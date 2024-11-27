Итальянская полиция раскрыла крупнейшую в Европе пиратскую стриминговую сеть

Итальянская полиция раскрыла международную стриминговую сеть с 22 млн пользователей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Итальянская полиция, сообщает портал Fanpage, в координации с правоохранительными органами других европейских стран, успешно раскрыла международную незаконную стриминговую сеть. Пользователями этой сети, по данным источника, являлись более 22 млн человек, передает РИА «Новости».

Полиция Катании отмечает, что текущая операция стала самой масштабной в Италии и Европе в борьбе с пиратством в аудиовизуальной сфере.

В спецоперации участвовало более 270 сотрудников подразделения итальянской полиции, занимающегося киберпреступлениями. Они провели 89 обысков в 15 регионах Италии. В рамках международного сотрудничества также прошли 14 обысков в Великобритании, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Румынии и Хорватии.

Особое внимание уделено Хорватии, где полиция привела в исполнение постановления о предварительном заключении под стражу 11 человек. В ходе операции были выявлены основные организаторы и участники сети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз принял решение о введении нового закона, который может угрожать существованию мемов* и свободе интернета. Сообщалось, что США включили социальную сеть «ВКонтакте» в список крупнейших пиратских сайтов, что свидетельствует о международной обеспокоенности по поводу защиты авторских прав в интернете.