Житель Краснодара пригрозил продавцу секс-шопа ножом и похитил фаллоимитаторы

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в одном из магазинов интимных товаров в Краснодаре, мужчина вошел в помещение и, угрожая продавщице ножом, потребовал выдать ему резиновые изделия, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Он забрал четыре фаллоимитатора и скрылся с места преступления.

Продавец обратился в полицию, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Краснодара. У него были изъяты нож и похищенные товары.

На допросе мужчина не смог объяснить причину своего поступка. Он заявил, что не помнит момента преступления. В настоящее время он находится под домашним арестом. Ему грозит до десяти лет лишения свободы за совершенное преступление.

В 2021 году руководству пермского секс-шопа пригрозили штрафом в случае, если оно не усилит контроль за продажей изделий, это произошло после кражи из магазина вибратора.