суток с многоканальными тепловизионными прицелами. Напомним, в четверг «Терминатор» и танки впервые отработали совместные действия под Челябинском.

Способные объединяться в сеть танки Т-90М поступили в Севастопольскую бригаду 10 марта 2021, 21:56

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Восемь новейших основных танков Т-90М поступили на вооружение в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщили в пресс-службе ЗВО. В пресс-службе ЗВО добавили, что танки пройдут подготовку для участия в параде Победы на Красной площади в Москве, передает РИА «Новости». Как отметил командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель, новые танки «являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя». Он также сообщил, что одна из главных особенностей Т-90М – возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Ранее американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников». Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США назвали три «самых крутых» российских самолета 11 марта 2021, 13:48

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Эксперты американского журнала Popular Mechanics составили список «самых крутых» самолетов за последние четыре десятилетия, включив в него три российских воздушных судна. Журналисты Popular Mechanics упорядочили самолеты по годам, когда был совершен первый полет. Так, в 1998 году издание выделило Бе-200 «Альтаир», который нередко участвовал в тушении лесных пожаров. Журналисты отмечают, что самолет способен направить 12 тонн воды над горящей целью, а затем приземлиться на озере или в море, взяв еще один груз всего за 14 секунд. Бе-200 «Альтаир» также можно задействовать для перевозки пассажиров или даже использовать в качестве летающей машины скорой помощи. В 2000 году наиболее интересным проектом составители списка посчитали прототип двухмоторного истребителя с треугольным крылом – МиГ-1.44 МФИ. А самолетом 2010 года Popular Mechanics назвал Су-57 – российский истребитель пятого поколения, «сочетающий в себе скрытность, скорость и современное вооружение и технологии», передает РИА «Новости». Ранее читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире. Турция задумалась о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57 11 марта 2021, 12:19

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка собственных истребителей пятого поколения, заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк. «Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции», – передает РИА «Новости» ответ Варанка на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57. По его словам, эти вопросы часто поднимаются на встречах лидеров двух стран. «Конечно, у нас в приоритете стоит прежде всего развитие собственных возможностей Турции в вопросе разработки истребителей пятого поколения. Но если у России будет самолет, который отвечает нашим потребностям и задачам, Турция его приобретет», – добавил Варанк. Ранее Россия заявила о готовности продавать Су-57Э стратегическим партнерам. Первый Ту-160М прибыл на летно-испытательную базу «Туполева» в Жуковском 10 марта 2021, 15:29 Текст: Алексей Дегтярев

Модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями перелетел из Казанского авиазавода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном городе Жуковский, сообщила пресс-служба Ростеха. «Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» для подготовки к следующему этапу полетов – предварительным испытаниям», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС. Там добавили, что Ту-160М теперь имеет новые двигатели НК-32-02 и модернизированное бортовое оборудование. Самолетом управлял экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя России Анри Наскидянца. «Полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний», – добавили там. Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02. В США сообщили о разногласиях Франции и Германии из-за нового истребителя 10 марта 2021, 12:17 Текст: Алина Назарова

