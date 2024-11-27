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Житель Краснодара пригрозил продавцу секс-шопа ножом и похитил фаллоимитаторы
В Краснодаре 37-летний мужчина ограбил секс-шоп на улице Генерала Шифрина, угрожая ножом продавцу, и похитил четыре фаллоимитатора на сумму более 17 тыс. рублей, сообщили в городском управлении МВД.
Инцидент произошел в одном из магазинов интимных товаров в Краснодаре, мужчина вошел в помещение и, угрожая продавщице ножом, потребовал выдать ему резиновые изделия, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Он забрал четыре фаллоимитатора и скрылся с места преступления.
Продавец обратился в полицию, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Краснодара. У него были изъяты нож и похищенные товары.
На допросе мужчина не смог объяснить причину своего поступка. Он заявил, что не помнит момента преступления. В настоящее время он находится под домашним арестом. Ему грозит до десяти лет лишения свободы за совершенное преступление.
В 2021 году руководству пермского секс-шопа пригрозили штрафом в случае, если оно не усилит контроль за продажей изделий, это произошло после кражи из магазина вибратора.