Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
Курс доллара на Forex превысил 110 рублей впервые с 2022 года
Курс доллара на Forex достиг 110 рублей, курс евро составил 115 рублей
Курс доллара на валютном рынке Forex поднялся на 4,3%, впервые с марта 2022 года превысив отметку в 110 рублей, что свидетельствует о значительном изменении валютного курса.
Курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex превысил 110 рублей, передает РИА «Новости». Это произошло впервые с 16 марта 2022 года. По состоянию на 14.20 по московскому времени доллар подорожал на 4,26%, достигнув отметки в 110,0006 рубля.
Одновременно с долларом также поднялся курс евро, который увеличился на 4,56% и составил 115,705 рубля. Таким образом, обе валюты демонстрируют значительное удорожание по отношению к рублю.
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