Реализация совместного проекта истребителя шестого поколения оказалась под угрозой из-за разногласий между Францией и Германией, рассказали американские аналитики. «Париж и Берлин в прошлом не раз были врагами, однако и сейчас между ними имеются противоречия, несмотря на то, что Франция и Германия уже давно являются союзниками», – отметил военный эксперт Стивен Сильвер в своей статье для The National Interest. Объединение французской и немецкой сторон в рамках разработки боевой воздушной системы будущего (FCAS), которая должна стать стелс-истребителем шестого поколения, произошло еще в 2017 году, напомнил аналитик. Позже к созданию самолета, постройка которого должна завершиться к 2040 году, подключилась и Испания, уточнил он, передает ФАН. Стоимость проекта превышает 120 млрд долларов, что делает его самым масштабным в Европе, подчеркнул Сильвер. Согласно планам, новый самолет должен прийти на смену истребителям Rafale в ВВС Франции, а также крылатым машинам Eurofighter в войсках Германии и Испании. Однако разработка боевого самолета нового поколения находится под угрозой, так как между Парижем и Берлином все время возникают разногласия в этой сфере, из-за чего требуются постоянные переговоры, уточнил журналист. Причинами противоречий между Францией и Германией стали вопросы распределения финансирования проекта и рабочих мест, а также секретные технологии, отметил автор материала. Сильвер сослался на февральскую статью Reuters, в которой говорилось о переговорах Парижа и Берлина. В ходе диалога присутствовала заметная напряженность, отмечается в публикации. Журналисты издания подчеркнули, что отношения между двумя государствами пропитаны недоверием и распрями на почве корпоративных вопросов и распределения рабочих мест. «Самым большим камнем преткновения, по-видимому, является интеллектуальная собственность, причем Франция «особенно чувствительна в отношении доступа к своей цепочке поставок ядерного потенциала», – пишет аналитик. Франция и Германия так и не смогли найти взаимопонимание в области создания нового истребителя, несмотря на то, что прошло уже достаточно большое количество времени, приводит Сильвер слова журналистов Reuters. По их мнению, проект находится под угрозой. «Спустя четыре года Франция и Германия все еще спорят о том, как работать вместе. Проект может в конечном счете развалиться, что вынудит три страны вновь объединиться в меньшую коалицию, объединиться с другими странами или работать в одиночку», резюмировали в Reuters. Главы министерств обороны Франции и Германии в феврале 2019 года подписали контракт по опытно-конструкторским работам над истребителем шестого поколения. Проект будет проходить под названием Future Combat Air System (FCAS), стоимость двухлетнего контракта варьируется от 65 до 74 млн евро. Новые самолеты должны стать заменой устаревшим французским истребителям четвертого поколения «Рафаль» и немецким «Еврофайтер Тайфун». В Белоруссии возбудили уголовное дело после акции в честь «проклятых солдат» 10 марта 2021, 19:30 Текст: Алексей Дегтярев

Прокурором Бреста возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии. «Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса республики Белоруссия», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. В ходе доследственной проверки выяснилось, что 28 февраля в помещении, которое арендует общеобразовательное учреждение «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», провели массовое незаконное мероприятие. В нем также участвовали несовершеннолетние и молодежь. «Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», – пояснили в ведомстве. Уголовное дело передали в Следственный комитет по Брестской области. Напомним, МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула. «Проклятые солдаты» – участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый – военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в дипломатическом конфликте двух стран. Модульный пистолет Лебедева прошел госиспытания 9 марта 2021, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ), разрабатываемый группой компаний (ГК) «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») успешно завершил государственные испытания, сообщили в пресс-службе Калашникова. «В феврале 2021 года МПЛ успешно завершил государственные испытания. Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы (ОКР) «Разработка перспективного пистолета под патрон 9х19 мм с расширенными тактическими возможностями», шифр «Рысь», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. «Работы по тематике МПЛ начаты в 2017 году по тактико-техническому заданию Росгвардии. Эти работы доведены до конца, испытания завершены с положительным результатом», – привели в пресс-службе слова замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками нацгвардии Алексея Беззубикова. Госкомиссия утвердила результаты государственных испытаний пистолета и рекомендовала его к принятию на вооружение Росгвардии, добавили в пресс-службе. Предполагается, что интерес к новому пистолету проявят и другие силовые структуры. «Хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств», – процитировали в пресс-службе гендиректора «Калашникова» Дмитрия Тарасова. Напомним, в 2019 году Беззубиков рассказал, что модернизированный пистолет Лебедева может стать штатным табельным оружием Росгвардии взамен пистолета Макарова. В ОП поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов 9 марта 2021, 18:37 Текст: Ксения Панькова

