Курс доллара на Forex превысил 110 рублей впервые с 2022 года

Курс доллара на Forex достиг 110 рублей, курс евро составил 115 рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex превысил 110 рублей, передает РИА «Новости». Это произошло впервые с 16 марта 2022 года. По состоянию на 14.20 по московскому времени доллар подорожал на 4,26%, достигнув отметки в 110,0006 рубля.

Одновременно с долларом также поднялся курс евро, который увеличился на 4,56% и составил 115,705 рубля. Таким образом, обе валюты демонстрируют значительное удорожание по отношению к рублю.

Ранее lоллар на Форекс превысил 108 рублей впервые с марта 2022 года/