Члены Общественной палаты России поддержали поправки группы депутатов, среди которых вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, об ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также уголовное наказание за унижение их чести и достоинства, сообщила пресс-служба Яровой. «Общественная палата РФ поддержала поправки в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, устанавливается уголовная ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», – отмечается в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. По словам Яровой, такое мнение выразили участники круглого стола «Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов ВОВ» в Общественной палате. «Сегодня атаки и агрессия, которые направлены против нашей страны как страны победителя во Второй мировой войне, связаны с будущим, с желанием пересмотра той живой роли, которую сегодня играет наша страна в определении принципов мировой безопасности», – отметила она. Напомним, депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства. За публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны предлагается лишать свободы сроком на три года, а при наличии отягчающих обстоятельств – до пяти лет. В Кремле сочли беспочвенными опасения США по поводу российской активности в космосе 9 марта 2021, 14:28 Текст: Наталья Ануфриева

Опасения США о высокой российской активности в космосе беспочвенные, Россия – это мирная страна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, что складывается ощущение, будто «само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов», передает РИА «Новости». «Это совершенно беспочвенное опасение, Россия – мирная страна, она выступает за сотрудничество. Мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе. Мы надеемся, что оно будет продолжаться и не падет жертвой различных русофобских проявлений», – добавил он. Так представитель Кремля прокомментировал заявление командующнго Космическими силами США генерал-майора Джона Реймонда: тот сказал, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения, эти страны обладают множеством лазерных систем разного уровня и мощности, которые можно использовать для уничтожения или повреждения с Земли спутников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как возможности России в космосе испугали США. МиГ-31 отработал в Арктике перехват самолета-нарушителя на сверхзвуке 10 марта 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

Тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил пытавшийся прорваться на сверхзвуке в воздушное пространство России самолет-нарушитель условного противника, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. «Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве», – приводит сообщение пресс-службы ВВО по ТОФ РИА «Новости». В роли нарушителя выступил один из истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. «Перед экипажем самолета стояла задача на сверхзвуковой скорости, на высоте около 20 километров, проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования», – рассказали в пресс-службе. На перехват цели с аэродрома Анадырь был поднят дежурный МиГ-31БМ, вместе с наземными радарами обнаруживший условного противника. После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет «воздух – воздух» большой дальности. В конце января российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии. В Минобороны сообщали, что число иностранных самолетов-разведчиков, обнаруженных в 2020 году в ходе полетов у российских границ, возросло на 40% по сравнению с 2019 годом. Дальний истребитель перехватчик МиГ-31БМ имеет максимальную скорость 3000 километров в час, максимальный потолок – до 30 километров, экипаж самолета состоит из двух человек. Истребитель способен перехватывать крылатые ракеты. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Первую партию российских управляемых ракет «Атака» доставили в Белоруссию 11 марта 2021, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Белоруссии получили первую партию российских управляемых ракет 9М120 «Атака», сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. «В рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией в Вооруженные силы Беларуси поступила первая партия управляемых ракет 9М120 «Атака», – передает ТАСС сообщение ведомства. Ракеты «Атака» оснащены боевой частью кумулятивного действия и предназначены для поражения танков всех типов, в том числе с экранами динамической защиты. Пуск ракеты может происходить как с наземного, так и с воздушного носителя. «В перспективе ВС Белоруссии планируют полностью обновить арсенал данного вооружения», – отметили в военном ведомстве. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании в НАТО военной группировки для захвата западной Белоруссии. Подлодки ЧФ вышли на учения в Черное море 10 марта 2021, 12:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипажи подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) «Колпино» и «Великий Новгород» проведут в Черном море учения по поиску вражеской субмарины и глубоководным погружениям, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ. «В рамках учений подводники отработают алгоритм действий по поиску субмарины условного противника, примут участие в совместных тренировках с противолодочными и тральными силами ЧФ, а также поочередно проведут глубоководные погружения с покладкой на грунт на глубину более 200 метров», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Уточняется, что подлодки вышли на совместные учения из пунктов постоянного базирования: «Колпино» – из Севастополя, а «Великий Новгород» – из Новороссийска. В пресс-службе указали также, что учения подводных сил ЧФ продлятся до 18 марта. Экипажи вернутся в пункты базирования накануне своего профессионального праздника – Дня моряка-подводника. Напомним, в ноябре экипаж подлодки «Великий Новгород» ЧФ провел учение по постановке мин. США захотели сдерживать «региональные амбиции» Китая с помощью ракет 11 марта 2021, 12:24 Текст: Алина Назарова

США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю, заявил командующий американскими вооруженными силами в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон. Пентагон требует значительно увеличить финансирование своих сил на индо-тихоокеанском направлении. В рамках этой инициативы Дэвидсон призвал законодателей выделить 4,7 млрд долларов в оборонном бюджете следующего года на противостояние «растущему вызову» со стороны Китая. По словам Дэвидсона, самая насущная потребность – это развертывание наземной системы противоракетной обороны на острове Гуам. Она должна обеспечить круговую защиту от «потенциальной китайской атаки», передает RT со ссылкой на The Washington Times. Администрация Джо Байдена все еще формулирует свою дипломатический курс и стратегию безопасности для Восточной Азии. Но Дэвидсон, который вскоре должен покинуть пост главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США, настаивает, что Китай является «величайшей долгосрочной стратегической угрозой безопасности 21 века». «Коммунистическая партия Китая продвигает закрытую и авторитарную систему посредством внутреннего угнетения и внешней агрессии, что резко контрастирует с нашим свободным и открытым видением мира», – подчеркнул адмирал. На его взгляд, подобный подход Пекина «пагубно» сказывается на странах Индо-Тихоокеанского региона. Также адмирал заявил, что баланс сил в Азии смещается в пользу Поднебесной. В то время как Пекин расширяет свой арсенал, силы США в регионе в основном «остаются статичными». Подобный дисбаланс может «подтолкнуть Китай к одностороннему изменению статус-кво», прежде чем американские войска смогут дать «эффективный ответ». Китай уже располагает высокоточными ракетами, в том числе DF-21 и DF-26. Последнюю Пекин называет «убийцей Гуама», потому что она может достичь острова, который является крупным центром размещения американских бомбардировщиков, военных кораблей и подводных лодок и, следовательно, может стать ключевой целью в любом будущем конфликте. Вероятно, поэтому Дэвидсон предложил усилить существующую в регионе систему ПРО наступательными ракетами с радиусом действия более 310 миль. «Мы должны продемонстрировать, что любые амбиции Китая и любая угроза, которую он может создать в отношении Гуама, ему дорого обойдутся», – сказал адмирал. Среди возможных вариантов Дэвидсон упомянул ракеты SM-6 и Maritime Strike Tomahawk. Они могут быть размещены на Гуаме или ближе к Китаю на территории регионального союзника США, например, Японии. Ранее глава пресс-службы госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что главную угрозу для Соединенных Штатов представляет Китай, а не Россия. В то же время Белый дом опубликовал пункты национальной стратегии безопасности, в них отмечается, что США не желают участвовать в бесконечных войнах. Стратегия нацбезопасности США также предлагает установить диалог между Вашингтоном, Москвой и Пекином по новым военным технологиям. «Терминатор» и танки впервые отработали совместные действия под Челябинском 11 марта 2021, 14:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и танков Т-72Б3М впервые отработали взаимодействие на полигоне под Челябинском в рамках эксперимента по освоению новейших машин в боевых порядках подразделений гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа, говорится в сообщении Минобороны. «Экипажи впервые выполнили задачи по поддержке и прикрытию танковых экипажей в наступлении, действуя в едином боевом порядке. Стрельба выполнялась из всего комплекса вооружения БМПТ, включающего в себя две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, 7,62-миллиметровый танковый пулемет Калашникова, автоматические гранатометы АГ-17Д и пусковые установки ПТУР «Корнет», – передает ТАСС сообщение Минобороны. В тексте указано, что ход розыгрыша практических действий проверил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Напомним, в феврале военные ЦВО завершили первый этап испытаний боевой машины «Терминатор». Ракетоносцы Ту-95мс пролетели над Тихим океаном в сопровождении японских истребителей 11 марта 2021, 12:04 Текст: Алина Назарова

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана, на отдельных этапах их сопровождали японские истребители, сообщили в Минобороны. «Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с Воздушно-космических сил России», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Продолжительность полета составила более девяти часов. На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии, добавили в министерстве. В ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Подчеркивается, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.